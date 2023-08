[株式会社セガ]

最大404連無料ガチャなどが楽しめる“サマーキャンペーン”開催!



株式会社セガは、名作ゲームの擬人化RPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』(以下 エラーゲームリセット)にて、2023年7月31日(月)よりシナリオイベント“王者の世界回遊”を開催します。また、今回のイベントキャストとして、新キャスト「ストリートファイターII(アノード/カソード)」が登場します。

さらに、最大404連無料ガチャなどがお楽しみいただける“サマーキャンペーン”を開始しました。









◆豪華報酬を獲得できるシナリオイベント“王者の世界回遊”を期間限定開催!





開催期間:2023年7月31日(月)11:00~ 8月15日(火)10:59

“王者の世界回遊”は、登場するキャストが織りなす特別なイベントシナリオが楽しめる期間限定イベントです。

なお、イベントクエストやBOSS BATTLEに挑戦してイベントアイテム「ジャンクデータ」を集めることで、さまざまな豪華報酬を獲得できます。また、イベントクエストをクリアすると、新キャスト「ストリートファイターII(アノード/カソード)」のピースをはじめとした初回クリア報酬やドロップ報酬が獲得できます。



~あらすじ~

格闘ゲームの起源とも言われるレジェンドゲームのキャスト

「ストリートファイターII」が、セガ世界にやってきた。

セガに誘致されたものの反旗を翻した彼女は、とある目的のために

強いヤツを求めて暴れまわっているという。



その噂を聞きつけたプレイヤー達は、仲間にすべく彼女のもとへと

向かうが、有無を言わさず試合を申し込まれ敗北してしまう。



「力なき者は汚らわしい」と言い残し、彼女はまた強いヤツを

求めて去っていった。



ひたすらに強いヤツを求める、彼女の目的とはいったい?

そして、プレイヤーのリベンジマッチの行方は?



▼「ストリートファイターII」コラボシナリオイベント“王者の世界回遊”予告PV

URL:https://youtu.be/_ly9oXJNuxA



※期間限定イベント“王者の世界回遊”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆新キャスト「ストリートファイターII(アノード/カソード)」が登場!



●ストリートファイターII(アノード)(CV:内田真礼)







▼新キャスト「ストリートファイターII(アノード)」の紹介PVはこちら!

URL:https://youtu.be/7zL23AVgXCM





●ストリートファイターII(カソード)(CV:内田真礼)





▼新キャスト「ストリートファイターII(カソード)」の紹介PVはこちら!

URL:https://youtu.be/tFpKTM6RtWA





◆「ストリートファイターII(アノード/カソード)」が新登場! “新キャストピックアップガチャ”開催





開催期間:2023年7月31日(月)11:00~ 8月15日(火)10:59

期間限定イベント“王者の世界回遊”の開催にあわせて、「ストリートファイターII(アノード/カソード)」をそれぞれピックアップした“新キャストピックアップガチャ”を2種同時に開催!有償・無償の10回ガチャは、1枠★2以上キャストが確定で登場します。

また、新登場のフィギュア、「リュウ」や「春麗」をそれぞれピックアップしたガチャも開催します。

さらに、今回はコラボ記念として「ストリートファイターII(アノード)」が確定で入手できる “ストリートファイターII(アノード)確定ガチャ”も登場! イベントパネルミッションで「★3確定イベントガチャチケット」を獲得して、新キャスト「ストリートファイターII」を仲間に迎え入れましょう。



※“新キャストピックアップガチャ”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆最大404連無料ガチャなど特典満載の“サマーキャンペーン”開催!





開催期間:2023年7月31日(月)11:00より

最大404連分の無料ガチャなど、特典満載の“サマーキャンペーン”を開催!“サマーパネルミッション”で獲得できる特別なガチャチケットで、★3キャストや★3フィギュアも登場する無料ガチャが、合計で最大404連分お楽しみいただけます。

なお、“サマーキャンペーン”では、無料ガチャやパネルミッションのほか、プレイヤー経験値、アイテムドロップなども期間限定でアップしますので、どうぞお見逃しなく!



※“サマーキャンペーン”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆キャストガチャチケットがもらえる&Amazonギフトカード1万円分が当たるチャンス! 動画投稿&視聴キャンペーン開催





7月31日(月)より、“#エラゲ 動画投稿&視聴キャンペーン”を開催! 「エラーゲームリセット」の動画を投稿&視聴すると、「キャストガチャチケット」や「Amazonギフトカード」など豪華報酬がもらえるチャンス!

期間中にキャンペーンサイトから「エラーゲームリセット」の動画を投稿いただいた方も、その動画を視聴いただいた方にも豪華報酬がもらえるキャンペーンです。ぜひ、ご参加ください。



▼応募期間

【動画投稿登録期間】2023年7月31日(月)15:00~8月13日(日)23:59

【視聴者登録期間】2023年8月4日(金)15:00~8月15日(火)23:59



▼プレゼント

【動画投稿者】

<条件/プレゼント>

期間中動画投稿1本目/キャストガチャチケット×5

期間中動画投稿2本目/キャストガチャチケット×5

※さらに、期間中2本以上動画を投稿いただいた方から抽選で5名様に、「Amazonギフトカード1万円分」をプレゼントします。



【動画視聴者】

期間中にキャンペーンサイト内で投稿された動画を視聴すると入手できるポイントで、「キャストガチャチケット」と交換できます。期間中最大10枚までです。



▼応募方法

(1)キャンペーンサイト(https://404gamereset.fanflu.fan)にアクセス

(2)「動画投稿者」「動画視聴者」それぞれ希望の参加方法で登録

(3)キャンペーンサイト内の詳細をご確認の上、条件を満たすことでポイントを入手、一定数ポイントを貯めることで報酬アイテムと交換できます



※“#エラゲ 動画投稿&視聴キャンペーン”の詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。





◆“セガ ラッキーくじオンライン”に「エラーゲームリセット」が登場!





販売期間:2023年7月28日(金)11:00~9月4日(月)23:59

初の「エラーゲームリセット」オフィシャルグッズ商品化企画“セガ ラッキーくじオンライン”が販売開始! 価格は1回770円(税込)、初回のみ送料500円(税込)です。

オンラインくじのダブルラッキー賞として、リボン役の声優・会沢紗弥さん直筆サイン入りのマルチクロスが当ります。どうぞお見逃しなく!



※“セガ ラッキーくじオンライン”の詳細は、下記販売ページをご確認ください。



▼セガ ラッキーくじオンライン

https://www.segaluckykujionline.net/kuji/errorgamereset





<ストリートファイターIIとは>

1991年にアーケードで登場し、1992年にスーパーファミコンへ移植。これまでにはない魅力的なキャラクターの数々、パンチやキックなどの多彩なモーションや個性あふれる必殺技は、瞬時に多くのプレイヤーたちを魅了し、社会現象を巻き起こしました。対戦格闘ゲームという新たなジャンルを切り開いた本作は、多数シリーズ化され、多くの作品やクリエイターに影響を与えています。



「俺より強い奴に会いに行く」真の格闘家を目指し、世界各国を渡り歩き、並みいる強者たちと闘いを繰り広げていく。それぞれの想いを胸に秘め……。



カプコンタウン:https://captown.capcom.com/ja



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.





<404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-とは>

名作ゲームの擬人化RPG『エラーゲームリセット』

実在ゲームメーカーが生み出した電脳世界―。名作ゲームが美少女で蘇る。

ゲーム界を巻き込んだ、シューティングライクRPGバトルがここから始まる!



『ファンタジーゾーン』『バーチャレーシング』『クレイジータクシー』『獣王記』など、

彼女たちを仲間にくわえて、今すぐ世界に飛び込もう!



『ゼビウス』『ダライアス』『バーチャファイター』など

あの頃、夢中になって遊んだ名作ゲームの数々が、自我を与えられた美少女になって現代に甦る!

歪められた歴史を正し、本来の世界を取りもどす物語が始まる。



◆推奨環境

iPhone 12 以降(iOS 13 以上)

Android 8.0 以上

RAM 3GB 以上



・DMM GAMES版

OS : Windows 10(64bit)/ 11 日本語版

CPU :Intel Core i3-4150/AMD A10 6800K 以上

メモリ : 4GB以上

HDD空き容量 : 10GB以上

モニター解像度 : 1280×720ドット以上

グラフィックカード : GeForce GTX 1050 以上



※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。

(全機種の動作を保証するものではございません。)





【タイトル概要】

タイトル名称:404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-

対応OS:iOS/Android/Windows

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

DMM GAMES版:https://errorgamereset.sega.com/dmg/

配信開始日:2023年4月25日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:名作ゲームの擬人化RPG

メーカー:セガ

CERO表記:C区分(15才以上対象)

公式サイト:https://errorgamereset.sega.com

公式Twitter:https://twitter.com/404gamereset

著作権表記:(C) SEGA





