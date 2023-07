[株式会社 学研ホールディングス]

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社学研メソッド(東京・品川/代表取締役社長:山下徹二)は、生徒一人ひとりに最適な学習環境を提供するため、学研オリジナル学習システム(GDLS~Gakken Digital Learning System~)にOpenAI社のChatGPTを活用したサービスのベータ版提供を開始いたします。









ベータ版は、オンライン学習サービス『※Gakken ON AIR(学研オンエア)』において、まずトライアル実施を行います。これにより、生徒一人ひとりの学習体験を向上させ、個別に最適な学習アドバイスを提供します。

※Gakken ON AIR(学研オンエア)はメタバース空間で学習できるオンライン学習サービス。ライブ授業やデジタル教材で成績アップを目指す。





今回開始するベータ版の最大の特徴は、生徒の学習履歴や理解度の変化に基づいたメッセージの発信です。ChatGPT を限定的(※)に活用することで、各生徒に対して個別に適切な学習アドバイスを表示し、学習の効果を最大化します。

※学習履歴の分析や判断は、教育AIとして実績の高い Knewtonによる分析と講師の知見に基づきロジックを生成。





さらに、学研オリジナル学習システム(GDLS)は生徒が毎日ログインする習慣を促すことを目指しています。生徒一人ひとりに合わせたメッセージにより、生徒が利用することを楽しみにするようになり、学習への意欲を高めます。







また、学研メソッドはこれまでもAIを活用しており、生徒の正答率に合わせて問題を出題する仕組みを導入してきました。GDLSはその発展形であり、より進化した個別フィードバックにより、生徒の学習意欲を向上させます。





学研メソッドは、文科省の生成AIに関するガイドライン等をふまえた形で ChatGPT を活用し、教育分野において革新をもたらすことを目指しております。学研オリジナル学習システム(GDLS)の提供を通じて、生徒一人ひとりの学習体験を最適化し、新たな学びの道を切り拓いていきます。



ベータ版提供は、今後他の事業にも積極的に展開していく予定です。我々は常に進化し続け、最先端の技術を活用して生徒の成長をサポートしてまいります。





学研オリジナル学習システム(GDLS)の詳細については、『Gakken ON AIR(学研オンエア)』の公式サイトをご覧ください。



現在『Gakken ON AIR(学研オンエア)』では無料で受講できる夏期講習のお申込みを受付中です。学研グループのトップ講師によるオンライン授業で1学期の復習をし、有意義な夏休みにしましょう。





