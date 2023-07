[株式会社セガ]

9月18日(月・祝)、“Owners' Fest. 2023 Autumn with デル・ピエロ”開催決定!本日より参加者募集開始!



好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 サカつくRTW)では、2023年9月18日(月・祝)に、ファンイベント“Owners' Fest. 2023 Autumn with デル・ピエロ”の開催を決定しました。また、本日よりイベント参加者の募集を開始しました。









◆「アレッサンドロ・デル・ピエロ」氏も登場する公式生放送に事前応募でご招待!

9月18日(月・祝)に、「サカつくRTW」ファンイベント“Owners' Fest. 2023 Autumn with デル・ピエロ”の開催が決定! 本日より、事前応募による参加者の募集を開始しました。



今回のイベントは、二部構成で開催します。第一部では、ご来場された「サカつくRTW」オーナーの皆様といっしょに公式生放送をお届け! スペシャルゲストとして、元サッカーイタリア代表のレジェンド「アレッサンドロ・デル・ピエロ」氏が登場します。



第二部では、お食事を楽しみながら「サカつくRTW」の開発運営スタッフや、「サカつくRTW」オーナーの皆様とゆっくり交流いただける“第3回サカつくオーナーズミーティング”(懇親会)の開催を予定しています。



皆様からのご応募をお待ちしております!



「サカつくRTW」ファンイベント“ Owners' Fest. 2023 Autumn with デル・ピエロ”

応募ページ:https://forms.gle/QY4xxqxiDrQrHdwJA





■「サカつくRTW」ファンイベント “Owners' Fest. 2023 Autumn with デル・ピエロ”概要



開催日時:2023年9月18日(月・祝)14:30~18:30(開場13:30)予定



開催場所:東京都内某所

※ご来場いただく際に発生する宿泊費や交通費、食費などの個人的費用は、お客様ご自身のご負担となります。



開催内容:

1) 第一部:『サカつく!ロード・トゥ・ワールド』公式生放送(ご来場者ご観覧)

2) 第二部:第3回サカつくオーナーズミーティング(懇親会)

※内容は変更となる可能性があります。



主催:株式会社セガ



出演者:

宮崎 伸周 (「サカつくRTW」プロデューサー)

中村 優太 (「サカつくRTW」開発スタッフ)



ゲスト:

小嶋 真子(タレント)

クロワッサン。(お笑い芸人)



スペシャルゲスト:

アレッサンドロ・デル・ピエロ(元サッカーイタリア代表)







【イベント応募ページ:https://forms.gle/QY4xxqxiDrQrHdwJA】



応募方法:

上記「応募ページ」より、必要事項を記入のうえご応募ください。なお、応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。



応募資格:

・20歳以上の方

※懇親会では酒類の提供も予定しているため、受付時に年齢を確認させていただきます。ご年齢を確認できる身分証明書や公的書類をご持参ください。

・『プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド』アカウントをお持ちの方

・日本国内にお住まいの方



応募期間:2023年7月21日(金)~8月23日(水)23:59





<アレッサンドロ・デル・ピエロ プロフィール>

1974年11月9日生まれ。イタリア コネリアーノ(トレヴィーゾ)出身。

1993年にユヴェントスサッカークラブに入団。以来ユヴェントスで19年を過ごし、クラブチーム歴代一位の出場最多記録(705)ゴール数(289)を保持し、創作的なサッカースタイル、そして見事なフリーキックで世界的に知られている。18年間連続背番号10を身につけ、サッカー界のアイコンとなる。

ユヴェントスにおけるキャリアの中で獲得したタイトルはセリエAタイトル8つ、UEFAチャンピオンズリーグ1つ、東京の決勝において決定的なゴールを決め獲得したインターコンチネンタルカップ1つなど、合計18タイトルにも及ぶ。

FIFAワールドカップ2006では準決勝でゴールを、決勝戦ではPKを決めイタリアに優勝をもたらし世界チャンピオンになった。

2012年にユヴェントスを去りオーストラリア、シドニーFCに移籍、Aリーグ史上初の世界クラスの選手としてオーストラリアサッカーを盛り上げた。

2014年にはアジア出身プレイヤー以外で初となるアジアカップグローバル大使に任命される。

同年インディアンスーパーリーグ開幕を機会に、インドにおけるサッカーの普及を目的にリーグアンバサダーに任命され、デリーダイナモスに移籍。

キャリア通算344ゴール。

近年はスポンサー活動やスポーツイベントへの参加を通し、アンバサダーとして各国を飛びまわる。



HP : https://www.alessandrodelpiero.com

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/alessandrodelpiero/

TW : https://twitter.com/delpieroale

FB : https://www.facebook.com/AlessandroDelPiero/





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.



■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式Twitter:https://twitter.com/sakatsuku_com





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-21:46)