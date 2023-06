[株式会社講談社]





K-POPボーイズグループ・THE BOYZ(ドボイズ)が、ViVi2023年8月号(6月22日発売)にふたたび登場します。6月13日にリリースされた約1年ぶりの日本カムバックとなる日本ニューフルアルバム『Delicious』は、オリコンデイリーアルバムランキング(6月12日付)で1位を獲得。大人気の11人が、ツアー中の忙しい合間を縫って、6PにわたるViViだけの撮り下ろし&インタビューに応えてくれました。



THE BOYZの魅力はなんといっても、「全員センター級」と表現されることもあるほどの、そのビジュアル力の高さ。そして、大人数グループにもかかわらず、とても仲が良いこと。さまざまな得意分野を持った最高の美男子たちが、11人も集結した奇跡、そして皆がそれぞれの存在感を発揮しながら、仲良く活動する姿を見せてくれている奇跡に感謝し、今回の特集タイトルは「THE BOYZ THE MIRACLE」に決定しました!



2~3人ずつのユニットに分かれての撮影では、自然に近づいたり、腕を絡めたり、ぎゅっとしたりと、ゼロ距離の関係性を見せてくれたメンバー達。

インタビューでお互いについて語るときも、見つめ合いながら褒め合ったり、ツッコんだりと仲の良さがダダ漏れ。お互いの尊敬する部分をちゃんと口に出せる信頼関係に、キュンとさせられること間違いありません。



集合撮影&インタビューをするときには、遠くにいたメンバーを大きな声で呼んで、撮影が円滑に進むようにスタッフに協力してくれたメンバー達。大人数撮影にもかかわらず、全員のビジュアルがずっと安定していたので、あっという間にOKカットが量産される奇跡的な事態が発生しました(笑)。

THE BOYZのグループ論や、今後の目標、新アルバムやライブについて語ったインタビューも大盛り上がり。誌面でもたっぷり掲載予定ですが、NET ViViで、誌面未公開のインタビューも公開中。誌面にある二次元コードから、お楽しみください。



最後はソロ撮影! とびっきりのキメ顔と、お気に入りのファンサポーズの2パターンを撮影しました。裏表で切り取って保存したくなること間違いなしの永久保存版です。

ランダムなQ&Aもお楽しみに。こちらも可愛い回答が豊作すぎたため、NET ViViで未公開分も掲載します!



さらに、ViVi公式SNSとYouTubeでは、発売以降さまざまなコンテンツをアップします。

6月24日 Twitter・TikTok 「メンバー全員による7秒チャレンジ動画」

6月26日 YouTube 「撮影ビハインド動画」

6月27日 Instagram・Twitter・Weibo 「オフショット動画」

7月10日 Instagram・Twitter 「エンディング妖精動画」

7月11日 Twitter・TikTok 「猫耳オフショット」

このほかにも、InstagramストーリーズやYouTubeショートなどを公開予定!

誌面で眼福したあとは、動く11人から元気をもらえるはずです!



可愛くってカッコ良くって、11人全員が音楽に真剣で。どこを取っても最高に推せる、THE BOYZの魅力をてんこ盛りに詰め込んだ「THE BOYZ THE MIRACLE」。これを読めば彼らのことがもっともっと、好きになること間違いなし。

ページ下の応募券を切り取ってハガキで応募できる、ソロのサイン入りチェキプレゼントも実施します。ぜひチェックしてみてくださいね!



タイのスーパースター、テイ&ニューがViVi8月号に初登場!



エンタメの新たなトレンドとして注目を浴び始めているタイドラマ。

そんな中でも特に、多くの視聴者を熱狂させている“BL”と呼ばれるジャンルのドラマがあるのをご存じでしょうか。

(BLとは、ボーイズラブの略称で同性愛を題材とした漫画や小説、映像作品のジャンル)



タイのBLドラマは、韓流ドラマのような激しい展開というよりも、すぐ隣で起こっているような、友達の恋愛を見ているようなリアルさがあり、性別を超えピュアに人を愛することを教えてくれる作品が多く、沼落ちしていく人が急増しています。

しかも、タイBLでは一度カップル役で作品に出演すると、他作品にも同じカップルで出演するというのが定番。推しカップルを色々な作品で見られるということもあって、それらがさらに深い沼へと落ちていく理由のひとつと言われています。

そんな沼落ちファンを量産する“タイBLの四天王”の1組と呼ばれている超人気俳優テイとニューが日本公式写真集『Two of Us』の発売イベントで来日。

さわやかな笑顔がまぶしい2人をViVi8月号で、撮り下ろし&インタビューしてきました!



Tay Tawan(テイ・タワン)

1991年7月20日生まれ。2013年、音楽番組『Five Live Fresh』のMCとして芸能活動スタート。ドラマ『Room Alone the Series』で役者デビューし、『Secret Seven』シリーズや『3 Will Be Free』などに出演。日本で大ヒットした漫画原作のドラマ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』のタイ版にニューと共に出演決定。



New Thitipom(ニュー・ティティプーン)

1993年1月30日生まれ。大学では工学を専攻し大学院でMBAを取得。2013年からテイと共に音楽番組『Five Live Fresh』のMCとして芸能活動スタート。2014年に中国映画で初主演を務める。ドラマ『Room Alone the Series』でテイと共演。『SOTUS』シリーズ、『Kiss The Series』、『Kiss Me Again』、『Dark Blue Kiss』など多数の作品に出演。



私生活でもベストフレンドな2人

イベント前に行われたViViの撮り下ろし撮影とメイクやインタビュー中、お互いの話に突っ込んだり、笑い合ったりする仲睦まじい姿を見せてくれた2人。

今回の来日は、テイとニューの2人で前入りして東京観光やグルメを楽しんでいたそう。

テイ「飛行機が朝6時に着いたんです。だからホテルのチェックインができなくて。近くの公園のベンチに座って2人でゆっくりしていたんですが、それも気持ちよかったです。焼肉も食べに行ったのですが、お肉の種類が沢山あったので、色々頼んでみて、美味しい部位はどこだろう?と2人で話しながら楽しみました。一番好きだったのは、プレミアムカルビです!」

ニュー「2人で銀座にあるデジタル生物図鑑ミュージアムの『ZUKAN MUSEUM GINZA』に行ってきました」

インタビューでは、それぞれ写真を見せてくれながら、楽しそうに滞在エピソードを語ってくれました。



『Stay New Gold』と題し、新しく輝き続ける2人にフィーチャーした企画では、お互いの他己紹介をしたり、日本のファンが言いやすいタイ語をレクチャーしてくれたり、写真集の撮影エピソードを語ってくれました。

ViVi読者へ向けた2人からの愛のこもったメッセージにも注目です。

そして、3名にテイ&ニューのサイン入りチェキのプレゼントも! 誌面の応募要項をお見逃しなく。引き続きViViでは、日本でもブレイク確実なタイイケメンに注目していきます!





京都で撮り下ろした日本初の公式写真集が絶賛発売中! 『2 you ver.』はhontoにて、『2 us ver.』はセブンネットショッピングにて販売。『Two of Us』¥4950/発行:GMMTV/発売:東京ニュース通信社



Photos: Kyohei Nagano(TRON) Styling: Suphakit Hunarak Hair & Make-up: Takeyuki Sato(HAPPʼS.) Translation: Nobuyoshi Sato Text : Yumiko Ito



ViVi8月号の月刊国宝級イケメンに、仮面ライダーバッファこと杢代和人が初登場! 圧巻のビジュアルで“レベチイケメン”っぷりを余すことなく披露。



国宝級イケメンを探すViViの人気連載「月刊 国宝級イケメン」。6月22日発売のViVi8月号には、連載史上最もイケメンに貪欲な男・杢代和人さんが登場します! 『仮面ライダーギーツ』にも出演中の若手俳優としても、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」の一員としても活躍する、自他ともに認める“レベチイケメン”。怪しげな色気と、圧倒的な“陽”のエネルギーの極上マリアージュを堪能できる特集となりました。



19歳とは思えない、そこはかとない色気を醸し出す杢代さん。今回の撮影では“妖艶”をテーマに、レザーのロングコートを素肌の上にはおったものと、光沢感のあるネイビーのセットアップの、計2ポーズの衣装を着こなしてくれました。ヘアメイクを終え、「お願いしまーす!」と元気よくあいさつをすると、カメラの前に杢代さんが立ち、スタジオの雰囲気がガラリと変わります。そして、シャッターを切って一枚目の写真がモニターに表示されると、あまりの美しさに「おぉーっ!」と、その場にいたViViスタッフ全員からどよめきが起こるほど。そこからいくつもの“レベチイケメン”なカットを連発し続けた杢代さん。撮影を終え、迷いに迷った結果、シャッターを切って一発目のカットを最終的に誌面に掲載することになりました。モデルとしてのスキルはもちろん、高い集中力と勝負強さを発揮してくれた杢代さんに脱帽する撮影となりました。



「ずっと国宝級イケメンになるのが夢だった」という杢代さん。「僕“レベチイケメン”と自称しているんですけど、それも国宝級イケメンになりたくてつくった言葉なんです」と明かしてくれるほど、喜びが滲み出るインタビューとなりました。「仮面ライダー」の撮影秘話から恋愛観にいたるまで、そんなに語ってくれるの?と言うほど赤裸々に、そして素直に “等身大の杢代和人”を語ってくれました。“レベチイケメン”な写真と飾らないお人柄が滲み出るインタビューのギャップをぜひご堪能ください。



先日投票が終わった「ViVi国宝級イケメンランキング 2023年上半期」に対しても、ランクインに対するアツい気持ちを語ってくれています。完璧なビジュアルでいながら、イケメンに貪欲、そして誰もが気を許してしまう隙まである。そんな沼落ち要素しかない杢代さんの魅力をぜひViVi8月号本誌でチェックしてみてくださいね。



【商品情報】

ViVi 2023年8月号通常版

表紙:藤田ニコル

特別とじ込み付録:King & Prince スペシャルピンナップ

価格:870円(税込)

発売日:2023年6月22日(木)(首都圏基準)



ViVi 2023年8月号 特別版

表紙:King & Prince(永瀬廉 & 高橋海人)

特別とじ込み付録:King & Prince スペシャルピンナップ

価格:870円(税込)

発売日:2023年6月22日(木)※⾸都圏基準



