「AMNIBUS」にて『PSYCHO-PASS サイコパス10th ANNIVERSARY』の商品4種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『PSYCHO-PASS サイコパス10th ANNIVERSARY』の商品4種の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『PSYCHO-PASS サイコパス10th ANNIVERSARY』の商品の受注を6月2日(金)より開始いたしました。





▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/269,354,454,1059?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼トレーディング場面写アクリルキーホルダー



狡噛 慎也、常守 朱、宜野座 伸元、征陸 智己、縢 秀星、六合塚 弥生、唐之杜 志恩、槙島 聖護の印象的なシーンをドミネーターで照準を合わせているようなデザインのアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。





▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「槙島 聖護 場面写アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。





▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥5,720(税込)

種類 :全8種

サイズ:(約)縦53mm×横67mm

付属 :ナスカン(銀色)

素材 :アクリル





▼コーチジャケット



作品のモチーフアイコン、ドミネーターの印象的なシーンなどをコーチジャケットに仕上げました。

ライトな生地感で扱いやすく、ロングシーズンお使いいただけるアイテムです。

イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。





▽仕様

価格 :¥10,780(税込)

サイズ:ユニセックス S、M、L、XL

素材 :表地:ナイロン100% 身頃裏/袖裏:ポリエステル100%





▼キャンバスボード



※画像は「PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 メインビジュアル キャンバスボード」を使用しております。





『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ第一期から、『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』までのビジュアルをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。





▽仕様

価格 :各 ¥5,500(税込)

種類 :全8種(PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 メインビジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス 2 キービジュアル、劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス メインビジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰 、Case.2 First Guardian、Case.3 恩讐の彼方に__ キービジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス 3 キービジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR キービジュアル)

サイズ:F3号(W220mm×H273mm)

素材 :木材、化繊





▼A4アクリルアートパネル



※画像は「PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 メインビジュアル A4アクリルアートパネル」を使用しております。





『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ第一期から、『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR 』までのビジュアルをA4サイズのアクリルアートパネルに仕上げました。

前面のデザインと背景の2枚構造のアクリルで、奥行きが出て立体的に見えるアイテムです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。





▽仕様

価格 :各 ¥4,378(税込)

種類 :全8種(PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 メインビジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス 2 キービジュアル、劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス メインビジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰 、Case.2 First Guardian、Case.3 恩讐の彼方に__ キービジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス 3 キービジュアル、PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR キービジュアル)

サイズ:(約)長辺29.7cm×短辺21.0cm

素材 :アクリル





▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/269,354,454,1059?utm_source=press

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





