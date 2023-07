[株式会社セガ]

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ サマーセール Part1」を開催中です。









幕末を舞台とした剣戟アクションを楽しめる『龍が如く 維新! 極』が50%割引でセールに登場。ほかにも、超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る『ソニックフロンティア』や、国民的、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ™」と「テトリス(R)」頂上決戦が展開する『ぷよぷよ™テトリス(R)2』などがラインナップされています。



また、アトラスのタイトルからは追加コンテンツを40種以上収録したお得な『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』も特別価格にて販売中です。



セール対象タイトルや割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。なお、セール終了日は8月2日(水)です。





■PS5™/PS4™『龍が如く 維新! 極』







(C)SEGA





■PS5™/PS4™/Nintendo Switch™『ソニックフロンティア』







(C)SEGA





■PS5™/PS4™『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』







(C)SEGA





■PS5™/PS4™/Nintendo Switch™『ぷよぷよ™テトリス(R)2』







(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2023 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.





■PS5™/PS4™/Nintendo Switch™『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』







(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.



※『初音ミク Project DIVA MEGA39's』のセールは8月1日(火)23:59までです。

※アトラスタイトルのPlayStation™Storeでのセールは8月16日(水)23:59まで、ニンテンドーeショップでのセールは8月14日(月)23:59までです。



★ストアごとに開始時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。





「セガ サマーセール Part1」

https://www.sega.jp/special/sale/





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-17:46)