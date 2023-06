[株式会社arma bianca]

「DRAW!DRAW!」、「くじメイト」にて、「『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』オンラインくじ」の販売を開始いたします。



漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「DRAW!DRAW!」、「くじメイト」にて本日より「『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』オンラインくじ」を販売いたします!





漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、「DRAW!DRAW!」、「くじメイト」にて本日より「『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』オンラインくじ」を販売いたします。

『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』のイラストを使用したオンラインくじとなります。

ブロマイド(全16種)からランダムで1枚プレゼントする特典企画も実施いたします。







【開催期間】

2023年6月2日(金)~2023年6月30日(金)23:59



【販売価格】

1回:660円(税込)



【お届け時期】

9月下旬に出荷予定

※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。



【くじ販売ページ】



▼DRAW!DRAW!

https://amnibus.com/drawdraw/detail/2



▼くじメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2264176/

―――――――――――――――

【景品ラインナップ】



▼A賞 キャンバスボード(全22種)







▼B賞 BIGアクリルスタンド(全22種)







▼C賞 アクリルカード(全18種)









▼D賞 グリッター缶バッジ(全22種)









▼購入特典 ブロマイド(全16種)



一度のお会計で10回分お買い上げごとに(16種)の中からランダムで1枚プレゼント!







※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



詳細は「DRAW!DRAW!」、「くじメイト」の各販売ページをご確認ください。

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について



https://amnibus.com

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当: 齊藤直樹

Mail: pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-15:16)