[株式会社arma bianca]

アニメイト対象店舗にて、「『Kiss me crying』アニメイトフェア」を実施いたします。



漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「『Kiss me crying』アニメイトフェア」を実施いたします!





漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度、「『Kiss me crying』アニメイトフェア」を実施いたします。



2023年8月11日(金・祝)よりアニメイト対象店舗にて「『Kiss me crying』アニメイトフェア」の実施が決定いたしました。





今回のフェアでは、『Kiss me crying』の原作者であるArinco先生による描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、フェア限定特典を予定しております。





アニメイト通販では、店舗での開催に先駆け、本日2023年6月1日(木)より通販事前予約キャンペーンを開始いたします。





そして、店舗購入キャンペーンは2023年8月11日(金・祝)~8月27日(日)の開催となっております。





ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。





「『Kiss me crying』アニメイトフェア 通販事前予約キャンペーン」

開催期間:2023年6月1日(木)~2023年6月18日(日)

開催場所:アニメイト通販





「『Kiss me crying』アニメイトフェア 店舗購入キャンペーン」

開催期間:2023年8月11日(金・祝)~2023年8月27日(日)

開催場所:アニメイト(池袋本店、仙台店、札幌店、名古屋店、福岡パルコ店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店)





▼「『Kiss me crying』アニメイトフェア」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/kissmecrying-animate/





▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109283





―――――――――――――――

【フェア先行販売グッズ情報】











▼トレーディングスクエア缶バッジ(全13種)

単品:550円(税込)/BOX:7,150円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。





▼トレーディングアクリルコースター(全10種)

単品:880円(税込)/BOX:8,800円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。





▼トレーディングアクリルスタンド(全10種)

単品:880円(税込)/BOX:8,800円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト ブラックコーデver. BIGアクリルキーホルダー(全3種)

価格:各1,100円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト ブラックコーデver. BIGアクリルスタンド(全2種)

価格:各1,980円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト J&乃亜 ブラックコーデver. (アザーカット) BIGアクリルスタンド(全1種)

価格:3,300円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト ブラックコーデver. A3マット加工ポスター(全3種)

価格:各880円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト ブラックコーデver. ダブルアクリルパネル(全3種)

価格:各2,750円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト J&乃亜 ブラックコーデver. キャンバスボード(全1種)

価格:5,500円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト J&乃亜 ブラックコーデver. (アザーカット) B2タペストリー(全1種)

価格:3,300円(税込)





▼Arinco先生 描き下ろしイラスト J&乃亜 ブラックコーデver. キャラファイングラフ(全1種)

価格:14,300円(税込)





【アニメイト限定BOX購入特典】





次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。





▼トレーディングスクエア缶バッジ(全13種)

1BOX購入で「J&乃亜 スクエア缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了とさせていただきます。







※8月11日(金・祝)より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「J&乃亜 スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。





▼トレーディングアクリルコースター(全10種)

1BOX購入で「J&乃亜 アクリルコースター アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了とさせていただきます。







※8月11日(金・祝)より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「J&乃亜 アクリルコースター AMNIBUS限定特典」を予定しております。





▼トレーディングアクリルスタンド(全10種)

1BOX購入で「J&乃亜 アクリルスタンド アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了とさせていただきます。







※8月11日(金・祝)より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「J&乃亜 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を予定しております。





※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。8月11日(金・祝)より、ECサイト「AMNIBUS」でも取り扱い予定となっております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。

※個数制限や販売状況に関してはアニメイト各店にお問い合わせください。





▼不良品に関するお問い合わせ

本イベントでの購入商品に破損や欠損、印刷不備などの明確な不良を確認された場合、

お手数ではございますがご購入された店舗様、もしくは下記のお問い合わせより速やかにご連絡ください。

https://amnibus.com/contact





※お問い合わせのお返事にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

―――――――――――――――

【特典情報】

▼フェア限定特典

【通販事前予約キャンペーン】





2023年6月1日(木)~2023年6月18日(日)の期間中、アニメイト通販にて『Kiss me crying』の対象キャラクターグッズをご予約1,100円(税込)毎に、通販事前予約キャンペーン限定「フィルム風イラストカード(全8種)」を1枚プレゼント!







※特典の絵柄はお選びいただけません。

※対象商品は、『Kiss me crying』アニメイトフェアの先行販売商品のみとなります。

※通販事前予約キャンペーンの特典は商品配送時に同梱致します。





【店舗購入キャンペーン】





2023年8月11日(金・祝)~2023年8月27日(日)のイベント開催期間中、アニメイト対象店舗(通販のぞく)にて『Kiss me crying』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円(税込)毎に、店舗購入キャンペーン限定「イラストカード(全8種)」を1枚プレゼント!







※事前に店舗でご予約いただいた商品を、フェア期間中に予約引き取りいただいた場合も対象となります。





※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア限定特典付与対象外商品がございます。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。





詳細は特設サイトをご確認ください。

⇒https://event.amnibus.com/kissmecrying-animate/

―――――――――――――――

▼Twitterキャンペーンも開催中!

「『Kiss me crying』アニメイトフェア」の開催を記念して、フォロー&RTキャンペーンを開催中です。

該当ツイートをRT&AMNIBUSツイッターをフォローすることで、抽選で1名様に「フェア限定特典『フィルム風イラストカード(全8種)』『イラストカード(全8種)』コンプリートセット」をプレゼントいたします!





「AMNIBUS Twitter」 https://twitter.com/AMNIBUS





詳細は特設サイトをご確認ください。

⇒https://event.amnibus.com/kissmecrying-animate/

―――――――――――――――

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください





・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について



https://amnibus.com

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当: 齊藤直樹

Mail: pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元株式会社 arma bianca

Webhttp://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Arinco/Boysfan



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-19:46)