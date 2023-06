[株式会社セガ]

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』(以下、NGS ver.2)にて、2023年6月28日(水)より、サイバーSFの金字塔「攻殻機動隊」シリーズより『攻殻機動隊 SAC_2045』とのコラボレーションを実施中です。









今回の配信内容をたっぷりとご覧いただける紹介ムービーも公開中です。ぜひご覧ください!



[4K]『PSO2 ニュージェネシス ver.2』6月アップデート(2)紹介ムービー:

https://youtu.be/fF8LTWAq8oE





■『攻殻機動隊 SAC_2045』と『NGS』とのコラボが実現

配信期間:2023年6月28日(水)定期メンテナンス終了後~7月26日(水)11:00まで

サイバーパンクSFシリーズ「攻殻機動隊」の最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』で登場した「公安9課」のメンバーに関するコスチュームやアクセサリー、武器迷彩、ビルドパーツなど、様々なアイテムがゲーム内に登場します。







・特別なログインボーナスを開催

期間中、「攻殻機動隊 SAC_2045ステッカー」や、クリエイティブスペース用のビジュアルポスターなどのコラボアイテムが最大で7日間受け取れる特別なログインボーナスを開催します。

期間限定の特別なコラボを楽しみましょう。







■新ACスクラッチ「攻殻機動隊 SAC_2045スタイル」

配信期間:2023年6月28日(水)定期メンテナンス終了後~7月26日(水)11:00まで

新ACスクラッチ「攻殻機動隊 SAC_2045スタイル」では、『攻殻機動隊 SAC_2045』より「草薙 素子」や「バトー」を模したヘアスタイル、アクセサリーが登場します。

また、劇中で登場した「セブロC-40A」などの銃器も、武器迷彩として再現! さらに、多脚思考戦車「タチコマ」をモチーフにした、ロビーアクションやモーション変更アイテム、マグフォルムなど多数登場します。

コラボアイテム以外のラインナップは、過去にACスクラッチで配信されたアイテムで構成されています。

『攻殻機動隊 SAC_2045』とのコラボアイテムが多数詰まったスクラッチをお楽しみください。

















◆『攻殻機動隊 SAC_2045』とは

『攻殻機動隊 SAC_2045』は1989年に士郎正宗先生により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズの神山健治氏と、『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志氏が共同監督としてタッグを組み、『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズのオリジナルキャストが集結した作品です。



~ストーリー~

2045年。傭兵部隊として腕を奮っていた全身義体のサイボーグ・草薙素子をはじめとする元・公安9課のメンバーの前に、“ポスト・ヒューマン”と呼ばれる謎の存在が出現。大国間の謀略渦巻くなか、いま再び“攻殻機動隊”が組織される。



(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会





◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』(PSO2)シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。



集え。創れ。想うままに。



『NGS ver.2』公式PV:https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE





【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 :PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 :PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版(Nintendo Switch™、Windows PC)

サービス時期 :

2021年6月9日(水)サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日(水)サービス開始

価格 :基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

ジャンル :オンラインRPG

メーカー :株式会社セガ

CERO表記 :D区分(17歳以上対象)

著作権表記 :(C)SEGA

公式サイト :https://pso2.jp





