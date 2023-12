[ヴィレッジヴァンガード]





2023年12月1日(金)より、人気プロレスラー【安納サオリ】とヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがオンラインストアにて発売決定!!『絶対不屈彼女』安納サオリ選手とヴィレッジヴァンガードのコラボが実現!クールな実写とキュートなイラストでのラインナップ。なんと、可愛いイラストは安納選手による描きおろしです!!絶対に手に入れるしかない!!期間限定の受注販売となりますので、この機会をお見逃しなく!!

海外のお客様向け通販もございます!!





海外在住のお客様も下記サイトより商品をご購入いただけます!ぜひご利用ください!!

※The product will be listed from December 1

※海外抜け通販は日本時間の12/2(月)AM3:00以降よりご利用可能となります。

▼For overseas customers

https://shop.buyee.jp/vvstore

『安納サオリ』とは?





2015年5月「Actress girl'Z プロローグ大会」にてデビュー。

その類稀なる才能は多くのファン、関係者からも注目を集め人気女子プロレスラーとしての地位を確立。

2020年以降はフリーとして様々な団体で活躍し、その人気を不動のものとする。

2023年4月2日スターダム後楽園ホール大会のリングにてまさかのスターダム電撃参戦を果たすとアーティスト・オブ・スターダム、ゴッデス・オブ・スターダムのベルトを立て続けに奪取した。

また、その活躍はリングの中だけにはとどまらず、2023年に発売された1st写真集「unknown」が全女性タレントの中で売上1位を記録した。今、日本の女子プロレス界で最も輝いているスター選手であり、今後も更なる飛躍が期待されている。

【商品詳細】





■Tシャツ 全6種 各¥4,000(税込)



【素材】

綿100%

【デザイン】

Tシャツ(実写)絶対不屈彼女 黒/白

Tシャツ(イラスト)絶対不屈彼女 黒/白

Tシャツ(イラスト)お顔 黒/白

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm



■ステッカー(実写) 全4種 各¥800(税込)

■ステッカー(イラスト) 全2種 各¥600(税込)



【素材】

合成紙

【デザイン】

コスチューム/ガウン/エプロン立ち

エプロン座り/絶対不屈彼女/うちらほんまアホやな

【サイズ】

コスチューム:約W55mm×H148mm

ガウン:約W96mm×H136mm

エプロン立ち:約W81mm×H143mm

エプロン座り:約W92mm×H133mm

絶対不屈彼女:約W46mm×H64mm

うちらほんまアホやな:約W52mm×H65mm



■アクリルキーホルダー(実写) 全4種 各¥1,300(税込)

■アクリルキーホルダー(イラスト) 全2種 各¥1,100(税込)



【素材】

アクリル

【種類】

コスチューム/ガウン/エプロン立ち

エプロン座り/絶対不屈彼女/うちらほんまアホやな

【サイズ】

コスチューム:約W29mm×H81mm

ガウン:約W51mm×H71mm

エプロン立ち:約W43mm×H78mm

エプロン座り:約W49mm×H73mm

絶対不屈彼女:約W41mm×H62mm

うちらほんまアホやな:約W46mm×H63mm



■ビニールポーチ 全2種 各¥2,900(税込)



【素材】

PVC

【種類】

絶対不屈彼女/うちらほんまアホやな

【サイズ】

W172mm×H140mm×D55mm



■ハンドタオル 全2種 各¥1,200(税込)



【素材】

ポリエステル

【種類】

絶対不屈彼女/うちらほんまアホやな

【サイズ】

約W250mm×H250mm



■ソックス 全2種 各¥1,900(税込)



【素材】

ポリエステル

【種類】

絶対不屈彼女/お顔

【サイズ】

M:約22cm~24cm

L :約24cm~26cm



■クッション 全2種 各¥6,000(税込)



【素材】

ポリエステル

【種類】

絶対不屈彼女/お顔

【サイズ】

絶対不屈彼女:約W30cm×H40cm

お顔:約W40cm×H40cm

【受注期間】





2023年12月1日(金)18:00~2023年12月10日(日)23:59

【お届け予定日】





2024年1月下旬~2024年2月上旬

【販売店舗】





ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/20783/



▼詳細はこちら!

https://www.village-v.co.jp/news/item/17647

▼『安納サオリ』のX(旧Twitter)はこちら!

https://twitter.com/anou_saori

▼『安納サオリ』のInstagramはこちら!

https://www.instagram.com/anou_saori/



▼ヴィレッジヴァンガードのスタッフが作るメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン!

https://cheer.village-v.co.jp/

POPじゃ書き足りない!?

ヴィレヴァンのスタッフがただただ好きなものへの愛を語っているだけのメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン!コメントといいね待ってます!!



