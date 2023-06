[株式会社セガ]

「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」開催などさまざまな新情報を公開



株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、ナノウさん、一二三さん×40mPさんが参加することが決定いたしました。

この他にも、「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」開催など、新情報を多数発表いたしました。





■ナノウさん、一二三さん×40mPさんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!







『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、ナノウさん、一二三さん×40mPさんが参加することが決定いたしました。

ナノウさんには「25時、ナイトコードで。」のユニット楽曲、一二三さん×40mPさんには「Leo/need」のユニット楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!



■「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」が9月16日(土)・17日(日)に開催決定!





『プロジェクトセカイ』を応援いただいているみなさまへの感謝を込めて、リアルステージイベント「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」の開催が決定いたしました。

9月16日(土)、9月17日(日)の2日間開催となり、東京ドームシティホールで両日ともに昼と夜の二公演ずつ実施予定です。公演内容は朗読劇、ミニライブ、3周年トークショーの三部構成になっております。

また、6月28日(水)10:00より、「カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入期間が4か月以上の方」を対象とした、公演チケットの「アプリ内先行」抽選を、7月15日(土)10:00よりオフィシャル先行抽選の受付を開始いたします。

※公演内容やスケジュールの詳細はイベント特設サイト、イベント公式Twitterよりご確認ください。



■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下7曲の追加が決定いたしました。

・「glow」(作詞・作曲:keeno)

・「UNDERWATER」(作詞・作曲:Hylen)

・「きゅうくらりん」(作詞・作曲:いよわ)

・「太陽系デスコ」(作詞・作曲:ナユタン星人)

・「脳内革命ガール」(作詞・作曲:MARETU)

・「とても素敵な六月でした」(作詞・作曲:Eight)

・「Afterglow」(作詞・作曲:ジミーサム P)









■リズムゲーム楽曲に「心拍ペアリング」追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、「心拍ペアリング」(作詞・作曲:雪乃イト)の追加が決定いたしました。本楽曲は、「一緒に作ろう!第15回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用楽曲です。





■『コネクトライブ 25時、ナイトコードで。 1st 「moment」』続報公開!





『コネクトライブ 25時、ナイトコードで。1st 「moment」』を2023年7月9日(日)に開催いたします。

本公演は、「25時、ナイトコードで。」のメンバーとバーチャル・シンガーから初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、MEIKOが出演し、MC+全曲フルサイズでお届けするバーチャルライブで、公演時間は約1時間を予定しております。公演は、7月9日(日)中に計3回の開催を予定しています。

チケットはライブの観覧のみの公演チケットと、限定のスペシャルグッズ付きの公演チケットセットの2種類となっており、どちらも有償クリスタルでの販売となります。

さらに、今回の公演に合わせて、バーチャルグッズやリアルグッズも発売いたします。

また、ゲーム内でコネクトライブの前日譚となるログインストーリーも公開予定です。お楽しみに!

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■『コネクトライブ ワンダーランズ×ショウタイム 1st 「STORIES」』が8月6日(日)に開催決定!



バーチャルライブ「コネクトライブ」の本公演、『コネクトライブ ワンダーランズ×ショウタイム 1st 「STORIES」』を2023年8月6日(日)に開催することを決定いたしました。

本公演は、「ワンダーランズ×ショウタイム」のメンバーとバーチャル・シンガーの初音ミク、鏡音リン、巡音ルカ、KAITOが出演し、MC+全曲フルサイズでお届けするバーチャルライブです。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■神代類、草薙寧々の誕生日ライブ開催決定!

<誕生日ライブ>

実施期間:2023年6月24日(土)0:00~23:00(神代類)

2023年7月20日(木)0:00~23:00(草薙寧々)



神代類、草薙寧々の誕生日を記念して、バーチャルライブの開催が決定いたしました。バーチャルショップにてペンライト「応援うちわ」を販売予定です。今回も誕生日にあわせて「HAPPY BIRTHDAYガチャ」を開催いたします。



■7月1日(土)より『第5回ランクマッチ シーズン「2023 SUMMER」』 が開催!

実施期間:2023年7月1日(土)12:00~



7月1日(土)12:00より『第5回ランクマッチ シーズン「2023 SUMMER」』が開催されます。

ランクマッチでは一定の期間を1シーズンとし、その期間内でライブに勝利して「ランクポイント」をため、上位のランクを目指します。最終的な所属ランクに応じて、報酬としてランクに応じたクリスタルと称号を獲得できます。また、編成ユニットやスコア計算の方法が通常のライブとは異なる特別ルールで実施されます。



■「七夕2023ライブ」開催!

実施期間:2023年7月7日(金)0:00~7月8日(土)23:00



7月7日(金)より、バーチャルライブにて「七夕2023ライブ」を開催いたします。

また、「七夕2023ライブ」の開催に先立ち、バーチャルショップにて、フルセット「七夕パンダ」、アクセサリ「七夕飾り」と、あらたにフルセット「七夕の織姫」を販売いたします。



■「くちもとからハッピーオーラ MORE MOREスマイル!プロジェクト」実施決定!





6月23日(金)より、サンスター オーラツーと「MORE MORE JUMP !」とのコラボレーションとなる「くちもとからハッピーオーラ! MORE MORE スマイル!プロジェクト」の実施が決定いたしました。「MORE MORE JUMP !」のメンバーとバーチャル・シンガーの初音ミク、鏡音リンがデザインされたマウススプレーやハブラシなどのコラボ商品が、期間限定で販売される予定です。

また、「歯みがきでの着色汚れ(ステイン)ケア」をテーマとした真島ゆろさんによるコラボ楽曲「我らステインバスターズ!」(作詞・作曲:真島ゆろ)の制作も決定いたしました。セカイver.は7月3日(月)に『プロジェクトセカイ』公式YouTubeチャンネルにて2DMVの公開を予定しており、後日ゲーム内にも収録予定です。

※キャンペーンの詳細はキャンペーン特設サイト、サンスター オーラツーの公式ブランドサイトや公式Twitterよりご確認ください。



■6thシングル発売情報 !





『プロジェクトセカイ』に登場する各ユニットの、6thシングルが順次発売中です。

2023年9月27日(水)に発売予定の「25時、ナイトコードで。」の収録楽曲は、「君の夜をくれ」(作詞・作曲:古川本舗)と「Iなんです」(作詞・作曲:れるりり)で、ジャケットは桜庭すずさんの描き下ろしです。

また、10月11日(水)に発売予定の「ワンダーランズ×ショウタイム」の収録楽曲は、「どんな結末がお望みだい?」(作詞・作曲:ぷす(fromツユ))と「星空オーケストラ」(作詞・作曲:水野あつ)で、ジャケットは村上ゆいちさんの描き下ろしです。

今回も「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて5タイトル連動購入されると「特製収納ボックス」をプレゼントいたします。



■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。



■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。



【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net All rights reserved. / (C)Avogado6



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-15:46)