[ヴィレッジヴァンガード]

大人気プリスクール向けアニメ「パウ・パトロール(TM)」のPOP UP STORE

『KAWAII STATION -by VILLAGE VANGUARD-』が池袋にて開催決定!

パウ・パトロールのメンバーが、いつもと少しイメージの違うかわいい子犬に?!







世界でここだけの特別なPOP UP STOREが池袋に誕生!

その名も『パウ・パトロール POP UP STORE KAWAII STATION -by VILLAGE VANGUARD-』

会場全体がKAWAIIで溢れてる!いつもとは違うKAWAII子犬達と写真を撮ろう♫



開催情報





・東京都

開催場所:池袋サンシャインシティアルタ

開催期間:12月8日(金)~12月25日(月)



※営業時間は施設営業時間に準じます。

※詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。



思わず写真を撮ってしまう、KAWAII子犬たちがい~っぱい!







※画像はイメージです。実際の店舗と画像のイメージは異なることがございます。



見渡すかぎりKAWAIIでいっぱい!パウっとKAWAII空間で、いつもと違ったパウ・パトロールの世界を体験しよう!

この特別なKAWAII子犬たちに出会えるのは世界でここだけ!



ビジュアルゾーン







※画像はイメージです。実際の店舗と画像のイメージは異なることがございます。



会場ではパウっと驚くワンダフルでKAWAII姿になった子犬たちがみんなをお出迎え!いつもとは一味違うKAWAII子犬たちと一緒に記念写真を撮ろう!

足元まで映してもKAWAII写真が撮れるように、ビジュアルゾーンにはカラフルなボールを敷き詰めてあったり、壁にはいつもよりもビッグになった姿の子犬たちがいたりとどの角度から写真を撮っても可愛くなるこだわり満載の空間!



あなただけの特別な数字と写真を残そう! アニバーサリーフォトスポット!







※画像はイメージです。実際の店舗と画像のイメージは異なることがございます。





※画像はイメージです。実際の店舗でのフレーム、スタンプと画像のイメージは異なることがございます。



アニバーサリーフォトスポットにあるQRコードを読み込んで、会場限定のARフォトフレームで子犬たちと豪華なアニバーサリーフォトを撮影しちゃおう!

フォトスポットには数字のパネルもご用意!記念日や誕生日に合わせて一緒に撮影するのがおすすめ!

数字のパネルを持って撮影した後は、スタンプでメッセージや名前も入れて自分好みにかわいくデコレーションもできるよ!



ポップアップでしか手に入らない!

KAWAII STATION限定デザインの商品も盛りだくさん!





▼もちもちダイカットまくら スカイ:1,500円(税込)

ずっと触っていたくなるほどもちもち!大きさは約40cm!



▼フレンドシップ コンパクトバスタオル:1,980円(税込)

バスタオルには一列になったKAWAII姿の子犬たち!



▼パウフェクト ウォッシュタオル:660円(税込)

お手拭きタオルなどとして使いやすいウォッシュタオル!



▼上段:ワッペン大 全2種:715円(税込)

▼下段:ワッペン小 全3種:605円(税込)

タオルや服、カバンなど好きなものにつけちゃおう!



▼ミニチャーム 全3種:550円(税込)

小さめのチャームでどこにでもつけやすいサイズのチャーム!



▼ミニアクリルキーホルダー 全7種:638円(税込)

会場にいる子犬たちがミニサイズのキーホルダーになったよ!



▼アイスクリームスプーン:880円(税込)

アイスを食べる時も一緒だワン!



その他にもガラスや鏡などに貼って剥がせるグラスシートや、推しキャラを揃えてあそぶブロックパズルなど、KAWAIIグッズが盛りだくさん!

また、12月下旬からはダイカットマット、ロングスリーブTシャツ、お稽古トート、ランチプレート、マグカップの発売を予定しております。



詳しい情報はヴィレッジヴァンガード公式HPにて随時更新予定!

https://www.village-v.co.jp/news/event/17661



ノベルティ情報









税込3,300円以上お買い上げで、パウっとポン専用コインを1枚お渡しします!専用コインでパウっとポン!(パネルガチャ)を回していただけます。 「ノベルティコイン」もしくは「当たり券」の入ったカプセルが出てくるよ!「当たり券」が出たら、レジにてA4サイズのBlGアクリルスタンド」がもらえるよ!



▼紹介動画はこちら▼

https://www.instagram.com/p/Cy2NLStSTIO/



会場にはチェイス・スカイのBIGバルーンも!







家族みんなで楽しめる企画が盛りだくさん!いつもとは一味違うKAWAII子犬たちと一緒に記念写真を撮れるフォトゾーンや、POP UP STOREでしか出会えない、チェイス・スカイのBIGバルーンも設置いたします!写真映え間違い無しの大きなパウ・パトロールの仲間たちと、ぜひ一緒に写真や動画を撮ってSNSでシェアしてください!



BIGバルーンスケジュール







12月8日(金)~12月17日(日)はチェイスのBIGバルーンが登場!

12月18日(月)~12月25日(月)はスカイのBIGバルーンが登場!!



12月15日(金)公開『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』







大都市アドベンチャーシティに隕石が落ちてきた!マイティ座流星群の中にある隕石からマイティーパワーを手にしたパウ・パトロールたちは、最強の子犬「マイティ・パウ・パトロール」に大変身!でも、宿敵のライバール市長がマッドサイエンティストのヴィクトリアと組んで彼らのマイティパワーを奪おうと悪だくみをしていた。この大トラブルを、リーダーのケントとマイティ・パウパトロールたちは、マイティパワーでパウっと解決できるのか?!



▼『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』公式サイト

https://www.pawpatrol-movie.jp/



パウっとマーケット-by VILLAGE VANGUARD-も好評開催中!





『パウっとマーケット -by VILLAGE VANGUARD-』は、全国各地のショッピングセンターで大好評開催中のPOP UP STORE!

イベントの内容や、開催情報はヴィレッジヴァンガード公式サイトにてご確認ください。



▼パウっとマーケット

https://www.village-v.co.jp/news/event/14166



パウ・パトロールとは





スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、テクノロジーに強い男の子・ケントと子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、ラブル、ズーマ、ロッキー、スカイという子犬たちは、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。



パウ・パトロールは、テレビ東京系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Netflixや、Prime Videoのニコロデオンチャンネルなど、各種配信サービスでもご覧いただけます。



(C)2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.



▼パウ・パトロール公式サイト

https://pawpatrol.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-11:46)