[ヴィレッジヴァンガード]

DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiterのアイテム登場中!





株式会社ニットファクトリーより、大人気『アイドルマスター SideM』よりお家が楽しくなるルームウェア第二弾がリリース。

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて、本日よりお取り扱いを開始いたしました。



" あなたの日常に寄り添う" をコンセプトにアニメ・ゲーム作品のニット製品や雑貨を展開をするブランド「Palude」と『アイドルマスター SideM』とのコラボアイテム。

なめらかな手触りのルームウェアを、あなたの推しグループと楽しいおうち時間を過ごしませんか?



♦予約受付期間♦

2023年11月28日(火)10:00 ~ 2023年12月11日(月)13:59

♦お客様お届け予定日♦

2024年3月上旬~中旬お届け予定

-------------------------------

〇● 。販売ページ。 ●〇

https://vvstore.jp/feature/detail/20761/?utm_source=press

-------------------------------

♦商品紹介♦

ルームウェアパーカー(DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders)価格:9,680円(税込)







『アイドルマスター SideM』よりルームウェアパーカー第二弾が登場!

315プロダクション所属ユニットをイメージしたくすみカラーが大人かわいいデザイン。

後ろにはメンバーの皆さんにちなんだモチーフ刺繍◎

ロングパンツやヘアバンドとのコーディネートがおすすめです。

※画像はサンプルを撮影したものです。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

※お使いのパソコン、スマートフォン等の環境により実際の色味と異なって見える場合がございます。





【商品詳細】

〈素材〉ポリエステル100%

〈サイズ〉ユニセックス:着丈69cm 身幅62cm 袖丈52cm

〈生産国〉MADE IN CHINA



ルームウェアパンツ(レディース/メンズ)(DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders)価格:8,580円(税込)











315プロダクション所属ユニットをイメージしたくすみカラーが大人かわいいデザイン。

左腰にはユニットのロゴが施されています。ウエスト調節ひもや、ポケット付きで機能性もばっちり。 ※画像はサンプルを撮影したものです。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

※お使いのパソコン、スマートフォン等の環境により実際の色味と異なって見える場合がございます。



【商品詳細】

〈素材〉ポリエステル100%

〈サイズ〉

レディース:ウエスト68cm 股上32cm 股下62cm ヒップ112cm

メンズ:ウエスト78cm 股上35cm 股下65cm ヒップ114cm

〈生産国〉MADE IN CHINA



ヘアバンド(DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders)価格:2,970円(税込)







315プロダクション所属ユニットをイメージした甘すぎないリボンデザインと、ふわふわの肌触りでソフトな使用感がポイント◎

※画像はサンプルを撮影したものです。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

※お使いのパソコン、スマートフォン等の環境により実際の色味と異なって見える場合がございます。



【商品詳細】

〈素材〉ポリエステル100%

〈サイズ〉幅8.5cm 頭回り44cm~

〈生産国〉MADE IN CHINA



シャカシャカアクリルマグネット(DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiter)価格:2,420円(税込)







315プロダクション所属のアイドル達のイメージモチーフがアイシングクッキー風になって封入されたシャカシャカ楽しいアクリルマグネット♪

自立する厚みなので、アクリルブロックとしても飾っていただけます◎

※画像はサンプルを撮影したものです。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

※お使いのパソコン、スマートフォン等の環境により実際の色味と異なって見える場合がございます。

【商品詳細】

〈素材〉アクリル、磁石

〈サイズ〉縦5.5cm、横8cm、厚み1.3cm(マグネット含む)

〈生産国〉MADE IN JAPAN



フレークシールセット(DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiter)価格:550円(税込)







315プロダクション所属のアイドル達のイメージモチーフやネームロゴなどのフレークシールセット♪

マット加工のほっこりした雰囲気がポイント◎

各デザイン2枚入りです。

※画像はサンプルを撮影したものです。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

【商品詳細】

〈素材〉紙

〈サイズ〉シール本体 縦 約3.1cm以内、横 約5.5cm以内

※デザインによって異なります

〈生産国〉MADE IN JAPAN



JAPRE×Palude 除菌消臭スプレー(DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiter)価格:2,200円(税込)







環境に配慮したからだにやさしい天然成分と国産にこだわった商品を開発している『JAPRE』より、

『アイドルマスター SideM』オリジナルパッケージの除菌消臭スプレーが登場です!

ルームウェアやぬいぐるみのファブリック類はもちろん、下駄箱やペット用品の消臭剤としてもご使用いただけます。

※画像はサンプルを撮影したものです。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

※お使いのパソコン、スマートフォン等の環境により実際の色味と異なって見える場合がございます。



【商品詳細】

〈サイズ〉縦:約21cm 横:約5.5cm

〈生産国〉MADE IN JAPAN

〈内容量〉300ml



―素材について―

もこもこのフェザーヤーンで見た目もかわいく、包み込むようなふわふわな風合いに編み上げました。

中肉厚素材で秋~春先までご着用いただけます。



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



-------------------------------

〇● 。販売ページ。 ●〇

https://vvstore.jp/feature/detail/20761/?utm_source=press

-------------------------------

ヴィレッジヴァンガードオンライン

http://vvstore.jp/?utm_source=press



【X(旧twitter)】

https://twitter.com/vgvd



【Facebook】

http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline



【instagram】

http://instagram.com/village_vanguard

-------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-12:16)