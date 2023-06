[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年10月19日(木)発売予定のPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)用ソフト『ENDLESS(TM) Dungeon』について、登場するヒーローのひとりである「SHROOM(シュルーム)」の紹介トレーラーをYouTubeにて公開しました。









“元葬儀屋の衛生兵”シュルームは、メディックとしてチームをサポートするヒーロー。木の根やハーブ、花など掘り出せるものは何でも使って作った、本人曰く「奇跡の万能薬に近い」お香やポーションで、ヒーローたちを生かすことに全力を尽くします。

トレーラーでは、シュルームのキャラクターや、彼女のプレイスタイルが紹介されています。

ぜひご覧ください!







■『ENDLESS™ Dungeon』キャラクター紹介映像 SHROOM

https://youtu.be/GOxwZrtq1oU



【シュルームのスキルをご紹介!】

・Passive:ウィンセンス!

同じ部屋にいるヒーローがモンスターを排除するたびにソウルを生成する

・Special:ソウルパッチ

ソウルを消費して対象のヒーローを回復する

・Ultimate:スペシャルミックス

自身を含む周囲のヒーローのHPと防御力を増加し、ノックアウトを防ぐ



また、『ENDLESS™ Dungeon』公式サイト(https://endlessdungeon.sega.jp/)では、シュルームの仲間となるヒーロー「ゼド」「バンカー」「ブレイズ」のキャラクター紹介も公開中です。

こちらもぜひご覧ください!





■『ENDLESS™ Dungeon』とは?

『ENDLESS™ Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲームです。

プレイヤーはひとりで、または友達との協力プレイで、好みのヒーローたちでチームを編成し、脱出の鍵となる貴重なクリスタルを襲い来るモンスターから守りながら、ダンジョンの深部を目指します。

ダンジョン攻略の難易度は高めですが、プレイするたびに新たな武器やヒーローをアンロックすることが可能です。そして、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、ゲームの奥深さ、面白さを実感することができます。





※Nintendo Switch™版は発売日未定です。

※画面はすべて開発中、英語版のものです。





■各プラットフォームの予約購入を受付中!

『ENDLESS™ Dungeon』をご予約いただくと、ヒーローのスキンパックが早期購入特典として付いてきます。

また、豪華版の「Last Wish Edition」には、シンガーのLera LynnとArnaud Royをフィーチャーした本作専用のオリジナルサウンドトラックや、デジタルアートブックなど、さまざまな特典が付いています。



▼デジタル版

【『ENDLESS™ Dungeon』Last Wish Edition】

・『ENDLESS™ Dungeon』ゲーム本編

・48時間早期アクセス権

・Pioneer Eliteスキンパック(早期購入特典)

・Die-Hard Eliteスキンパック

・デジタルオリジナルサウンドトラック

・「レクレス・スクワッド」デジタルアートブック



【通常版】

・『ENDLESS™ Dungeon』ゲーム本編

・Pioneer Eliteスキンパック(早期購入特典)



▼パッケージ版

【『ENDLESS™ Dungeon』Last Wish Edition】

・『ENDLESS™ Dungeon』ゲーム本編

・Pioneer Eliteスキンパック(早期購入特典)

・Die-Hard Eliteスキンパック

・デジタルオリジナルサウンドトラック

・「レクレス・スクワッド」デジタルアートブック





【製品概要】

商品名 : ENDLESS™ Dungeon

対応機種 : PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch™/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ

発売日 : 2023年10月19日(木)発売予定 ※Nintendo Switch™版は未定

希望小売価格 :

通常版(デジタル版のみ):3,990円(税込4,389円)

Last Wish Edition(デジタル版/パッケージ版):4,990円(税込5,489円)

ジャンル : ローグライト・タクティカルアクション

プレイ人数 : 1~3人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : B区分(12歳以上)

著作権表記 : (C)Amplitude Studios SAS. (C)SEGA.All rights reserved.

公式サイト : https://endlessdungeon.sega.jp





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-10:16)