[株式会社セガ]

株式会社セガは、闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』(以下 エラーゲームリセット)にて、2023年6月13日(火)より “開発課コロシアム 6月度”を開催します。

また、今回のイベントキャストとして、新キャスト「アルカノイド(カソード)」が登場します。









◆仲間と力を合わせて豪華報酬を目指そう! “開発課コロシアム 6月度”を開催





開催期間:2023年6月13日(火)11:00~ 6月19日(月)23:59



同じ開発課の仲間と力を合わせて豪華報酬を目指す、“開発課コロシアム 6月度”を開催します。

“開発課コロシアム”では、他の開発課と競い合いながら、期間中に登場する4体のボスに挑戦する期間限定イベントです。4体のボスは属性や有効な攻撃が異なるため、同じ開発課内での情報交換や所持キャストに合わせた役割分担がより上位を目指す鍵となります。

なお、バトルの報酬やランキング報酬として、豪華報酬と交換できる専用のポイントや、フィギュアを強化できるアイテムが獲得できます。より多くの報酬を目指し、仲間と協力しましょう!



※ “開発課コロシアム 6月度”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆新キャスト「アルカノイド(カソード)」が登場!



●アルカノイド(カソード)(CV:田中美海)







▼新キャスト「アルカノイド(カソード)」の紹介PVを公開中!

URL:https://youtu.be/retaizv7Kpc





◆「アルカノイド(カソード)」が新登場! “新キャストピックアップガチャ”開催





開催期間:2023年6月12日(月)メンテナンス後~ 6月20日(火)10:59



「アルカノイド(カソード)」が新登場する“新キャストピックアップガチャ”を開催します。有償・無償の10回ガチャは、1枠★2以上キャストが確定で登場します。新キャストを育成して、開発課コロシアムのプレイに備えましょう!



また、ミッションクリアで「アルカノイド(カソード)」や「キャストガチャチケット」などが獲得できる“ガチャミッション”が登場! ぜひ挑戦してみてください。



さらに、"新フィギュアピックアップガチャ"からは、次元要塞「DOH」のフィギュアが新登場します。こちらもお見逃しなく!





<アルカノイドについて>

『アルカノイド』は、タイトーが1986年に企画・開発・販売し、第2次ブロック崩しブームを作り大ヒットした業務用ゲームです。提供開始から35年以上経つ今なお、様々な最新プラットフォーム上で展開しております。

タイトーは、国内及びその他の地域における『アルカノイド』に関する著作権及び商標権を含む知的財産権の唯一の権利者として、今後も積極的に展開を進めてまいります。



タイトーWEBサイト : https://www.taito.co.jp/

タイトー公式Twitter : https://twitter.com/TAITO

イーグレットツー ミニ公式サイト : https://www.taito.co.jp/egret2mini

※『アルカノイド』は、「イーグレットツー ミニ」に別売りの「パドル&トラックボールゲーム拡張セット」を加えることでお楽しみ頂けます。



(C) TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED.





<404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-とは>

─ゲームがすべてを狂わせた─



ここは、セガのセガによるセガのための世界



インフラからエンタメまで、セガがあらゆる分野の頂点に君臨している。

そんな世界で暮らすプレイヤーは、ある日、謎の存在“X”に出会う。



「君が暮らすその世界は、正しい姿ではない」



この世界がセガによって歪められていると知ったプレイヤーは、本来の世界を取り戻すため、セガとの戦いに身を投じることとなる。



◆歴史に残る名作ゲームが「キャスト」として美少女化

アウトラン(CV:加隈亜衣)

アフターバーナー(CV:鬼頭明里)

バーチャコップ(CV:悠木碧)

バーチャファイター(CV:ファイルーズあい)

ファンタジーゾーン(CV:大森日雅)



◆世界を代表するゲームクリエイター・イラストレーターが集結

世界中から注目を集めるゲームクリエイター、ヨコオタロウ氏が名作ゲームをリブランディングして生み出すストーリーと、人気イラストレーターゆーげん氏が手掛けた美少女キャラクターが『エラーゲームリセット』の独創的な世界観を生み出す。



◆推奨環境

iPhone 12 以降(iOS 13 以上)

Android 8.0 以上

RAM 3GB 以上

※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。

(全機種の動作を保証するものではございません。)





【タイトル概要】

タイトル名称:404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

配信開始日:2023年4月25日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG

メーカー:セガ

公式サイト:https://errorgamereset.sega.com

公式Twitter:https://twitter.com/404gamereset

著作権表記:(C) SEGA





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-19:16)