モデル・タレントとして活躍中のアン ミカさんですが、最新刊『Let's Do アンミカ! アン ミカのポジティブ相談室』(講談社刊)が7月2日(日)発売決定となりました!



読者から寄せられた様々なお悩みに、アン ミカさんが温かい言葉で光の出口へ導きます。

さらに、今回は書籍の発売と共に、オリジナル楽曲「アンミカーニバル」を作成。

皆で歌って、楽しく踊れる、令和版「ええじゃないか」爆誕!!

購入者特典として「アンミカーニバル」スペシャルMV視聴用QRコードが付いています。



本の内容





悩んでいるのは、一生懸命生きてる証(あかし) 。今、暗闇を感じているあなたへ、アン ミカが温かい言葉で光の出口へ導きます。みんなの悩みの中に、あなたの答えがきっとある。寄せられたお悩みと真摯に向き合い、アン ミカ流の哲学を語っています。令和版「ええじゃないか」とも言える「アンミカーニバル」のMVがスペシャル特典として付いており、悩みを抱えていても、歌い踊って、気分を晴らしてほしいという思いが込められています。



【目次 】

prologue

人生はカーニバル!



chapter1 For good relationship

アン ミカ流・幸せになるコミュ力教えるよ♪



chapter2 From love to marriage

アン ミカ流・恋愛から理想の結婚を叶える秘訣あり♪



chapter3 Correlation between Work and Money

アン ミカ流・人生と仕事、自分が輝くバランスの見つけ方♪



chapter4 Good Distance from Your Family

アン ミカ流・私の幸せ、そして家族の幸せを両立させる♪



chapter5 Have Self-esteem

アン ミカ流・「今の自分」をもっと素直に愛そう♪



アン ミカ AHN MIKA プロフィール







1972年生まれ。韓国出身大阪育ち。 1993 年 パリコレ初参加後、モデル・タレント、時には歌手として、テレ

ビ・ラジオ・ドラマ・ CM 出演など幅広く活躍。「漢方養生指導士」「化粧品検定 1 級」「ジュエリーコーディネーター」など多数の資格を活かし、化粧品、洋服、ジュエリー等をプロデュース。ポジティブな生き方が共感を呼び多くの世代から支持を得ている。プロトコールマナー講師の資格も有し、講演会では、そのポジティブな内容が好評。韓国観光名誉広報大使、初代大阪観光大使も務める。



グラビアの撮影風景









本書の巻頭にはアン ミカさんの撮り下ろしグラビアも収録しています。

華やかな衣装を身に纏い、cool、gorgeous、girly、beautyと様々な表情のアン ミカさんを楽しめます。

見るだけで、幸せな気持ちにさせるパワーを感じてください。



聴いて歌って踊れる「アンミカーニバル」♪ アン ミカ オリジナル Music Video 特典付き







作詞:アン ミカ、 mitsuyuki miyake

作曲:Meteor Lab

振り付け:パパイヤ鈴木



本書には、購入者特典としてオリジナル楽曲「アンミカーニバル」スペシャルMV視聴用QRコードがついております。楽曲提供・プロデュースは「気分上々」や「いつまでも響くこのmelody」など数々の気持ちがハッピーになるヒット曲を世に送り出した「mihimaruGT」のmiyake氏が担当。



作詞はアン ミカとmiyakeが共同で制作! 本書、アンミカのポジティブ相談室「Let‘sDoアンミカ」で様々な人の悩みを光の出口へ導いた心に刺さる金言や、アン ミカ流の哲学から生まれたポジティブ言葉が歌詞に登場しています。

歌唱はもちろんアンミカさん本人が担当。ストレートに心に響くパワー溢れる歌声で誰もが心躍る仕上がりとなっています。

特典「アンミカーニバル」の Music Voice メイキング風景









振り付けはMusicVideo、CM、舞台……幅広いジャンルでダンサーとして、振付師として活躍するパパイヤ鈴木氏が担当しました。誰でも簡単に覚えられ一緒に踊れるPOPでキュートな振り付けに自然と身体が動き出す内容となっています。

ダンスはもちろんアン ミカさん本人が担当、タイトルにあるカーニバル調のゴージャスな衣装から、色とりどりの晴れやかな気持ちになる衣装を身にまといエネルギッシュに踊っています。



商品情報





書名:Let's Do アンミカ! アン ミカのポジティブ相談室

ISBN:9784065325452

発売日:2023年7月2日(日)

定価:1,600円(税別)

判型:四六判 ソフトカバー

発売元:講談社



