パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社(以下、パナソニック)は、Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)とアクセラレータープログラム(※1)をはじめとする、オープンイノベーション支援に関するアンカー・パートナーシップ契約(※2)を締結しました。



アクセラレータープログラムとは大手企業とスタートアップが共創し、新規ビジネスの立ち上げを図るオープンイノベーションの取り組みです。パナソニックは2021年よりアクセラレータープログラムをスタートし、様々なスタートアップと、イノベーションを創出してきました。



今回新たに世界トップクラスのアクセラレーターであるPlug and Play Japanとパートナーシップ契約を締結し、 Plug and Play Japanが運営するアクセラレータープログラムにも参画することで、新たなイノベーション創出を、より加速していきます。パナソニックは、Plug and Play Japanが設ける8つのカテゴリーのうち、エネルギー領域における企業パートナーとして参画し、幅広いスタートアップ・ネットワークや多岐に渡るイノベーションプログラムを通じて、地球環境問題をはじめとする社会課題に向き合い、さらなる豊かなくらし・社会の実現を目指します。



【Plug and Play Japan株式会社について】

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。同社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。



■Plug and Play Japan株式会社

【代表者】代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

【所在地】東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

【設立】2017年7月14日

【URL】http://japan.plugandplaytechcenter.com/



(※1)アクセラレータープログラム:複数企業と複数スタートアップによるコンソーシアム型のオープンイノベーション支援プログラム。

(※2)アンカー・パートナーシップ契約:関心領域の事業課題や技術フォーカス分野におけるスタートアップとの協業促進を目的としたパートナーシップ契約であり、アクセラレータープログラムの方向性やプログラムに参加するスタートアップの選定にも参加。



