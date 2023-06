[株式会社セガ]

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス』(以下、NGS)について、開発の裏側を動画で紹介するMaking of 『NGS』を公開中です。







Making of 『NGS』は、『NGS』2周年を記念し制作された、開発の裏側を1回約1分で紹介する12回のショート動画です。人気武器のモデリング制作やキャラクター制作、コスチューム制作など『NGS』が出来上がるまでの過程をわかりやすく説明しています。ぜひご覧ください!



Making of 『NGS』プレイリスト:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjx5erVEp9GF7tqg6VGuktQLDnJJ3_OjG













◆『NGS』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『PSO2』が、最新作「ニュージェネシス」として生まれ変わって新登場!! 2022年9月時点で、全世界の総登録ユーザー数は1,000万を突破いたしました。

究極のキャラクタークリエイトも超進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけよう。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドを舞台に、さまざまな新システムによって、冒険の世界に繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれる。簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめる。新アクションのダッシュやグライドを使って、広大な世界を縦横無尽に駆け回れ!

真の冒険が今、始まる。



『NGS』紹介ムービー:https://www.youtube.com/watch?v=wuFqu2ZKN7A



【『NGS』商品概要】

商品名 :PSO2 ニュージェネシス

対応機種 :PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版(Nintendo Switch(TM)、Windows PC)

サービス時期 :サービス中 (2021年6月9日(水)サービス開始)

価格 :基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

ジャンル :オンラインRPG

メーカー :株式会社セガ

CERO表記 :D区分(17歳以上対象)

著作権表記 :(C)SEGA

公式サイト:https://pso2.jp



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-18:46)