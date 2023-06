[株式会社セガ]

大好評配信中のスマートフォン向けマルチ・チェインシナリオRPG『チェインクロニクル 第4部―新世界の呼び声―』にて、『テイルズ オブ』シリーズとのコラボイベント第2弾を2023年6月6日(火)より開始しました。







コラボイベント第2弾では、コラボキャラクターを仲間にできるコラボフェスが登場! 本日より開催のコラボフェス第1弾では、SSR「記憶と痛覚を失った青年 アルフェン(CV:佐藤拓也)」、SSR「〈荊〉の呪いに憑りつかれた少女 シオン(CV:下地紫野)」を、6月8日(木)より開催のコラボフェス第2弾では、SSR「王国の客員剣士 リオン・マグナス(CV:緑川光)」、SSR「金にシビアなレンズハンター ルーティ・カトレット(CV:小松由佳)」をそれぞれ仲間に迎え入れることができます。



また、オリジナルのコラボシナリオが楽しめるクエストや、コラボ武器錬金素材が獲得できるクエストを開催します。このほかにも様々なクエストが登場しますので、ぜひ目的に合わせてプレイしてください。



さらに、メダルを集めて豪華報酬と交換できる“『テイルズ オブ』シリーズコラボ&9.9周年記念!メダルハントイベント”を開催! 今回のメダルハントイベントでは、SSR「王国兵士を目指す青年 スタン・エルロン(CV:関智一)」を報酬として迎え入れることができます。



『テイルズ オブ』シリーズのコラボキャラクターたちが大活躍する、期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。



▼『テイルズ オブ』シリーズ×『チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―』コラボ第2弾のPVを公開!

URL:https://youtu.be/DQ9jhvEqxyA ※記事内への埋め込みが可能です。







▼『テイルズ オブ』シリーズ×『チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―』コラボ第2弾特設

ページはこちら!

URL:https://chronicle.sega-net.com/special/tales_of2/



■「アルフェン」「シオン」が登場するコラボフェス第1弾開催!



開催期間:2023年6月6日(火)11:00~ 6月20日(火)10:59

SSR「記憶と痛覚を失った青年 アルフェン」をはじめとする、『テイルズ オブ』シリーズのコラボキャラクターが登場するコラボフェス第1弾を開催! SSRは必ずコラボキャラクターが登場します。



SSR「記憶と痛覚を失った青年 アルフェン」、SSR「〈荊〉の呪いに憑りつかれた少女 シオン」をパーティに編成すると、AP消費クエストのクリアで獲得可能な「テイルズメダル」の獲得枚数がそれぞれ4倍に増加! 限界突破を重ねると獲得メダルの増加効果は最大8倍までアップします。

なお、「テイルズメダル」と交換で豪華報酬が獲得できる“『テイルズ オブ』シリーズコラボ&9.9周年記念!メダルハントイベント”は、6月8日(木)11:00より開催されます。

また、“コラボフェス”から登場するSSRキャラクターを入手してパーティのリーダーもしくは1stに設定すると、バトルのBGMが変化! 原作のBGMがお楽しみいただけます。



対象キャラクター:

SSR「記憶と痛覚を失った青年 アルフェン」

SSR「〈荊〉の呪いに憑りつかれた少女 シオン」

BGM:

Flame of hope



なお、コラボフェス第1弾では、ガチャ30回、65回、100回でSSR「〈荊〉の呪いに憑りつかれた少女 シオン」を、50回、80回、120回でSSR「記憶と痛覚を失った青年 アルフェン」をもれなくプレゼントします。



▼コラボフェス第1弾登場キャラクター



記憶と痛覚を失った青年 アルフェン

(CV:佐藤拓也/ILLUST:岩本稔)

戦士(斬) SSR★★★★★



カラグリアで奴隷として暮らすダナ人の青年。自分の名を含む過去の記憶と痛覚を失っており、謎の仮面で顔を覆われていることから、「鉄仮面」と呼ばれる。ダナ人の境遇に怒りを募らせながらどうしていいか分からずにいる中、レナ人の少女シオンと出会う。レナからの解放のために、領将打倒を目指すシオンと利害が一致し、行動を共にする。





〈荊〉の呪いに憑りつかれた少女 シオン

(CV:下地紫野/ILLUST:岩本稔)

魔法使い(狙) SSR★★★★★



触れた者に激痛をもたらす〈荊〉の呪いに憑りつかれているレナ人の女性。カラグリアにて、同胞であるはずのレナ兵からその身を追われている時にアルフェンと出会う。自らの目的のため、使い手をも焼く炎の剣を使用できるアルフェンと協力関係になる。



■ 6月8日(木)より、「リオン・マグナス」「ルーティ・カトレット」が登場するコラボフェス第2弾開催!



開催期間:2023年6月8日(木)11:00~ 6月20日(火)10:59

SSR「王国の客員剣士 リオン・マグナス」をはじめとする、『テイルズ オブ』シリーズのコラボキャラクターが登場するコラボフェス第2弾を開催します。SSRは必ずコラボキャラクターが登場!



SSR「王国の客員剣士 リオン・マグナス」、SSR「金にシビアなレンズハンター ルーティ・カトレット」をパーティに編成すると、AP消費クエストのクリアで獲得可能な「テイルズメダル」の獲得枚数がそれぞれ4倍に増加! 限界突破を重ねると獲得メダルの増加効果は最大8倍までアップします。



また、“コラボフェス”から登場するSSRキャラクターを入手してパーティのリーダーもしくは1stに設定すると、バトルのBGMが変化します。



なお、コラボフェス第2弾では、ガチャ30回、65回、100回でSSR「金にシビアなレンズハンタールーティ・カトレット」を、50回、80回、120回でSSR「王国の客員剣士 リオン・マグナス」をもれなくプレゼントします。



▼コラボフェス第2弾登場キャラクター



王国の客員剣士 リオン

(CV:緑川光/ILLUST:いのまたむつみ)

戦士(斬) SSR★★★★★



セインガルドの客員剣士。母と幼いころに死別し、父から愛情を注がれずに育ったためか、他人に心を開かない。世話係のマリアンを一途に想う。





金にシビアなレンズハンター ルーティ

(CV:小松由佳/ILLUST:いのまたむつみ)

戦士(突) SSR★★★★★



金のためなら多少の不法行為もいとわないレンズハンター。その報酬で、自身が育った孤児院を援助している。世界を救う冒険を通し、少しずつスタンと惹かれあっていく。



■ オリジナルのコラボストーリーが楽しめるコラボクエスト“交わる炎の物語”



開催期間:2023年6月6日(火)11:00~ 6月20日(火)10:59



期間中、『テイルズ オブ』シリーズとのコラボシナリオが楽しめるクエスト“交わる炎の物語”を開催します。クエストは1日1話ずつ追加され、前の話をクリアすることで次の話に進むことができます。



また、本日より開催の“第1弾キャラお試し” と、6月8日(木)からの“第2弾キャラお試し”のクエストでは、それぞれのコラボフェスに登場するコラボキャラクターを借りて遊ぶことができるほか、“お試しテイルズパーティ”のクエストでは、コラボキャラクターのパーティを体験できます。お試しクエストではたくさんのマナが獲得できますので、どんどん必殺技を使ってみましょう!



キャラクター育成やゴールド集めに便利なクエストも登場するほか、親愛度を上げるプレゼントアイテム「義勇軍マカロン」が手に入る“ユグドの流行りに乗れ!”も開催中です!



6月8日(木)からは消費APが高い代わりに効率よく稼ぐことのできる、各種「上級」クエストが登場します。同日より開催されるメダルハントイベントとの相性も良いので、ぜひプレイしてみてください。さらに、“銅の欠片集め・上級” “レンズ集め・上級” “銅の欠片とレンズ集め・上級”では一部の宝箱が「ランダムボックス」となっており、コラボ武器錬金素材が複数ドロップすることがあります。



キャラクターをある程度鍛え終わったら、コラボキャラクターたちとの模擬戦に挑戦してみましょう。クリア報酬としてコラボ武器が手に入るだけでなく、こちらでも一部の宝箱が「ランダムボックス」となっており、コラボ武器錬金素材が複数ドロップすることがあります!



6月8日(木)から開催されるクリア型クエスト“修練場”クエストは、クリアするとボーナスメダルが獲得できます。階層が上がるほど難易度も上がりますが、その分獲得できるボーナスメダルの量も増えますので、腕に覚えのある方はぜひ挑戦してみてください! この“修練場”では、今回のコラボで登場する「記憶と痛覚を失った青年 アルフェン」や「王国の客員剣士 リオン・マグナス」などのキャラクターに攻撃力とHPが2倍になるボーナスが付きますので、オススメです!



~あらすじ~

ユグド大陸。鬼たちの住む島、炎の九領――

ある日、第九領の火山『九重』の噴火と共に、

異世界から2組の旅人が舞い降りた。



アルフェン・シオンは第八領、

スタン・ルーティ・リオンは第四領にて目を覚ます。

その際アルフェンたちは主霊石(マスターコア)が、

スタンたちはソーディアンデバイスが手元にないことに気付く。

そこで2組の旅人はそれぞれ義勇軍と共に、

失った物を探す旅に出発するが……



■ メダルを集めて豪華景品と交換しよう!“『テイルズ オブ』シリーズコラボ&9.9周年記念!メダルハントイベント”



開催期間:2023年6月8日(木)11:00~ 6月20日(火)10:59

※メダル交換期間は 2023年6月25日(日) 10:59まで。



『テイルズ オブ』シリーズコラボと、チェインクロニクル9.9周年を記念して、コラボキャラクターが大活躍するメダルハントイベントを開催! 『テイルズ オブ』シリーズコラボメダルハントの開催期間中、APを消費するクエストをクリアすることで、イベント専用の「テイルズメダル」を獲得できます。「テイルズメダル」は、専用の交換所にて、SSR「王国兵士を目指す青年 スタン・エルロン」のほか、コラボ錬金素材やコラボ武器などの豪華景品と交換可能です。



APを消費するクエストであればどこでもメダルが獲得できますので、シナリオクエスト、フリークエスト、イベントクエストなど、やりたいことをしながらたくさんメダルを集めましょう。なお、1日1回、「テイルズメダル」のボーナスメダルが発生する“デイリーメダルお得クエスト”が開催されます。たくさんのメダルをお得に獲得できますので、毎日欠かさずにプレイしましょう!



さらに、下記のイベントクエストは消費APが高く、「テイルズメダル」を集めやすくなっています。どうぞお見逃しなく!



・消費AP60 成長アルカナ稼ぎ・上級

・消費AP60 武器強化クエスト・上級

・消費AP60 ゴールドクエスト・上級

・消費AP60 ランク経験値稼ぎ・上級

・消費AP60 銅の欠片集め・上級

・消費AP60 レンズ集め・上級

・消費AP60 銅の欠片とレンズ集め・上級





王国兵士を目指す青年 スタン

(CV:関智一/ILLUST:いのまたむつみ)

戦士(斬) SSR★★★★★



曲がったことが大嫌いな熱血漢。リーネ村の羊飼いとして家族と平穏に暮らしていたものの、兵士になるために村を飛び出した。田舎育ちで世間知らずなことを気にしていたが、ソーディアンを巡る冒険を通じて、人間としても成長していく。



■ “武器錬金”でコラボ武器を集めて強力な武器を錬金しよう!!



開催期間:2023年6月6日(火)11:00~ 6月20日(火)10:59

『テイルズ オブ』シリーズとのコラボイベントに合わせて、専用の武器錬金素材が登場! これらの武器の一部は“組み合わせ武器錬金”を行うことで、アビリティが付いた強力な武器を作成することができます。



また、「探索」にイベント専用エリア「洞窟」が登場します。「洞窟」からは、クエストと同じくコラボ武器錬金に必要な錬金素材を発見することができます。プレイしない時間も上手に使って、専用素材を効率よく集めましょう!



<『テイルズ オブ』シリーズとは>

『テイルズ オブ』シリーズは、株式会社バンダイナムコエンターテインメントより発売されているRPGシリーズ。

ファンタジー世界を舞台に、キャラクター達の冒険・成長・絆の物語が描かれ、世界の命運を賭した旅路の果てにかけがえのない、大切な仲間と出会う。



『テイルズ オブ』シリーズの世界累計出荷本数は2500万本を突破しており、家庭用ゲーム・アプリ・ファンイベント・グッズ・アニメーションなど多岐にわたる展開で、今も新しい物語を紡いでいます。



■『テイルズ オブ』シリーズ公式ポータルサイト:https://tales-ch.jp/

■「テイルズチャンネル+」公式Twitter:https://twitter.com/tales_ch



TALES OF(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)いのまたむつみ (C)藤島康介



<『チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―』とは>

その冒険は世界の向こうへ――

10周年を目指し進化を続ける王道スマホRPG「チェインクロニクル」は、

2022年7月26日にサービス9周年を迎えました。

現在、合計2,600万ダウンロードを超え、多くの方にプレイいただいています。



3000万文字を超す圧倒的ボリュームのシナリオと、

1700体以上の個性豊かなキャラクターが織り成す、

壮大な「チェインクロニクル」の物語。

年代記(クロニクル)を巡り、黒の軍勢と義勇軍の戦いを描く「第1部」と「第2部」、

新たな脅威「白き異形」との戦いが描かれる数年後の世界「第3部」。

続く「第4部」では、新世界に飛び出した隊長と義勇軍の姿が描かれます。

今始めると、最新ストーリー第4部からもプレイ可能!



バトルは簡単操作で奥深い、爽快なタワーディフェンスバトル。

仲間たちと楽しくコミュニケーションできる「義勇軍本部」では、

お気に入りの仲間と親愛を深めて、豪華声優陣の親愛ボイスが楽しめます。



<チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声― 概要>

名称:チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―

ジャンル:マルチ・チェインシナリオRPG

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id631980607?mt=8

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.chainchronicle

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:(C)︎ SEGA

■公式サイト:http://chronicle.sega-net.com/

■公式Twitter:@PirikaChro



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



