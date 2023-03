[株式会社インプレスホールディングス]



インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山口康夫、略称:MdN)は、『いのちの惑星、地球。Fly with Me ~不思議で美しい鳥の世界~』を発売しました。





『いのちの惑星、地球。Fly with Me ~不思議で美しい鳥の世界~』

https://books.mdn.co.jp/books/3223103002/



大空から、梢の向こうから、鳥たちの目に映るものは――。



魅力的な鳥たちをたっぷり収録した、ナショナルジオグラフィックの動物写真図鑑「いのちの惑星、地球。」シリーズの第3弾。



羽毛のチュチュをまとったハクチョウ、魔法のようなハチドリの魅力。

キジは草原を駆け抜けて、カモは水面を滑るように進み、ナイチンゲールは夜に歌う。

目を見張るような美しい写真を多数収録し、鳥の体のつくりや渡りなどの生態をはじめ、進化について、私たちの文化や芸術との関わり、さらには野鳥観察の楽しみ方などさまざまな角度から鳥たちの魅力を堪能できる、鳥ファン必携の一冊です。



〈目次〉

INTRODUCTION

CHAPTER1 鳥とは?

CHAPTER2 鳥の古代史

CHAPTER3 歴史にみる鳥

CHAPTER4 アメリカ合衆国の州の鳥

CHAPTER5 鳥の声を聴く

CHAPTER6 鳥を見る

CHAPTER7 鳥たちの移動

CHAPTER8 地球の鳥を救おう

CHAPTER9 鳥の世界記録

CHAPTER10 芸術における鳥たち

CHAPTER11 物語にみられる鳥たち

CHAPTER12 市民科学

CHAPTER13 庭に来る鳥たち

著者あとがき

謝辞

さらに知りたい方へ

CREDITS

鳥類の学名リスト

INDEX

PHOTO CREDITS

奥付



〈本書の特長〉

・鳥の体の構造から行動まで、美しい写真とともに解説

・芸術や音楽、映画といった私の文化との関わりについても紹介

・鳥を題材にした詩や物語なども収録し、読み物としても楽しめる



【仕様】

ジェーン・ヨーレン、ハイジ・ステンペル、アダム・ステンペル、ジェイソン・ステンペル 著/森本元 監修

定価3,080円(本体2,800円+税10%)

B4変型判/192ページ/オールカラー

ISBN978-4-295-20460-2

(C)2018 Jane Yolen, Heidi E. Y. Stemple, Jason Stemple, and Adam Stemple

(C)2018 National Geographic Partners, LLC













