［株式会社セガ］

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『MJ』シリーズと、サミー株式会社製遊技機『スマスロ北斗の拳』とのコラボイベント、“スマスロ北斗の拳CUP”を本日、2023年6月5日（月）より開始しました。

『スマスロ北斗の拳』の演出をイメージしたアガリ演出や卓背景アイテムなどの様々な限定アイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。





■全国大会“スマスロ北斗の拳CUP”概要





アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、『スマスロ北斗の拳』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

大会に参加し、様々な条件を満たすことで『スマスロ北斗の拳』をイメージしたアガリ演出や卓背景アイテムなど様々な限定アイテムが貰えます。



●『MJアプリ』（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：6月5日(月)～6月11日(日)

受付時間：24時間

（初日は6月5日(月)7:00～、最終日は～6月11日(日)29:59）

【予選B】

開催期間：6月12日(月)～6月18日(日)

受付時間：24時間

（初日は6月12日(月)7:00～、最終日は～6月18日(日)29:59）

【決勝】

開催期間：6月19日(月)～6月25日(日)

受付時間：24時間

（初日は6月19日(月)7:00～、最終日は～6月25日(日)29:59）



◆特典に『スマスロ北斗の拳』コラボアイテム多数登場！

『スマスロ北斗の拳』卓背景や背景、BGM、ボイス付きSPキャラのほか、アガリ演出アイテムがイベントpt特典や決勝進出特典として獲得できます。







●イベントpt特典

≪ボイス付きSPキャラ≫全3種

▲ウイグル スマスロ

▲でかいババア スマスロ

▲マミヤ スマスロ



≪卓背景アイテム≫全6種



▲雑魚の卓背景

▲レイの卓背景

▲デビルリバースの卓背景

▲トキの卓背景

▲リンの卓背景

▲ラオウvsケンシロウ



≪EX背景アイテム≫全4種



▲シンステージの背景

▲サウザーステージの背景

▲ジャギステージの背景

▲ラオウステージの背景



≪BGM≫全3種

「サウザーバトル(スマスロ)」

「ジャギバトル(スマスロ)」

「ラオウステージ(スマスロ)」



●決勝進出特典

≪アガリ演出≫全1種



▲PUSH1(北斗スマスロ)





◆スマスロ北斗の拳ガチャ

進化型SPキャラ『ケンシロウ スマスロ』をはじめとして、『スマスロ北斗の拳』をイメージした、アガリ演出や卓背景、EX背景、BGMなどコラボアイテム55種が期間限定で登場します。



開催期間：6月5日(月) 7:00～6月25日(日) 29:59

1回：400G





≪進化型SPキャラ≫全7種





▲ケンシロウ スマスロ

▲ラオウ スマスロ

▲シン スマスロ

▲サウザー スマスロ

▲ジャギ スマスロ

▲トキ スマスロ

▲レイ スマスロ



≪ボイス付きSPキャラ≫全5種

▲アミバ スマスロ

▲バット スマスロ

▲リン スマスロ

▲ユリア スマスロ

▲デビルリバース スマスロ



≪卓背景アイテム≫全27種







▲スマスロ北斗の拳

▲無想転生バトル1

▲無想転生バトル2

▲無想転生バトル3

▲ケンシロウ覚醒

▲北斗七星

▲ラオウ昇天

▲ラオウの卓背景

▲レイ共闘

▲トキ共闘

▲Vストック

▲キリン柄の卓背景

▲無想転生チャンス1

▲無想転生チャンス2

▲ケンシロウの卓背景

▲バットの卓背景

▲ユリアの卓背景

▲シンの卓背景

▲サウザーの卓背景

▲ジャギの卓背景

▲アミバの卓背景

▲ウイグルの卓背景

▲でかいババアの卓背景

▲エイリやんの卓背景

▲肉の卓背景

▲虹オーラの卓背景

▲レイ昇天



≪EX背景アイテム≫全11種



▲バトルステージの背景1

▲バトルステージの背景2

▲ステチェン(太)

▲ステチェン(キリン)

▲Vストックの背景1

▲Vストックの背景2

▲北斗七星の背景

▲BONUSの背景

▲無想転生チャンスの背景

▲SPECIAL EPISODE

▲中段チェリーの背景



≪BGM≫全5種

「愛をとりもどせ!!」

「小役パート(スマスロ)」

「継続バトル(スマスロ)」

「南斗最後の将(スマスロ)」

「シンバトル(スマスロ)」



≪アガリ演出≫全1種

▲PUSH2(北斗スマスロ)





●『MJAC』（アーケード版）





【予選A】

開催期間：6月5日(月)～6月11日(日)

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：6月12日(月)～6月18日(日)

受付時間：10：00～24：00

【決勝】

開催期間：6月19日(月)～6月25日(日)

受付時間：10：00～24：00



◆特典に『スマスロ北斗の拳』のコラボアイテム多数登場！

対局順位に応じたポイントを集める来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景アイテム、背景アイテムなどを獲得できます。







≪ボイス付きSPキャラ≫全3種



▲ラオウ スマスロ

▲サウザー スマスロ

▲ジャギ スマスロ



≪卓背景アイテム≫全9種







▲スマスロ北斗の拳

▲ラオウvsケンシロウ

▲無想転生バトル1

▲無想転生バトル2

▲無想転生バトル3

▲ラオウ昇天

▲ラオウの卓背景

▲リンの卓背景

▲ユリアの卓背景



≪アガリ点灯SE≫全2種

「PUSH1(北斗スマスロ)」

「PUSH2(北斗スマスロ)」



≪EX背景アイテム≫全10種



▲シンステージの背景

▲サウザーステージの背景

▲ジャギステージの背景

▲ラオウステージの背景

▲バトルステージの背景1

▲バトルステージの背景2

▲ステチェン(太)

▲ステチェン(キリン)

▲北斗七星の背景

▲中段チェリーの背景



≪BGM≫全5種

「愛をとりもどせ!!」

「小役パート(スマスロ)」

「継続バトル(スマスロ)」

「ジャギバトル(スマスロ)」

「ラオウステージ(スマスロ)」





◆『スマスロ北斗の拳』SPキャラガチャ

ボイス付SPキャラ「ケンシロウ スマスロ」をはじめとする『スマスロ北斗の拳』の人気キャラクター全12種が期間限定で登場します。



1回：600GP

開催期間：6月5日(月)～6月25日(日)



≪ボイス付SPキャラ≫全12種



▲ケンシロウ スマスロ

▲シン スマスロ

▲トキ スマスロ

▲レイ スマスロ

▲アミバ スマスロ

▲バット スマスロ

▲リン スマスロ

▲ユリア スマスロ

▲マミヤ スマスロ

▲デビルリバース スマスロ

▲ウイグル スマスロ

▲でかいババア スマスロ





■『スマスロ北斗の拳』コラボ記念RTキャンペーン開催！





開催期間：

（1）2023年6月5日（月）11:00～6月12日（月）23:59

（2）2023年6月12日（月）11:00～6月19日（月）23:59

『スマスロ北斗の拳』とのコラボイベント開催を記念して、コラボ記念フォロー＆RTキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から、抽選で合計4名様に「スマスロ北斗の拳Tシャツ」をプレゼントします。ぜひご参加ください！



◆プレゼント詳細

開催期間（1）：スマスロ北斗の拳Tシャツ（リン）

開催期間（2）：スマスロ北斗の拳Tシャツ（バット）



◆参加方法

『MJモバイル』公式Twitterアカウント（https://twitter.com/sega_MJ?s=20）をフォローの上、当キャンペーンのツイートをRT。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Twitterダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。



◆対象アカウント

MJモバイル公式アカウント：https://twitter.com/sega_MJ?s=20

対象ツイート：

https://twitter.com/sega_MJ/status/1665538966165295104?cxt=HHwWgMDU3bC3l50uAAAA





＜『スマスロ北斗の拳』とは＞

2023年4月3日にサミー株式会社のスマスロ第1弾としてリリースされたパチスロ機。

スマスロで初代北斗復活！さらに新要素として本機最強のバトルボーナスを搭載！

継続率94％の無想転生バトルで初代を超越進化！

全国のホールで絶賛稼働中！



著作権表記：

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証PGA-603 (C)Sammy



＜セガNET麻雀『MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。





【タイトル概要】

名称：セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows PC

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：テーブルゲーム

メーカー：セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式Twitter https://twitter.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-15:16）