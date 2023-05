[株式会社セガ]

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社:東京都港区、代表取締役:大谷英彦)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』初のボードゲームとなる『セカイの宝石箱』の予約を5月24日(水)から開始いたしました。







『セカイの宝石箱』は、アナログゲームの総合メーカーである株式会社アークライトが発売する「宝石がいっぱい!」(ゲームデザイン:松元泰右・ライフタイムゲームズ)を『プロジェクトセカイ』のキャラクターや世界観を取り入れてアレンジしたもの。

パッケージやカードは人気イラストレーター・Rella氏の新規描き下ろし。宝石とキャラクターがコラボした美麗なビジュアルがゲームを彩ります。



セカイに散らばった宝石を集めよう! ハイテンポな宝石発見ゲーム!!



ルールは簡単、手番が来たらカードを1枚めくるだけ。

何も見つからないこともあれば、セカイの宝石やミラクルジェムが見つかることもあります。「宝石発見」のカードを引けたら宝石を身につけた美麗なカードをGETできる、神経衰弱の要素を持ったハイテンポなカードゲームです。







初回生産特典は「怪盗ミクダヨー」の缶バッジ!



初回生産分限定の特典として「怪盗ミクダヨー」の缶バッジ(Φ55mm)が同梱されます。







予約限定の豪華版セットには本体のほかアクリルスタンドとプレイマットを同梱



Sony Music Shopおよびアニメイト限定でゲームプレイをより快適にするグッズがセットになった『セカイの宝石箱』豪華版を予約受付中です。

詳しくは『セカイの宝石箱』公式サイトをご覧ください。



キービジュアルを利用したB6(縦182×横128mm)の『セカイの宝石箱』アクリルスタンドとカードをめくりやすくする『セカイの宝石箱』プレイマット(縦450×横640mm)がセットでお届けします。



予約限定で一般販売は行いませんのでこの機会にぜひお買い求めください。







さらにSony Music Shopでご購入いただくとホログラム加工のポストカードも付属!!



Sony Music Shopで『セカイの宝石箱』通常版、豪華版のいずれかをご購入いただいたお客様には、ホログラム加工を施したポストカード6枚セット※も合わせてお届けします。

※2023年6月30日(金)までにSony Music Shopでご予約いただいた方には必ずポストカードが付きます。一般販売開始以降のご購入につきましてはなくなり次第終了となります。







ゲームプレイに利用できる宝石バッジシリーズも同時に発売



また、ボードゲーム『セカイの宝石箱』の発売と同時にゲームプレイに利用できる宝石バッジシリーズも合わせて発売いたします。表面にホログラムPP加工を施し、『セカイの宝石箱』の世界観を演出したスペシャルなグッズです。









<公式サイト>

https://sekainohousekibako.jp/





<内容物>

ガチャカード(縦63×横44mm):39枚

宝石カード(縦88×横63mm):18枚

ペア宝石カード(縦88×横63mm):8枚

点数チップボード:2枚

ユニットチップボード:1枚

宝石図鑑:1冊

遊び方説明書:1枚



<商品情報>

ボードゲーム『セカイの宝石箱』



価格:¥3,850(税込)

予約期間:2023年5月24日(水)~6月30日(金)23:59

お届け:2023年10月末予定

一般発売日:2023年10月31日予定

サイズ:縦153×横101×高さ30mm

初回生産特典:「怪盗ミクダヨー」の缶バッジ(Φ55mm)



ボードゲーム『セカイの宝石箱』豪華版セット

『セカイの宝石箱』本体に加え、アクリルスタンドとプレイマットを同梱した豪華版です。



価格:¥7,700(税込)

予約期間:2023年5月24日(水)~6月30日(金)23:59

お届け:2023年10月末予定

サイズ:縦153×横101×高さ30mm

初回生産特典:「怪盗ミクダヨー」の缶バッジ(Φ55mm)

同梱物:アクリルスタンド(B6サイズ)、プレイマット(縦450×横640mm)

※豪華版は予約のみで一般販売は行いません。



『セカイの宝石箱』宝石バッジ コレクションA

Leo/need & 25時、ナイトコードで。



『セカイの宝石箱』宝石バッジ コレクションB

MORE MORE JUMP!& ワンダーランズ×ショウタイム



『セカイの宝石箱』宝石バッジ コレクションC

バーチャル・シンガー & Vivid BAD SQUAD



価格:コレクションA~C各単体ランダム¥440(税込)

コレクションAセット(全8種)¥3,520(税込)

コレクションBセット(全8種)¥3,520(税込)

コレクションCセット(全10種)¥4,400(税込)

サイズ:Φ54mm

素材:鉄、PET

予約期間:2023年5月24日(水)~6月30日(金)23:59

お届け:2023年10月末予定

一般発売日:2023年10月31日予定





<体験会情報>

プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ2023に体験ブースを出展!



2023年6月3~4日秋葉原UDXで開催される「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ2023」に体験ブースをご用意しています。

『セカイの宝石箱』を一足早く体験するスペシャルなイベントです。

皆様のご来場をお待ちしています。



プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ2023公式サイト

https://pjsekai.sega.jp/creatorsfesta2023/index.html





<クレジット>

商品名:セカイの宝石箱

原版:宝石がいっぱい!(アークライト)

ゲームデザイン:松元泰右(ライフタイムゲームズ)

イラスト:Rella

グラフィック:TITANHEADS

制作協力:アークライト

発売元:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

著作権表記:

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

(C) CFM/SEGA/GSC

(C) 2021-2023 Life Time Games / Arclight, Inc.

(C)Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.





■『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』は、株式会社セガと株式会社Colorful Paletteから配信中の、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。メインとなる「リズムゲーム」パートでは、おなじみのボーカロイド曲から最新の人気曲、そして本作のための書き下ろし楽曲まで、多数の楽曲が楽しめます。さらに、全国のプレイヤーと一緒にリアルタイムでライブを楽しめる、「バーチャルライブ」機能も搭載。また、「ストーリー」パートでは、バーチャル・シンガー「初音ミク」たちのサポートを受けながら、『本当の想い』そして『自分の歌』を見つける少年少女の物語が描かれます。



■株式会社ソニー・ミュージックソリューションズについて

ソニーミュージックグループのソリューション事業を統合した、すべての壁を越えてひとつの「コト」に当たるプロフェッショナル集団。アーティストやクリエイター、エンタテインメント業界はじめ、すべてのクライアントの夢や要望を実現し、ビジネスを拡大するための「解決方法」を提供しています。

公式サイト:https://www.sonymusicsolutions.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-20:16)