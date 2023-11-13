【オカルトの定番】"トカニスト”購入必須！TOCA…
［ヴィレッジヴァンガード］
主張しすぎないデザインで、隠れTOCANAファンの方にもおすすめ！
UFO、UMA、心霊、予言などの好奇な話題を取り上げるオカルトニュースメディア「TOCANA（トカナ）」のシンプルでおしゃれなロゴアイテムが大量爆誕！こちらを2023年11月17日（金）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて予約販売を開始いたします。
今買えるのはヴィレッジヴァンガードオンラインストアだけ！
期間内ご購入いただけるのは、なんとヴィレッジヴァンガードオンラインストアのみ！
今回の新商品は、"トカニスト”必須のTOCANA（トカナ）ロゴを使用したシンプルでおしゃれなデザイン！隠れTOCANAファンの方にもおすすめです。
■販売期間
2023年11月17日（金）18：00～2023年12月4日（月）10：00
販売ページ：https://vvstore.jp/feature/detail/20708/?utm_source=press
※こちらはオンラインストアのみでの販売となります。
■「TOCANA（トカナ）」とは
UFO、UMA、心霊、予言などの好奇な話題を取り上げるオカルトニュースメディア。
「空飛ぶ僧侶」「驚異の食虫植物」「美人な宇宙人」「世界遺産ミステリー」など、世界中のビックリニュースや、テレビでは報道されない小ネタニュースを「民俗学・社会学・オカルト・数学・物理学」などさまざまな角度からみることで、科学的な妥当性だけを重視する一辺倒な報道ではなく、知的好奇心を刺激することが目的。
TOCANA/トカナ公式サイト：https://tocana.jp/
商品紹介
■バゲットハット（全2種）
価格：各3,080円（税込）
■アウトドアストラップ（全4種）
価格：各2,200円（税込）
■靴下（全2種）
価格：各1,320円（税込）
■２連アクリルキーホルダー
価格：880円（税込）
■コインケース
価格：1,980円（税込）
■湯のみ（全2種）
価格：1,650円（税込）
(C)TOCANA
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企業プレスリリース詳細へ （2023/11/13-18:16）
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