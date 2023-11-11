ゲーム実況者「ジャモジャム」× ヴィレッジヴァンガード コラ…
［ヴィレッジヴァンガード］
大好評につき新作グッズの発売が決定・・・!!!
ユルめなボイスと唯一無二な世界観で人気のゲーム実況者「ジャモジャム」と、Village Vanguardのコラボグッズに新作が登場！
ジャモジャムさんの魅力が溢れるクール&POPな描き下ろしイラストグッズは超必見です♪
EC&期間限定での販売となっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく・・・!!!
∇販売サイトはこちら：
https://vvstore.jp/feature/detail/19680/
「ジャモジャム」コラボグッズ紹介
■キャラクタースタンド（全4種）
価格：各・￥1,540（税込み）
サイズ：約 H:10cm×W:10cm以内
素材：アクリル
■アクリルキーホルダー（全4種）
価格：各・￥990（税込み）
サイズ：約 H:7cm×W:7cm以内
素材：アクリル
■マグカップ
価格：￥1,980（税込み）
サイズ：約 直径8cm（持ち手含む12cm）×高さ10cm
素材：陶器
■クッション
価格：￥6,050（税込み）
サイズ：約 40cm×40cm
素材：ポリエステル
■ピルケース
価格：￥1,540（税込み）
サイズ：約 Φ5.1cm×厚み1.7cm
素材：合金
■手帳型スマホケース
価格：￥3,300（税込み）
サイズ：約 縦15.6cm×横8.2cm×マチ2.3cm
素材：PUレザー
■スマホリング
価格：￥1,100（税込み）
サイズ：約 縦4.9cm×横3.9cm×厚み0.2cm
素材：アクリル/合金
■モバイルバッテリー＜4,000mAh＞（全2種）
∇ステンレスver.
価格：￥4,950（税込み）
サイズ：約 縦11.6cm×横6.5cm×厚み0.8cm
素材：ステンレス
∇スクエア型ver.
価格：￥4,950（税込み）
サイズ：約 縦11.6cm×横6.5cm×厚み0.8cm
素材：ポリカーボネート
■トートバッグ
価格：￥3,850（税込み）
サイズ：約 縦37cm×横24cm×マチ12cm/持ち手55cm
素材：綿
■ロングスリーブTシャツ（全2種）
価格：各・￥5,500（税込み）
サイズ：S~XL
カラーバリエーション：白、黒
素材：綿
■Ｔシャツ （全2種）
価格：各・￥4,400（税込み）
サイズ：S~XL
カラーバリエーション：白、黒
素材：綿
販売概要
▽販売スケジュール：
2023年11月10日（金）19:00 ～ 11月26日（日）23:59まで（※受注販売）
▽お届け予定：
2024年1月中旬～下旬
▽詳細
https://www.village-v.co.jp/news/item/17547
▽販売サイト：
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/19680/
■各種リンク
【ジャモジャム/YouTube】https://www.youtube.com/@jamojamgaming/featured
【ジャモジャム/X】https://twitter.com/jamojamgame
(C)2023 BLUE OCEAN
ヴィレヴァンスタッフの愛が爆発！
POPじゃ書き足りない！？
ヴィレヴァンスタッフがただただ好きなものへの愛を語るメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン！
↓コメントといいね待ってます！
https://cheer.village-v.co.jp/
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【ヴィレッジヴァンガード公式X（旧Twitter）】
https://twitter.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/villagevanguard_official/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-09:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
第19回MF文庫Jライトノベル新人賞・受賞作6タイトルが11月25日（土）より続々発売!! 新人賞特設サイトも公開中！(11/11 09:46)
【ムーチョ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ第二弾発売決定！(11/11 09:46)
ゲーム実況者「ジャモジャム」× ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ(第2弾)が登場！(11/11 09:46)
在日イタリア商工会議所主催ICCJ Gala Dinner 2023 in Nagoya-Osaka-Fukuoka開催(11/11 09:46)
在日イタリア商工会議所主催ICCJ Gala Dinner & Concert 2023 in Tokyo イタリアのミシュランレストラン「AL CAMBIO」エグゼクティブシェフ来日決定！(11/11 09:46)
ライブ配信事務所『RainbowLIVE』がライブ配信アプリ『everylive』にて2023年10月度everylive優良エージェントとして認定(11/11 09:46)
「BRAND OFF 買取専門 TSUTAYA和白店」が福岡県福岡市に11月11日(土)オープン(11/11 09:46)
【いい夫婦の日】今年はパジャマ屋IZUMMでペアパジャマを贈ろう♪普段言えない気持ちをメッセージカードに添えてココロもカラダも温まるギフトを贈るお手伝いをします＜SNSキャンペーン実施中＞(11/11 09:46)
【11/23-12/7】“パンの街”神戸をフランスパンで盛り上げたい！スタンプラリーイベント「神戸フランスパンびより」を開催します。(11/11 09:46)
「ANIMAX MUSIX 2023」 × デジタルイベントグッズ「Mintice」で色褪せない想い出を！(11/11 09:46)
【新治療開始】切開なし・入院なしの新たな日帰り腰痛治療「DRT法」の提供を開始 NLC野中腰痛クリニック(11/11 09:46)
『フォートナイト』に群馬県高崎駅が登場！魔物を倒してメタグンマ帝国を守り抜け！(11/11 09:46)
CBTR×ひこにゃんTシャツ 大反響につきオンラインストアでの販売開始！(11/11 09:16)
【通数UPキャンペーン実施中】アポ獲得できるCXOレターとは？コスト１５万で売上１,０００万超の事例も(11/11 09:16)
爽快な風を感じる。「船上BAR」プロジェクト公開スタート！(11/11 09:16)
【 「峠の釜めし きかんしゃトーマスver.」 】発売のお知らせ(11/11 09:16)
OVA「テイルズ オブ シンフォ二ア THE ANIMATION」 アニバーサリーBD-BOX発売記念！マリオンクレープコラボが決定!!(11/11 08:46)
【2023年ムラサキスポーツ限定カラー発売】ストライダー(スポーツモデル)「HOMIES（ホーミーズ）」が登場！11月17日（金）より数量限定販売開始(11/11 03:46)
≪カターレ富山×ゴールドウインの「グリーン プロジェクト」第3弾≫ カターレ富山のホームゲーム会場で、不要になった羽毛布団を回収(11/11 01:40)
フォースタートアップス、来秋に麻布台ヒルズへの本社移転を決定(11/11 01:40)
「宣伝会議サミット2023」にTOKIUMの取締役・松原が登壇(11/11 01:40)
東京ポートシティ竹芝で Buddycom を用いたスマートビル運営の推進(11/11 01:40)
AlphaDrive、東伊豆町と共同で法人向けワーケーションプログラム「Work＆Communication」を提供開始(11/11 01:40)
CO2排出量を約20％削減できるポリ袋「nocoo」に業務用8商品が初登場！(11/11 01:40)
commubo、「AIsmiley PRODUCT AWARD 2023 AUTUMN」(11/11 01:40)
"新生"アマナイメージズ、イスラエルの “生成AI” 技術と協業(11/11 01:40)
『Visual Bank』グループとなったアマナイメージズ、イスラエルの “生成AI” 技術と協業。(11/11 01:40)
【沖縄恩納村のプライベートプール付き高級ヴィラ全6棟】完売のご報告及び造成工事着工のお知らせ(11/11 01:40)
【日興アセットマネジメント】英Osmosis (Holdings) Limitedとの法的拘束力のある戦略的パートナーシップ締結のお知らせ(11/11 01:40)
多機能という実用性とデザインレベルの美しさを備えている「YUNDOO」最新脱毛器【D-T003】11月から発売決定！(11/11 01:40)