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ゲーム実況者「ジャモジャム」× ヴィレッジヴァンガード コラ…

ゲーム実況者「ジャモジャム」× ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ(第2弾)が登場！

［ヴィレッジヴァンガード］


大好評につき新作グッズの発売が決定・・・!!!



ユルめなボイスと唯一無二な世界観で人気のゲーム実況者「ジャモジャム」と、Village Vanguardのコラボグッズに新作が登場！
ジャモジャムさんの魅力が溢れるクール&POPな描き下ろしイラストグッズは超必見です♪
EC&期間限定での販売となっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく・・・!!!

∇販売サイトはこちら：
https://vvstore.jp/feature/detail/19680/

「ジャモジャム」コラボグッズ紹介



■キャラクタースタンド（全4種）




価格：各・￥1,540（税込み）
サイズ：約 H:10cm×W:10cm以内
素材：アクリル


■アクリルキーホルダー（全4種）






価格：各・￥990（税込み）
サイズ：約 H:7cm×W:7cm以内
素材：アクリル


■マグカップ

価格：￥1,980（税込み）
サイズ：約 直径8cm（持ち手含む12cm）×高さ10cm
素材：陶器


■クッション

価格：￥6,050（税込み）
サイズ：約 40cm×40cm
素材：ポリエステル


■ピルケース

価格：￥1,540（税込み）
サイズ：約 Φ5.1cm×厚み1.7cm
素材：合金


■手帳型スマホケース

価格：￥3,300（税込み）
サイズ：約 縦15.6cm×横8.2cm×マチ2.3cm
素材：PUレザー


■スマホリング

価格：￥1,100（税込み）
サイズ：約 縦4.9cm×横3.9cm×厚み0.2cm
素材：アクリル/合金


■モバイルバッテリー＜4,000mAh＞（全2種）

∇ステンレスver.

価格：￥4,950（税込み）
サイズ：約 縦11.6cm×横6.5cm×厚み0.8cm
素材：ステンレス

∇スクエア型ver.

価格：￥4,950（税込み）
サイズ：約 縦11.6cm×横6.5cm×厚み0.8cm
素材：ポリカーボネート


■トートバッグ


価格：￥3,850（税込み）
サイズ：約 縦37cm×横24cm×マチ12cm/持ち手55cm
素材：綿


■ロングスリーブTシャツ（全2種）


価格：各・￥5,500（税込み）
サイズ：S~XL
カラーバリエーション：白、黒
素材：綿


■Ｔシャツ （全2種）


価格：各・￥4,400（税込み）
サイズ：S~XL
カラーバリエーション：白、黒
素材：綿

販売概要


▽販売スケジュール：
2023年11月10日（金）19:00 ～ 11月26日（日）23:59まで（※受注販売）
▽お届け予定：
2024年1月中旬～下旬
▽詳細
https://www.village-v.co.jp/news/item/17547
▽販売サイト：
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/19680/

■各種リンク
【ジャモジャム/YouTube】https://www.youtube.com/@jamojamgaming/featured
【ジャモジャム/X】https://twitter.com/jamojamgame

(C)2023 BLUE OCEAN

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https://www.village-v.co.jp/
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■ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【ヴィレッジヴァンガード公式X（旧Twitter）】
https://twitter.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/villagevanguard_official/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-09:46）

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