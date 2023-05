[株式会社セガ]

「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて開催



株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2023年5月14日(日)に「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて開催される「"Puyo Puyo Champions" Pro/Amateur Tag Team 2on2 Tournament」のインターネットライブ配信情報を公開いたしました。









本大会は、規約を遵守いただける全ての選手が参加資格を持つ、セガが運営するエキシビション大会です。「ぷよぷよ」シリーズのプロライセンス取得者の招待選手、一般選手が混合で競う競技会で、「ぷよぷよeスポーツ」のぷよぷよ通ルール4人対戦を用いた、「チームで戦う楽しさ」の提供を目的とした新企画となっております。



本大会では大会MCに橘ゆりかさん、実況解説者として飛車ちゅうさん、momokenさんをお迎えしてお送りします。



ぜひリアルタイムでご視聴いただき、出場選手にご声援をお願いいたします。



【番組視聴URL】

「"Puyo Puyo Champions" Pro/Amateur Tag Team 2on2 Tournament」

『ぷよぷよeスポーツ』 プロアマタッグ 2on2トーナメント

YouTube Live:https://youtube.com/live/IIkLRODVrC0





ライブ配信概要

【大会名】

"Puyo Puyo Champions" Pro/Amateur Tag Team 2on2 Tournament

(『ぷよぷよeスポーツ』 プロアマタッグ 2on2トーナメント)



【配信日時】

2023年5月14日(日)11:35~14:05(予定)



【会場】

幕張メッセ 国際展示場 9-11 ホール(DreamHack Japan/ R STAGE)

HP:https://www.dreamhackjapan.com/



【採用タイトル】

PC(Steam)用ソフト『ぷよぷよeスポーツ』

※大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います。



【大会形式】

スコアアタック予選にて、小学生以下の選手から上位3名、中学生以上の選手から上位5名、特別招待ゲストの石飛恵里花さんとのタッグ希望者の選手から上位1名の全9名が決勝トーナメントに進出。



運営事務局が選出した招待選手と予選を勝ち抜いた出場選手がペアを組み、シングルイリミネーショントーナメントにて優勝ペアを決定。

※ペアの決定は予選終了後、抽選にて実施いたします。選手の指定はできません。

勝利条件:2勝先取・2セット先取



【表彰】

優勝ペアにクリスタルトロフィーを授与



【出演者】

■MC

橘 ゆりか





■実況解説

飛車ちゅう





momoken





【出場選手】

■特別招待枠

石飛 恵里花





■招待プロ選手

ともくん





live





delta





ぴぽにあ





Tom





くまちょむ





■招待ペア選手 柊&ぷにちゃん

柊(「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2022 TOCHIGI ぷよぷよ部門」小学生の部 優勝)





ぷにちゃん(「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE ぷよぷよ部門」小学生の部 優勝)





■シークレット選手 2名



【組み合わせについて】

決勝戦のトーナメントの対戦順、組み合わせは以下となります。

予選を勝ち上がった選手は予選終了後に抽選にて、「一般選手」の枠に入ります。



※中学生以上の上位5位までの選手は、シークレット選手1・2、live選手、delta選手、Tom選手から抽選。

※小学生以下の上位3位までの選手は、ともくん選手、ぴぽにあ選手、くまちょむ選手から抽選。

※石飛恵里花さんタッグ希望枠で上位1位の選手は、抽選なしで石飛恵里花さんとタッグを組みます。

※すでにペアが決まっている選手とタッグを組むことはできません。

※シークレット選手は当日会場にて発表いたします。



【その他】

本大会終了後に1先トーナメントやプロ選手コーチング&プロ選手対戦会を開催。

詳細の時間については、「ぷよぷよeスポーツ」公式Twitterアカウント(https://twitter.com/EsportsSega)にてお知らせいたします。



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」概要

<日程>

2023年5月13日(土)-14日(日)

<会場>

幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

<主催>

DreamHack Japan 実行委員会

<冠協賛>

株式会社サードウェーブ

<協賛>

インテルコーポレーション / モンスターエナジー / DHL

<公式サイト>

http://dreamhackjapan.com/

<公式Twitter>

https://twitter.com/DreamHackJapan





<「ぷよぷよ」とは>

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU(日本eスポーツ連合)公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。



<「eスポーツ」とは>

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。





【製品情報】

商品名 : ぷよぷよeスポーツ

対応機種 : PlayStation(R)4/Nintendo Switch™

発売日 :

パッケージ版:発売中(2019年6月27日(木)発売)

ダウンロード版:配信中(2018年10月25日配信)

希望小売価格 :

パッケージ版:1,990円(税込2,189円)

ダウンロード版:1,851円(税込2,036円)

ジャンル : アクションパズル

プレイ人数 : 1~4人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式Twitter : https://twitter.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。

https://puyo-esports-ac.sega.jp/



商品名 : Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種 : Steam

発売日 : 配信中(2019年5月8日(水)配信)

希望小売価格 : 1,019円(税込1,100円)

ジャンル : アクションパズル

プレイ人数 : 1~4人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト :

https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

https://puyo.sega.com/champions/ (※欧米版公式サイト)

販売ページ :

https://store.steampowered.com/app/971620/



※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-20:16)