2023年11月3日(金)より、【べーーやん×ヴィレヴァン】コラボグッズが満を持して登場!!

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでしか手に入らないべーーやんの限定グッズ!受注販売となりますので、確実にゲットしたい方は期間内でのご予約購入を強くお勧めします!!かわちいハムちゃんグッズに癒されて下さい!2023年11月3日(金)19:00~ 2023年11月12日(日)23:59の期間限定販売ですのでお見逃しなく!!!

■Tシャツ 全2種 各¥3,500(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm



■ファスナー付きクリアポーチ 全2種 各¥2,000(税込)



【素材】

PVC

【サイズ】

W187mm×H108mm



■ピクチャースタンド 全4種 各¥1,400(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

A 約W87mm×H95mm

B 約W95mm×H70mm

C 約W71mm×H80mm

D 約W81mm×H98mm



■マグネットクリップ 全2種 各¥800(税込)



【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

φ60mm×D30mm



■アクリルキーホルダー 全4種 各¥700(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

A 約W42mm×H44mm

B 約W42mm×H46mm

C 約W40mm×H48mm

D 約W44mm×H46mm



■ダイカットステッカー 全6種 各¥500(税込)



【素材】

合成紙

【サイズ】

A 約W63mm×H61mm

B 約W64mm×H45mm

C 約W64mm×H56mm

D 約W64mm×H49mm

E 約W64mm×H40mm

F 約W64mm×H61mm



■缶バッジ 全4種 各¥500(税込)



【素材】

スチール/合成紙

【サイズ】

Φ57mm

2023年11月3日(金)19:00~ 2023年11月12日(日)23:59

2023年12月下旬~2024年1月中旬

オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/20686/



詳細はこちら!

https://www.village-v.co.jp/news/item/17438

『べーーやん』X(旧Twitter)

https://twitter.com/hamuhamustar924



