2023年11月1日(水)より、大人気ボカロP【悪ノP】と、大人気イラストレーター【壱加】によるヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売&第1弾再受注が決定!!今回のコラボの為に描き下ろしていただいたイラストは必見!期間限定、オンライン受注販売のみになりますのでお見逃しなく!

海外のお客様向け通販もあります!





海外在住のお客様も下記サイトより商品をご購入いただけます!!ぜひご利用ください!!

※This product will be available for purchase from 3am on November 2nd.

※海外向け通販は、日本時間の11/2(木)AM3:00以降よりご利用可能となります。

▼For overseas customes

https://shop.buyee.jp/vvstore

【第2弾コラボグッズ詳細】





■ロンT 全2種 各¥5,700(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm

XL 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm



■フェイスタオル 全3種 各¥4,400(税込)



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約H35cm×W80cm



■トートバッグ ¥3,500(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

H37cm×W24cm×D12cm、持ち手55cm

【内容量】

約10L



■ステンレスマグカップ 全3種 各¥4,400(税込)



【素材】

ステンレス

【サイズ】

φ75mm×高90mm

【容量】

300ml



■ステッカー 全3種 各¥550(税込)



【素材】

合成紙

【サイズ】

約7cm



■アクリル置き時計 ¥8,500(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

約W230mm×H230mm

【第1弾コラボグッズ詳細】





■Tシャツ ¥4,400(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm



■リュック ¥7,700(税込)



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

本体:高さ44cm×上横幅44cm×底横幅30cm×マチ14cm

ショルダーストラップ:52cm~90cm

【内容量】

約18L



■アクリル掛け時計 ¥7,700(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

約W230mm×H230mm



■缶バッジ 全3種 各¥600(税込)



【素材】

スチール/合成紙

【サイズ】

約37mm



■アクリルキーホルダー 全3種 各¥1,100(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

本体:約6cm~7cm



(C)mothy

(C)壱加

【受注期間】





2023年11月1日(水)18:00~2023年11月12日(日)23:59

【お届け予定日】





2023年12月下旬~2024年1月上旬

【販売店舗】





オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/19332/



【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL:0120-911-790 (11:00-19:00 無休)



