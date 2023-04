[株式会社セガ]

株式会社セガは、海外グループ会社であるRelic Entertainment, Inc.が開発を務める戦略シミュレーションゲームシリーズの最新作『Company of Heroes 3』について、PlayStation(R)5版の予約注文受付を本日4月26日(水)より開始したことをお知らせいたします。

また、早期購入特典として、第二次大戦最初の特殊部隊にインスピレーションを受けたアイテムが手に入るダウンロードコンテンツ「Devil's Brigade」が付いています。ぜひご予約ください。









『Company of Heroes 3』のご予約はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA09714_00-COMPANYOFHEROES3

※デジタル版は5月30日(火)23:00からの配信を予定しております。









『Company of Heroes 3』は、第二次世界大戦を舞台としたリアルタイムストラテジーシリーズの最新作です。「Company of Heroes」シリーズはこれまでPC向けに展開してきましたが、今回初めてコンソール版を発売いたします。PS5™向けにカスタマイズされたユーザーインターフェースや操作感によって、より深い戦略ゲーム体験を提供いたします。



本作では、本格的な戦場における地上軍の物語が、全く新しい戦域へと舞台を移しました。迫真の新しい戦術、4つの異なる勢力、そして第二次世界大戦で語られてこなかった数多くの隠れた物語が登場します。

シングルプレイモードでは、ターン制のイタリアダイナミックキャンペーンをサンドボックススタイルで体験できます。また北アフリカのキャンペーンマップでは、クラシックスタイルのゲームプレイを楽しむことができます。対戦が好きなプレイヤーのために、8人まで遊ぶことができるオンラインモードも用意しています。



本作の新機能「タクティカル・ポーズ」により、プレイヤーは戦場でのアクションを更なるレベルで戦術的にコントロールすることができます。また、すべての行動をリアルタイムで決定しなければならないというプレッシャーを感じずに、ひとつひとつの動きを詳細に考え抜くことができます。





◆通常版と豪華特典付きのPremium Editionを発売

パッケージ版及びデジタル版早期購入特典として、第二次大戦最初の特殊部隊にインスピレーションを受けたアイテムが手に入るダウンロードコンテンツ「Devil's Brigade」が付いています。また【Premium Edition】には、エクスパンションパック#1、スキンDL、各軍の特別アニメーションなどさまざまな特典がついてきます。



▼デジタル版

【通常版】

・ゲーム本編



【Premium Edition】

・ゲーム本編

・エクスパンションパック#1 (※後日配信予定のアイテム)

・スキンDLC (米軍本部ビル、 M4 Sherman 戦車)

・各軍の特別アニメーション





早期購入特典 ダウンロードコンテンツ「Devil's Brigade」

-US ライフルマン・コスメティック [レジェンダリー]

-US スカウト・コスメティック [レジェンダリー]

-M18 ヘルキャット・コスメティック [レジェンダリー]

-M8 グレイハウンド・コスメティック [レジェンダリー]

-パイオニアプロフィール&タイトル [レジェンダリー]













【商品概要】

商品名 : Company of Heroes 3

対応機種 : PlayStation(R)5

発売日 : 2023年5月30日(火)発売予定

希望小売価格 :

通常版(パッケージ版・デジタル版):6,900円(税込7,590円)

Premium Edition(デジタル版):9,072円(税込9,980円)

ジャンル : リアルタイムストラテジー

プレイ人数 : 1~8人(オンライン専用)

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : D区分(17歳以上)

著作権表記 : (C)SEGA. Developed by Relic Entertainment.

公式サイト : https://coh3ce.sega.jp/

開発元 : Relic Entertainment, Inc.





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



