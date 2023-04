[株式会社セガ]

株式会社セガは、Nintendo Switch(TM)用ソフト『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』に収録される楽曲の一部を発表しました。







本作は、アーケードやドリームキャスト、Wiiで人気を博した、誰でも気軽に楽しめるリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ』の完全新作です。

Nintendo SwitchのJoy-Conをマラカスに見立て、音楽とともに飛んでくる“リズムダマ”が枠に入るタイミングで角度を合わせてシェイク! 画面の指示に合わせてダンスしたりポーズをキメたり、人気の楽曲に合わせたノリノリのプレイが楽しめます。





ゲーム中では、アリアナ・グランデやマイリー・サイラス、カーリー・レイ・ジェプセン、ジョナス・ブラザーズなどの人気アーティストの音楽に合わせてリズムゲームが楽しめます。プレイ可能な曲には、「Bang Bang」や「Tiktok」などの大ヒット曲を収録。さらに、先日発表された「ソニック」シリーズの楽曲も含まれる、収録楽曲第2弾は後日発表いたします。お楽しみに!



■収録楽曲 第1弾



・「Make Way」 by Aloe Blacc

・「Break Free ft. Zedd」 by Ariana Grande

・「I Really Like You」 by Carly Rae Jepsen

・「Let You Go (feat. Kareen Lomax)」 by Diplo & TSHA

・「I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended)」 by Gloria Gaynor

・「I Love It」 by Icona Pop

・「Bang Bang」 by Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj

・「Sucker」 by Jonas Brothers

・「Tiktok」 by Kesha

・「Just Dance」 by Lady Gaga

・「Panama」 by Matteo

・「Plastic Hearts」 by Miley Cyrus

・「Celebrate」 by Pitbull

・「The Cup of Life (La Copa de la Vida)」 by Ricky Martin

・「XS」 by Rina Sawayama

・「Bom Bom」 by Sam and the Womp

・「AZUKITA」 by Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo

・「Macarena (Cover)」

・「Fugue (classic)」

・「La Bamba (Cover)」



■公式Twitterで新情報を公開中!



『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』に関する最新情報を、タイトル公式Twitter( https://twitter.com/sambadeamigo_jp )でお届け中です! ゲームに登場するキャラクターやステージの情報に加えて、最新のゲーム映像も公開しているので、ぜひチェックしてください。



※画像は開発中のものです



【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル

対応機種 : Nintendo Switch(TM)

発売日 : 2023年夏 発売予定

希望小売価格 : パッケージ版・デジタル版:未定

ジャンル : リズムアクション

プレイ人数 : 1~2人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/sambadeamigo_jp



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-09:46)