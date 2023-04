[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年4月28日(金)20:00より、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」第22回をYouTube Liveにて配信することを決定いたしました。









■セガにゅー#22

https://youtube.com/live/cDxch00DIK4



「セガにゅー」は、毎月セガの新情報やセガにまつわるさまざまな企画をお届けする、ゲームニュースバラエティ番組です。

MCはセガ好きフリーアナウンサーの田口尚平さんと、セガ好きマルチタレントの西村歩乃果さん。セガの社員も登場し、ゲームの魅力を体当たりでお伝えします。



第22回は、ゲストにタレントのみすみゆうかさんをお迎えして、『ぷよぷよ™テトリス(R)2』のプレイ対決をお届けします。また、ゴールデンウィーク直前企画として、罰ゲームつきのミニゲームにも挑戦!



さらに、「セガにゅー」オフィシャルVTuber・詩咲りんのコーナーでは、桜に関連した楽曲の「歌ってみた」も披露します!



セガのことがもっと分かってもっと好きになる番組「セガにゅー」を、ぜひご覧ください!



【「セガにゅー」第22回 紹介タイトル】





・『ぷよぷよ™テトリス(R)2』(PS5™、PS4™、Nintendo Switch™、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam))





田口尚平さん





西村歩乃果さん





みすみゆうかさん





詩咲りん





■番組概要

番組名 :セガにゅー

放送日 :2023年4月28日(金)20:00~

MC :

田口尚平(フリーアナウンサー)

西村歩乃果(マルチタレント)

ゲスト :みすみゆうか(タレント)

「セガにゅー」オフィシャルVTuber :詩咲りん

今月のセガ社員:チャーミング奥田(奥田健介)/番組担当



番組公式Twitter :https://twitter.com/sega_new

番組公式TikTok :https://www.tiktok.com/@sega_new

番組視聴ページ :https://youtube.com/live/cDxch00DIK4



詩咲りんYouTube :https://www.youtube.com/@UsakiRin_ch

詩咲りんTwitter :https://twitter.com/UsakiRin_Rin





(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2023 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.







■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-14:46)