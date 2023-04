[株式会社arma bianca]

「AMNIBUS」にて映画『プロメア』の商品4種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて映画『プロメア』の商品4種の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて映画『プロメア』の商品の受注を4月19日(水)より開始いたしました。



▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/470?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼リオ・フォーティア レザーウォレット



バーニッシュフレアを使ったロゴとカラー、「WE MUST BURN IN ORDER TO LIVE(燃やさなければ生きていけない。)」の台詞と合わせて、リオ・フォーティアをイメージしたデザインになります。

日本製の牛革を使用し、職人によって丁寧に作られております。

普段使いのお財布としてはもちろん、身軽に過ごしたい週末や旅行用のお財布としても便利なサイズのウォレットです。



▽仕様

価格 :¥27,280(税込)

サイズ :(約)縦10.5cm×横70cm×幅2.5cm

素材 :本体:牛革 ファスナー:真鍮





▼リオ・フォーティア レザー3連ポーチ



バーニッシュフレアを使ったロゴとカラー、「WE MUST BURN IN ORDER TO LIVE(燃やさなければ生きていけない。)」の台詞と合わせて、リオ・フォーティアをイメージしたデザインになります。

日本製の牛革を使用し、日本の職人によって丁寧に作られたL字ファスナー、レター型、ラウンド型の3種1セットのポーチになります。

3種類全て取り外しも可能ですので、個別に使用することも可能です。

ショルダーストラップの長さも調節が可能で、コーディネートのアクセントとしてお使いいただけます。



▽仕様

価格 :¥21,780(税込)

サイズ :ポーチ小 :(約)縦11cm×横9.5cm

ポーチ中 :(約)縦12.5cm×横10cm

ポーチ大 :(約)縦17cm×横10cm

ストラップ:(約)長さ110cm

素材 :本体:牛革 金具:真鍮、鉄、亜鉛合金





▼リオ・フォーティア レザーカードケース



バーニッシュフレアを使ったロゴとカラー、「WE MUST BURN IN ORDER TO LIVE(燃やさなければ生きていけない。)」の台詞と合わせて、リオ・フォーティアをイメージしたデザインになります。

日本製の牛革を使用し、職人によって丁寧に作られております。

シンプルで無駄のないスタイリッシュなデザインなので、男性女性ともに使いやすいカードケースです。



▽仕様

価格 :¥10,780(税込)

サイズ :(約)縦7cm×横11cm×幅1cm

素材 :本体:牛革





▼リオ・フォーティア レザーキーケース



バーニッシュフレアを使ったロゴとカラー、「WE MUST BURN IN ORDER TO LIVE(燃やさなければ生きていけない。)」の台詞と合わせて、リオ・フォーティアをイメージしたデザインになります。

日本製の牛革を使用し、職人によって丁寧に作られております。

4連タイプのキーホルダーを採用しているので、大事な鍵をスマートにまとめられます。シンプルで無駄のないスタイリッシュなデザインなので、男性女性ともに使いやすいキーケースです。



▽仕様

価格 :¥9,680(税込)

サイズ :(約)縦6cm×横10.5cm×幅2cm

素材 :本体:牛革 金具:鉄、真鍮





