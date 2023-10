[ヴィレッジヴァンガード]





2023年10月20日(金)より、声優や同人作家として活躍中の【伊ヶ崎綾香】のヴィレッジヴァンガード限定グッズがオンラインストアにて発売決定!!美少女ゲームを中心に声優として出演している他、同人作家としても活動する【伊ヶ崎綾香】の可愛すぎるイラストグッズが登場です!期間限定のオンライン受注販売のみになりますのでお見逃しなく!

海外のお客様向け通販もあります!





海外在住のお客様も下記サイトより商品をご購入いただけます!!ぜひご利用ください!!

※This produst will be listend from october20

※海外向け通販は、日本時間の10/21(土)AM3:00以降よりご利用可能となります。

▼For overseas customes

https://shop.buyee.jp/vvstore

【商品詳細】





■Bluetoothヘッドフォン ¥8,300(税込)



【素材】

ポリカーボネート/アクリル

【サイズ】

W160mm×H170mm×D85mm



■モバイルバッテリー ¥4,000(税込)



【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

W66mm×H122mm×D10mm



■コードクリップ ¥900(税込)



【素材】

PUレザー/磁石

【サイズ】

約W55mm×H55mm×D10mm



■アクリル置き時計 ¥6,700(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

W230mm×H198mm



■二つ折りカードケース ¥2,000(税込)



【素材】

PUレザー

【サイズ】

折り畳み時:約W114mm×H72mm×D15mm

展開時:約W114mm×H146mm×D3mm(スナップボタン含まず)

ストラップ長さ約295mm(金具含む)

(推奨収納カードサイズ:66mm×100mm)



■ピルケース ¥1,300(税込)



【素材】

合金/アクリル

【サイズ】

φ50mm×D17mm



■ステンレスマグカップ ¥3,300(税込)



【素材】

ステンレス

【サイズ】

φ75mm×H90mm

【容量】

300ml



■ステッカーシート ¥900(税込)



【素材】

合成紙

【サイズ】

A5:W148mm×H210mm

【購入特典】





1会計につき税込¥6,000以上ご購入の方の中から、抽選で5名様に特典として【直筆POP】をプレゼント!

■応募条件

受注期間中に通販サイトにて本案件商品の購入額≪税込6,000円の会計1回≫に付き、1回応募が可能です。

※同一のお客様が複数回に分けて税込6,000円以上ご購入の際は、複数エントリー可とさせていただきます。

※税込12,000円以上のご購入でも1会計分では1回の応募となります。

■当選発表

当選者の発表は商品の発送をもって代えさせて頂きます。

※賞品の発送時期は2024年1月上旬以降となり、ご注文商品とは別送になります。

■注意事項(※下記を必ずお読みください。)

※賞品、抽選、当選に関するお問い合わせ等にはお答えできません。

※対象賞品のキャンセルまたはお受け取りが確認できない場合、当選権利は無効とさせていただきます。

※賞品は、株式会社ヴィレッジヴァンガードより発送します。

※賞品のお届けは、日本国内のみです。対象商品と同住所へお送りさせていただきます。

※賞品の交換・返品・再発送はできません。

※当選の権利および賞品の第三者への譲渡・換金・転売・オークション等への出品等はご遠慮ください。

※上記の注意事項は、ご応募いただいた時点でご了承いただいたものとします。

【受注期間】





2023年10月20日(金)20:00~2023年11月5日(日)23:59

【お届け予定日】





12月中旬~1月上旬

【販売店舗】





オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/20633/



▼詳細はこちらから!

https://www.village-v.co.jp/news/item/17396

▼『伊ケ崎綾香』のX(旧Twitter)はこちら!

https://twitter.com/ayakaigasaki

▼『伊ヶ崎綾香』のYouTubeはこちら!

https://www.youtube.com/@ayakumasaki



▼ヴィレッジヴァンガードのスタッフが作るメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン!

https://cheer.village-v.co.jp/

POPじゃ書き足りない!?

ヴィレヴァンのスタッフがただただ好きなものへの愛を語っているだけのメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン!コメントといいね待ってます!!



