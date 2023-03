[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年春配信予定の闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』に、バンダイナムコエンターテインメントとタイトーが参戦することを発表しました。







『エラーゲームリセット』は、ゲームをモチーフとした少女と現代IFの独創的な世界観が織りなす新作スマートフォンRPG。「セガ」によって歪められた世界に暮らすプレイヤーが、本来の世界を取り戻すべく「セガ」との戦いに身を投じていきます。



◆バンダイナムコエンターテインメント、タイトーの情報が公開!







キャスト開発に携わる謎の人物の目線で進行するユーザー参加型アニメーション”ARCHIVE FILE”において、バンダイナムコエンターテインメントとタイトーの情報を公開しました。



“ARCHIVE FILE”はエラーゲームリセット公式Twitter(https://twitter.com/404gamereset)にて「各話の結末を選ぶユーザー参加型」の形式で、現在第5話以降を公開中となります。また、第1話~第4話までは結末と合わせてYouTubeにて公開しています。







“セガがあらゆる分野の頂点に君臨している世界”を描いた『エラーゲームリセット』で、バンダイナムコエンターテインメントとタイトーがどのような形で登場し、どの名作ゲームがキャストとして参戦するのか……続報にご期待ください。



◆バンダイナムコエンターテインメント&タイトー参戦記念キャンペーン



バンダイナムコエンターテインメントとタイトーの参戦を記念して、2023年3月31日(金)19:00~4月1日(土)18:59にキャンペーンを実施。



『エラーゲームリセット』公式Twitter(https://twitter.com/404gamereset)をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了となります。応募条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード(50,000円分)が、10名にAmazonギフトカード(1,000円分)がプレゼントされます。



【開催期間】2023年3月31日(金)19:00~4月1日(土)18:59

【プレゼント】

・Amazonギフトカード(50,000円分)×1名様

・Amazonギフトカード(1,000円分)×10名様

【応募方法】

その1:『エラーゲームリセット』公式Twitter(https://twitter.com/404gamereset)をフォロー

その2:該当のキャンペーン対象ツイートをリツイートで完了!





◆事前登録数により報酬が豪華に!事前登録キャンペーンを実施中





開催期間:アプリ配信前日まで



『エラーゲームリセット』の配信に先駆けて、事前登録キャンペーンを実施中。事前登録数に応じて、アプリ配信後に受け取ることができる報酬がより豪華になり、30万件突破で合計ガチャ10回分の「ジェム」をもれなくプレゼント! ぜひみんなで事前登録をして、より豪華な報酬を目指しましょう! 詳細は公式サイトをご確認ください。



<報酬一覧>

全員配付:

【達成!】5万件突破…ジェム合計500

【達成!】10万件突破…ジェム合計700

15万件突破…ジェム合計900

20万件突破…ジェム合計1100

25万件突破…ジェム合計1300

30万件突破…ジェム合計1500





<404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-とは>

─ゲームがすべてを狂わせた─



ここは、セガのセガによるセガのための世界



インフラからエンタメまで、セガがあらゆる分野の頂点に君臨している。

そんな世界で暮らすプレイヤーは、ある日、謎の存在“X”に出会う。



「君が暮らすその世界は、正しい姿ではない」



この世界がセガによって歪められていると知ったプレイヤーは、本来の世界を取り戻すため、セガとの戦いに身を投じることとなる。





◆歴史に残る名作ゲームが「キャスト」として美少女化

アウトラン

アフターバーナー

バーチャコップ

バーチャファイター



◆世界を代表するゲームクリエイター・イラストレーターが集結

世界中から注目を集めるゲームクリエイター、ヨコオタロウ氏が名作ゲームをリブランディングして生み出すストーリーと、人気イラストレーターゆーげん氏が手掛けた美少女キャラクターが『エラーゲームリセット』の独創的な世界観を生み出す。



◆推奨環境

iPhone 12 以降(iOS 13 以上)

Android 8.0 以上

RAM 3GB 以上

※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。

(全機種の動作を保証するものではございません。)





【タイトル概要】

タイトル名称:404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

配信開始日:2023年春予定

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG

メーカー:セガ

公式サイト:https://errorgamereset.sega.com

公式Twitter:https://twitter.com/404gamereset

著作権表記:(C)SEGA





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



