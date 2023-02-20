「孤独のグルメ」原作者の久住昌之氏があたたかな色鉛筆イラスト…
［株式会社インプレスホールディングス］
インプレスグループで鉄道・旅・歴史メディア事業を展開する株式会社天夢人（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：勝峰富雄）は、2023年2月20日に、『久住昌之の終着駅から旅さんぽ』を刊行いたしました。
『孤独のグルメ』の原作などで知られる久住昌之氏が鉄道の「終着駅」から気ままに散歩する、鉄道旅行雑誌『旅と鉄道』の人気連載を単行本化。注目は、本連載ではじめて本格的に挑戦したという色鉛筆イラスト。色鉛筆ならではの鮮やかながら温かみのあるイラストと、自ら撮影した写真、そして久住氏ならではの軽妙な文章で、終着駅から始まる20の旅を綴っています。
■誌面サンプル
連載時に掲載した久住氏直筆の色鉛筆イラストや、撮影した写真は全点カラーで収録。また、連載時に掲載しきれなかったエピソードなどを加筆しています。
■掲載駅
東武鉄道大師線 大師前駅
京浜急行電鉄大師線 小島新田駅
京浜急行電鉄久里浜線 三崎口駅
JR五日市線 武蔵五日市駅
秩⽗鉄道秩⽗本線 三峰口駅
東武鉄道宇都宮線 東武宇都宮駅
伊豆箱根鉄道大雄山線 大雄山駅
西武鉄道新宿線 本川越駅
伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅
西武鉄道多摩川線 是政駅
富⼠山麓電気鉄道富⼠急行線 河口湖駅
小田急電鉄江ノ島線 ⽚瀬江ノ島駅
JR弥彦線弥彦駅
上信電鉄上信線 下仁田駅
阪堺電気軌道阪堺線 浜寺駅前駅
神戸電鉄有馬線 有馬温泉駅
JR長崎本線 長崎駅
島原鉄道島原鉄道線 島原港駅
京王電鉄京王線 京王八王子駅
【書誌情報】
書名：久住昌之の終着駅から旅さんぽ
仕様：A5判 176ページ
定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）
発売日：2023年2月20日
全国書店、オンライン書店のAmazonなどで発売中。
https://amzn.to/3WJRsil
【株式会社天夢人】 https://www.temjin-g.co.jp/
2007年設立。隔月刊雑誌『旅と鉄道（奇数月21日発売）』をはじめとする、鉄道・旅・歴史・民俗・カルチャーをテーマとした雑誌や書籍を発行し、人生を豊かにするための情報を発信しています。
【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
以上
【本件に関するお問合せ先】
株式会社天夢人 担当：篠原
Tel: 03-6837-4680 / E-mail: info@temjin-g.co.jp
URL：https://www.temjin-g.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/20-12:16）
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