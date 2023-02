[株式会社インプレスホールディングス]

もれなく電子書籍がもらえる早期購入キャンペーンも実施



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小川 亨)は、初心者でもエフェクトやアニメーションを使った満足度の高い動画が作れるようになる新刊『After Effectsよくばり入門 CC対応(できるよくばり入門)』を2023年2月21日(火)に発売いたします。









■満足度の高い動画を作るなら「できるよくばり入門」シリーズでAfter Effectsを学ぼう!

「初めてだけど、いっぱいやりたい! いいものをつくりたい!」 そんな気持ちにこたえるため、取り組みやすさと満足度を両立した「できるよくばり入門」シリーズに、新たにAdobe After Effects(以下、After Effects)の解説書が加わります。YouTubeやTikTokなどの動画サービスが広く普及し、動画をゼロから制作したい、自分で撮影した動画を加工したい、副業として動画制作を学びたいといった人が増えています。それに伴い動画のクオリティも上がり、こだわりの演出やインパクトのある動画が作りたいというニーズも高まっています。本書はそのようなニーズに最適なAfter Effectsの解説書です。



After Effectsは、モーショングラフィックス制作の定番ツールです。タイトルアニメーション、テロップ、実写合成3Dアニメ、印象的なエフェクトなど、動画を彩る数々の演出はAfter Effectsによって生み出されているといっても過言ではありません。本書では、やってみたい!と思える演出効果を実際に作りながらAfter Effectsの操作を学んでいきます。



■丁寧な解説と現場感のあるサンプルで実力が身に付く!

After Effectsは図形やテキストを使ってゼロから動画を作ることもできれば、実写に素材を合成したり、エフェクトを適用したりして、より華やかにすることもできます。その高性能で多機能ということが初心者にはハードルになりがちですが、本書はAfter Effectsを初めて使う人でも、つまずかずに学べるように「なぜこの操作を行うのか」「どういうときに使う機能なのか」まで丁寧に解説しています。実際のアニメーション制作を体験しながら基本操作を身に付けて、徐々にプロの実践テクニックまでステップアップしていきます。見映えのする効果やリアルな合成技、見るものを惹きつけるトランジションなど、現場感のあるサンプルを使いながら学ぶので、高いモチベーションを維持したまま読み進められるのも特徴です。



■本書は以下のような方におすすめです





動画制作初心者だけどかっこいい動画が作りたい人

After Effectsを学びたい人

既存の入門書に満足できない人

クオリティの高い動画を作りたい人

商品のPR動画を作りたい人

実写の合成や特殊加工を用いた動画を作りたい人

Premiere Proと併用して使いたい人

副業として動画編集を学びたい人





■紙面イメージ









■3大特典でおトクに学べる!

1.練習用ファイル&解説動画

各レッスンで使用する作例などのサンプルデータをダウンロードして練習用に使えるので、自分で素材を用意しなくてもレッスンを進められます。またレッスンで紹介している操作手順はYouTube上に動画として掲載しているので、実際にどのように操作しているのか手に取るように理解できます。



2.アニメーションプリセット

かっこいい、かわいいアニメーションが簡単に作れるオリジナルプリセットをダウンロードいただけます。



3.特別レッスンPDF

動画にライトリークス(光の効果)を付けるレッスン、オブジェクトに影を付けてリアルに見せるレッスンを収録した特別レッスンPDFをダウンロードいただけます。本書を学んだうえでさらにステップアップしたい人におすすめです。



■予約&早期購入キャンペーンを実施!

本書の発刊を記念して、予約&早期購入キャンペーンを実施しています。対象期間に本書を全国の書店(オンライン書店を含む)でご予約・ご購入いただいたうえで、下記のキャンペーン特設ページでお申し込みいただいた方全員に、本書の電子書籍(PDFファイル)をプレゼントいたします。パソコンやスマートフォンに保存して閲覧が可能なので、持ち運びや紙の書籍とあわせて活用したい場合にも便利です。



<早期購入キャンペーン特設ページ>

https://book.impress.co.jp/readers_entry/9784295015833yoyaku.html

キャンペーン対象期間: 2023年3月21日(火)お申込み分まで



■本書の構成

CHAPTER1 After Effectsを始めよう

CHAPTER2 After Effectsの基本操作を覚えよう

CHAPTER3 アニメーションを作ってみよう

CHAPTER4 さまざまな表現技法を学ぼう

CHAPTER5 プロに学ぶ!こだわりのアニメーション

CHAPTER6 ほかのアプリと連携してみよう

MORE ステップアップに役立つ知識



■書誌情報





書名:After Effects よくばり入門 CC対応(できるよくばり入門)

著者:TETERON

発売日:2023年2月21日(火)

ページ数:304ページ

サイズ:B5

定価:2,992円(本体2,720円+税10%)

電子版価格:2,992円(本体2,720円+税10%)※インプレス直販価格

ISBN:978-4-295-01583-3





◇Amazonの書籍情報ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/4295015830

◇インプレスの書籍情報ページ:https://book.impress.co.jp/books/1121101014

◇書影ダウンロード ページ:https://dekiru.net/press/501583.jpg



■著者プロフィール





TETERON(テテロン)

マルチクリエイター。明治大学政治経済学部を卒業と同時に開業し、モーショングラフィックスを用いた企業広告の制作や著名人のYouTube撮影・ディレクション等、幅広く映像制作に携わる。自身のスキルを活かし「After Effectsを学ぶキッカケになりたい」という思いで始めたYouTubeチャンネル「TETERON」は2023年2月時点で登録者数2万人を超え、同ジャンルでは国内屈指の影響力を持つ。また、「大好きなAfter Effectsを仕事にしたい」そんな想いを持つ人たちの力になりたいとリリースしたAfter Effectsオンラインスクール「onemotion」では、数多くのモーショングラフィックデザイナーを輩出している。現在は映像制作や教育事業を行うほか、企業ブランディング、SNSマーケティングなども手がけている。



■「できるよくばり入門」シリーズについて

初めてだけど、いっぱいやりたい!いいものをつくりたい!そんな気持ちにこたえるため、取り組みやすさと満足度を両立したのが「できるよくばり入門」シリーズです。新しいことにチャレンジしたい人や、学び直したい人にぴったりの解説書です。シリーズにはほかに『Premiere Pro よくばり入門』『Photoshop よくばり入門』『Illustrator よくばり入門』『DaVinci Resolve よくばり入門(2023年2月22日発売)』があります。



以上



【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計7,500万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」、「DIGITAL X」、「Web担当者Forum」等の企業向けIT関連メディアブランドを総合的に展開、運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア&サービス事業を幅広く展開しています。



【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:松本大輔、証券コード:東証スタンダード市場9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。



