インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山口康夫、略称:MdN)は、『大人ディズニー 素敵なスクラッチアート 美しいプリンセスの世界』『大人ディズニー 素敵なスクラッチアート おしゃれ和モダン』を発売しました。



『大人ディズニー 素敵なスクラッチアート 美しいプリンセスの世界』

https://books.mdn.co.jp/books/3222103038/



心踊るディズニープリンセスの素敵なスクラッチアート第2弾!

黒いスクラッチ面の線や面を削っていくと、鮮やかな水彩タッチのアートが現れ、ロマンチックでキュートなプリンセスたちのスクラッチアートが完成します。

スクラッチシート8枚(大×4枚+ポストカードサイズ×4枚)に、細部・極細部もきれいに削れるスクラッチペン(2WAY仕様)付き。

線や面の削り方で仕上がりが変わるのがスクラッチアートの魅力です。

自由に削って、あなただけの素敵な作品に仕上げましょう。



〈本書の内容〉

・カード内容(大カード×4、小カード×4)

大カード:シンデレラ、美女と野獣、リトルマーメイド、眠りの森の美女

小カード:アラジン、ラプンツェル、白雪姫、モアナ



【仕様】

『大人ディズニー 素敵なスクラッチアート 美しいプリンセスの世界』

INKO KOTORIYAMA 著

価格1,980円(本体1,800円+税10%)

A3変型判/8枚/ISBN978-4-295-20447-3

(C)Disney













『大人ディズニー 素敵なスクラッチアート おしゃれ和モダン』

https://books.mdn.co.jp/books/3222103039/



ディズニーの心華やぐ和柄スクラッチアートが登場!

ミッキー&ミニーをはじめとした人気キャラクターたちを、美しい和柄で彩ります。

黒い面を削ると、キャラクターの世界観をイメージした縁起の良い鮮やかなアートが現れます。

削り方や削る場所を変えると仕上がりが変わるので、あなただけのスクラッチアートを完成させましょう。

8枚(大×4枚+ポストカードサイズ×4枚)のスクラッチシートは、細部・極細部もきれいに削れる付属のスクラッチペン(2WAY仕様)を使ってお楽しみください。

あなたも、和柄ディズニーの世界に癒されましょう。



〈本書の内容〉

・カード内容(大カード×4、小カード×4)

大カード:ミッキー&ミニー、ドナルド&デイジー、くまのプー&ピグレット、マリー

小カード:グーフィー&プルート、チップ&デール、ティンカーベル、ミッキーシルエット



【仕様】

『大人ディズニー 素敵なスクラッチアート おしゃれ和モダン』

四方彩子 著

価格1,980円(本体1,800円+税10%)

A3変型判/8枚/ISBN978-4-295-20448-0

(C)Disney

(C)Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.











