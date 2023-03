[株式会社セガ]

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android 向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、やいりさん、いよわさんが参加することを決定いたしました。

この他にも、[2.5周年記念]楽曲追加キャンペーンなど、新情報を多数発表いたしました。





■やいりさん、いよわさんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!







『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、やいりさん、いよわさんが参加することが決定いたしました。

やいりさんには「Leo/need」のユニット楽曲、いよわさんには「MORE MORE JUMP!」のユニット楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!





■[2.5周年記念]楽曲追加キャンペーンの詳細を発表!





「[2.5周年記念]楽曲追加キャンペーン」として、『プロジェクトセカイ』が2.5周年を迎える3月30日(木)より、6日間連続で下記の楽曲をゲーム内に追加いたします。



3月30日(木):「トラッシュ・アンド・トラッシュ!」(作詞・作曲:和田たけあき(くらげP))

3月31日(金):「Vampire's ∞ pathoS」(作詞・作曲:ひとしずく×やま△)

4月1日(土):「METEOR」(作詞・作曲:DIVELA)

4月2日(日):「インタビュア」(作詞・作曲:クワガタP)

4月3日(月):「私の恋はヘルファイア」(作詞・作曲:SLAVE.V-V-R)」

4月4日(火):「スノーマン」(作詞・作曲:halyosy)





■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下6曲の追加が決定いたしました。

・「アトラクトライト」(作詞・作曲:*Luna)

・「深海少女」(作詞・作曲:ゆうゆ)

・「魔法みたいなミュージック!」(作詞・作曲:OSTER project)

・「おこちゃま戦争」(作詞:れをる、作曲:ギガ)

・「絶え間なく藍色」(作詞・作曲:獅子志司)

・「命ばっかり」(作詞・作曲:ぬゆり)







■リズムゲーム楽曲に「名も無き革命」追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、「名も無き革命」(作詞・作曲:シアン・キノ)の追加が決定いたしました。本楽曲は、「一緒に作ろう!第14回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用楽曲です。







■コネクトライブ「Leo/need 1st SPARKLE」が5月21日(日)に開催決定!





新しいバーチャルライブ「コネクトライブ」の本公演、コネクトライブ「Leo/need 1st SPARKLE」を2023年5月21日(日)に実施いたします。

本公演は、Leo/needのメンバーとバーチャル・シンガーの初音ミク、巡音ルカ、MEIKO、KAITOが出演し、MC+全曲フルサイズでお届けするバーチャルライブです。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





■「[2.5周年記念]ログインキャンペーン」開催!

日時:2023年3月30日(木)12:00~4月12日(水)3:59



『プロジェクトセカイ』サービス開始2.5周年を記念して「[2.5周年記念]ログインキャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン期間中にログインした方には、「クリスタル」×3000個と「[2.5周年記念]10連無料ガチャチケット」を最大7枚プレゼントいたします。

※本キャンペーンに参加するには、4月6日3時59分までに初回ログインする必要があります。





■「[2.5周年記念]10連無料ガチャ」開催!

日時:2023年3月30日(木)12:00~4月30日(日)11:59



「[2.5周年記念]10連無料ガチャチケット」で引けるガチャです。

「[2.5周年記念]ログインキャンペーン」への参加で、無料でガチャが最大70回引けるチャンスとなっております。





■「[2.5周年記念]★4メンバー1人確定プレミアムプレゼントガチャ」開催

日時:2023年3月30日(木)12:00~4月11日(火)11:59



「プレミアムプレゼントガチャ」は、★4メンバーが1人確定で出現するほか、2.5周年を記念してRellaさんがデザインした限定ライブ衣装がセットでつく、1回限定のガチャです。

※有償クリスタルのみとなります。詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。





■「[2.5周年記念]ベストコレクションガチャ」開催

日時:2023年3月30日(木)12:00~4月11日(火)11:59



ユーザーのみなさんから募集した「おすすめ★4メンバーを募集するアンケート」にて、みなさんが最もおすすめした各キャラクターの★4メンバーが1人ずつ、合計26人が登場し、その中から必ず1人が確定で出現する特別なガチャです。

※有償クリスタルのみとなります。詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。





■花里みのりの誕生日ライブ開催決定!

<誕生日ライブ>

実施期間:2023年4月14日(金)0:00~23:00



花里みのりの誕生日を記念して、バーチャルライブの開催が決定いたしました。バーチャルショップにてアイテムペンライト「応援うちわ」を販売予定です。今回も誕生日にあわせて「HAPPY BIRTHDAY ガチャ」を開催いたします。





■「プロセカクリエイターズフェスタ2023」開催決定!





『プロジェクトセカイ』サービス開始2.5周年を記念して、6月3日(土)、4日(日)10:00~20:00に、秋葉原UDXにて「プロセカクリエイターズフェスタ2023」を開催いたします。

描き下ろしのイラストや、ユーザーの皆さんからの公募イラスト、MVのカット解説などを展示予定です。

『プロジェクトセカイ』に楽曲提供されているクリエイターの皆さんによる、CDなど音楽グッズの販売マーケット「プロセカクリエイターズマーケット supported by KARENT」も開催予定です。

また、クリエイターと『プロジェクトセカイ』出演声優との対談ステージ企画も開催決定!MCはCBCラジオパーソナリティの清水藍さんに担当いただきます。ステージではチケットに当選した方が直接観覧できるのに加え、YouTubeでも無料配信する予定です。

さらに、描き下ろしイラストを使用したグッズの公式物販も予定しております。

チケット価格は一般チケットが1,700円(税込)、グッズ付きチケットが3,500円(税込)です。ステージ観覧は1ステージ500円(税込)です。グッズ付きチケットには、描き下ろし展示イラスト51枚すべてを収録した冊子がついてきます。

チケット販売スケジュールの詳細は、後日公式サイトとTwitterにてお知らせいたします。

※ステージは一般チケット、グッズ付きチケットのどちらかをお持ちでない場合はご観覧いただけません。



そして本イベントにて、ユニットイメージアルバムの先行発売が決定しました。

総勢10名のクリエイターに書き下ろしていただいた楽曲を収録したアルバムとなっています。すべてバーチャル・シンガーver.となり、楽曲は発売後1年をかけてゲーム内にも実装予定です。





■「プロジェクトセカイ Championship 2023 Spring powered by ヴァイスシュヴァルツ」本戦出演者決定!





公式リズムゲーム大会「プロジェクトセカイ Championship 2023 Spring powered by ヴァイスシュヴァルツ」の本選出演者が決定いたしました。

4月8日(土)の本戦の様子は「プロジェクトセカイ」公式YouTubeチャンネルにて配信予定です。





■「MORE MORE JUMP!」第4回生配信決定!





「MORE MORE JUMP!」生配信の第4回が決定いたしました。第4回配信は、2023年4月20日(木)20時より、プロセカ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCdMGYXL38w6htx6Yf9YJa-w)にて配信いたします。今回は桃井愛莉と日野森雫が登場いたします。ぜひ配信にご参加ください。





■5thシングル発売決定!





『プロジェクトセカイ』に登場するユニットの、5thシングル発売が決定いたしました。





■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android 向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。



■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。





【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved. / (C)Avogado6





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



