インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、『こどもと歌おう! かんたんウクレレSONGBOOK by ガズ』を、2023年2月15日に発売します。

本書はシリーズ累計16万部を超える、YouTubeチャンネル“ガズレレ”との連動ムックの最新作。今回はテレビやアニメ、映画で人気の曲や童謡、遊び歌など、こどもたちが大好きな曲ばかり全100曲収録しています。初心者にも押さえやすいコードで超かんたんにアレンジされているので、音楽未経験の方も安心、さらに全曲YouTubeで著者のレッスンを観ながら演奏を楽しむことができます。歌詞はすべてひらがな・カタカナ表記なので、ウクレレを弾いてお子さまと一緒に歌いたい方はもちろん、お子さまのウクレレ・デビューにも最適です。

さらに本書の発売を記念して、3月12日にはタワーレコード渋谷店でのイベントも開催決定! 親子で参加できるイベントとなりますので、ぜひ詳細をご確認ください。



■書誌情報

書名:こどもと歌おう! かんたんウクレレSONGBOOK by ガズ

著者:ガズ

定価:1,980円(本体1,800円+税10%)

仕様:菊倍判/128ページ

発売:2023年2月15日

発行:リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3122217109/





【収録曲】(抜粋)

ツバメ/パプリカ/ありがとうの花/だんご3兄弟/ぼよよん行進曲/カエデの木のうた/エビカニクス/おさかな天国/はたらくくるま/ベイビーシャーク/南の島のハメハメハ大王/アンパンマンのマーチ/勇気りんりん/アンパンマンたいそう/ドラえもんのうた/ひまわりの約束/紅蓮華/おどるポンポコリン/ミッキーマウス・マーチ/星に願いを/レット・イット・ゴー/さんぽ/崖の上のポニョ/いぬのおまわりさん/おにのパンツ/おばけなんてないさ/森のくまさん/山の音楽家/とんとんとんとんひげじいさん/どんな色がすき/パンやさんにおかいもの/ちょうちょう/こいのぼり/かたつむり/ゆうやけこやけ/赤鼻のトナカイ/あわてんぼうのサンタクロース



【PROFILE】

ガズ(ウクレレYouTuber)

YouTubeで音楽初心者向けにウクレレ・レッスン動画を随時公開するウクレレYouTuber(チャンネル登録18万人以上)。長野県から上京しバンドを結成。ボーカル&ギターとしてバンドマン時代にメジャーよりCDリリース&全国ツアーのほか、ロサンゼルスにも2度にわたってツアーを敢行。その他、ギタリストや作曲家としてさまざまなプロジェクトに参加。三池崇史監督の映画『FAMILY』に全挿入歌を提供。ある日突然、急性骨髄性白血病を発症し、長年の闘病生活ののちに骨髄移植で一命を取りとめる。その時「音楽」の存在に助けられたことで、どんな人であろうと音楽を始めたほうがいい! 一番かんたんで一番小さなウクレレを使って音楽を始めよう! そんな想いでウクレレ教室「GAZZLELE」をスタート! 「音楽を聴くのはサイコーだけどやるはもっとサイコー! 」が合言葉。







【EVENT】

『こどもと歌おう! かんたんウクレレSONGBOOK by ガズ』発売記念

トーク&演奏&サイン会

日時:2023年3月12日(日)16時~

場所:タワーレコード渋谷店 5F イベントスペース

詳細:https://towershibuya.jp/2023/01/12/176535





