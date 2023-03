[パナソニックグループ]





パナソニック株式会社 デザイン本部 FUTURE LIFE FACTORY(フューチャーライフファクトリー、以下FLF)は、株式会社スノーピーク USA(以下、スノーピーク)と2022年4月より進めていたコラボレーションプロジェクト「野遊びのある未来のくらし Future Life with Noasobi」を発表します。今回、2023年3月17日(金)から19日(日)の3日間、Snow Peak Brooklyn(76 N 6th St, Brooklyn, NY 11249)にて、本プロジェクトから得られた成果を一般展示します。



FLFはパナソニックの事業領域の枠を超えた様々なコラボレーションを通して、未来に向けた新しいくらし価値づくりにチャレンジしているパナソニックのデザインスタジオです。今回は「人間性の回復」を使命とするスノーピークと、アウトドア先進国である米国からの視点で捉えたグローバルな環境問題について議論し協業することで、目指すべき未来の可能性の拡大を目指したものです。



自然と人の距離が再び近づき自然を愛する人が増えることが、今日の環境課題解決の一端になるという仮説のもと、豊かな自然を気軽に楽しめる未来のくらしを、プロジェクトの成果として生まれた体験ツールを通して提案します。



■Snow Peak USA×FUTURE LIFE FACTORY by Panasonic Design “Future Life with Noasobi”

【日時】2023年3月17日 15:00-17:00、18~19日 12:00-18:00

【会場】Snow Peak Brooklyn(76 N 6th St, Brooklyn, NY 11249)

【イベントサイト】https://panasonic.co.jp/design/flf/events/reconnect/

【プロジェクトサイト】https://panasonic.co.jp/design/flf/works/reconnect/

【来場お申込み】https://www.snowpeak.com/pages/visit-our-stores



■「野遊びのある未来のくらし Future Life with Noasobi」コンセプト



古来よりわたしたちのくらしは

その恵みを享受すると同時に、自然への感謝に溢れ

自分たちも自然の一部であるということを自覚し、表現していました



しかし今日の都市生活においては、自然に対する感謝が薄れ

人間が心地よく安全にくらすことを優先し

自然との関わりを、むしろ避けているのではないでしょうか



もう一度、人は自然の一部であるということを実感するために

自然に触れ、複雑さを知り、学び、好きになる



自然にやさしい持続可能な未来を創っていく

そんなきっかけになればと考えています





■展示について

スノーピークの”Noasobi”という事業コンセプト、商品開発のノウハウからヒントを得ることで、人と自然の関係をテクノロジーによってアップデートし、つなぎなおす(リコネクトする)ためのツールを考案しました。人と自然のつながりを深めるための様々な提案をご体験ください。







■Snow Peak USA

https://www.snowpeak.com/pages/visit-our-stores

スノーピークがグローバルのステージで行っていることは、キャンプが持つ力=人間性を回復させて人と人のつながりを生み出す力を、人生のすべての時間に広げることです。この惑星の未来に、“NOASOBI”を。地球レベルで求められる未来の実現に挑み続けます。



■パナソニック株式会社 デザイン本部 FUTURE LIFE FACTORY

https://panasonic.co.jp/design/flf/

FUTURE LIFE FACTORYは、「これからの豊かなくらしとは何か」を問い直し、具現化していくパナソニックのデザインスタジオ。従来の常識にとらわれない発想で、新規事業の種や未来のくらしのビジョンを世に問いかけています。



