【ラッピー】遊んで楽しい！ハンドパペット&フィンガー…
［ヴィレッジヴァンガード］
「ぴょーん！」とヴィレヴァンオンラインストアに登場！！
日本でいちばん明るい朝番組をコンセプトに、TBSで毎週月曜～金曜あさ8時から放送中のバラエティ番組『ラヴィット！』。
そんな『ラヴィット！』に出演する大人気キャラクター『ラッピー』の
ハンドパペット&フィンガーパペットが新登場。
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/20068/?utm_source=press
ハンドパペットはぬいぐるみそのまま！
やわらかさで愛らしい動きと仕草を表現できます♪
フィンガーパペットはボールチェーン付きでバッグやポーチに気軽につけられるのでいつでも楽しめる！
▼【ラッピー】ハンドパペット 2,640円 （税込）
【サイズ】約W150×H320×D160mm
【素材】本体：ポリエステル
▼【ラッピー】フィンガーパペット 1,320円 （税込）
【サイズ】約W65×H120×D55mm
【素材】本体：ポリエステル/ボールチェーン：鉄
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/20068/?utm_source=press
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企業プレスリリース詳細へ （2023/10/03-16:16）
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