株式会社ムービックはTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」の新商品キャラクターグッズを、全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等にて発売いたします。





コミックスがシリーズ累計7,200万部、実写映画はシリーズ累計興行収入193億円と全世界・全世代からの支持を受ける伝説の名作。最新のアニメーション技術で原作を第1話から再構築し、現在TVアニメ放送中。本作の新商品が登場します。





キャラクターをイメージし調香した香水が受注商品として登場!パッケージにはイメージモチーフを箔押しでデザインしました。そのまま飾ってもお楽しみいただける本型の特装BOXに収納してお届け致します。

こちらの商品の受注期間は2024年1月5日~2024年1月24日まで。全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等でご予約受付中!



■ご予約:https://www.movic.jp/shop/r/r104301_hy/



■新商品情報(発売元:ムービック)

【商品名】

香水(全4種)

【価格】

各5,500円(税込)

【サイズ】

箱:約H11.3×W9.2×D6.3cm

本体ビン:約H8.5×W4.5×D3cm

内容量:30ml

成分:エタノール、香料、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、(+/-)青1、黄4、赤227

【受注期間】

2024年1月5日(金)~2024年1月24日(水)

【発売日】

2024年3月29日(金)頃予定





■緋村剣心



Top note:オレンジ、ベルガモット、カシスリーフ、ブルーベリー

Middle note:ネロリ、ラベンダー、アンバーグリス

Last note:ベチバー、パチュリ、サンダルウッド



■相楽左之助





Top note:オレンジ、マンダリン

Middle note:ジャスミン、イランイラン、クミン、レザー

Last note:アンバー、ムスク、ベチバー、シダーウッド



■四乃森蒼紫



Top note:プラム、ラム

Middle note:ヒノキ、シナモン、シガー

Last note:サンダルウッド、パチュリ、ホワイトムスク



■斎藤一





Top note:セージ、ジンジャー

Middle note:ゼラニウム、ワイルドローズ、アミリス、サンダルウッド

Last note:シダーウッド、ベチバー、パチュリ、タバック、ヒノキ



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記: (C)和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会

■T TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」公式サイト:https://rurouni-kenshin.com/

■ムービック:https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



