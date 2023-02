[株式会社セガ]

株式会社セガの海外グループ会社であるSega Europe Ltd.とRelic Entertainment, Inc.は、戦略シミュレーションゲームシリーズの最新作『Company of Heroes 3』をPC(Steam)向けに本日2023年2月24日(金)に発売開始いたしました。本作はゲーム中の字幕とインターフェースが日本語対応しております。









Steam商品情報ページ

https://store.steampowered.com/app/1677280/Company_of_Heroes_3/





『Company of Heroes 3』は、第二次世界大戦を舞台としたリアルタイムストラテジーシリーズの最新作です。本作ではまったく新しい戦域で、新たな戦術や勢力、語られてこなかった数多くの物語が描かれます。舞台となる地中海には、風の吹きすさぶイタリアの峠から、北アフリカの荒涼な砂漠や海岸の景観まで、さまざまな土地が広がっています。この新たな戦場では、知略がスピードを打ち負かします。



これまでのシリーズで好評を博したゲームプレイは新たな機能によって進化し、かつてない奥行きの戦略シミュレーションを体験可能に。これらはすべて、Relic独自のリアルタイムストラテジーエンジン・Essence Engine 5によって実現しました。



ダイナミックキャンペーンマップでは陸海空の軍隊を指揮し、補給線を構築しながら連合国の軍隊を率いて、堅固な枢軸国からイタリア本土の奪還を目指します。そこでの選択は戦闘だけでなく、ストーリー自体にも影響を与えます。



シングルプレイモードでは、フル・タクティカル・ポーズ機能を活用することで、戦場での行動をかつてないレベルで戦略的にコントロールすることができます。フル・タクティカル・ポーズ機能を使用したプレイヤーは、戦場の行動を停止させ、すべての行動を自由に調整が可能。すべての行動をリアルタイムで決定しなければならないというプレッシャーを感じずに、ひとつひとつの動きを詳細に考え抜くことができます。





【商品概要】

商品名 : Company of Heroes 3

対応機種 : PC(Steam)※デジタル版の販売のみ

発売日 : 2023年2月24日(金)発売

希望小売価格 :

通常版(デジタル版のみ):税込7,590円

Digital Premium Edition(デジタル版のみ):税込9,980円

ジャンル : リアルタイムストラテジー

プレイ人数 : 1人~8人

発売・販売 : Sega Europe Ltd.

CERO表記 : D区分(17歳以上)

著作権表記 : (C)SEGA. Developed by Relic Entertainment.

公式サイト : https://www.companyofheroes.com/

開発元 : Relic Entertainment, Inc.





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



