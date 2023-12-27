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あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』紅月 ダイジェスト動画公開！！

［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！





2024年2月7日(水)に発売が決定している、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』紅月 のダイジェスト動画が本日公開となりました♪






ダイジェスト動画URL
https://youtu.be/qT8vK70_-eQ





【CD情報】

[タイトル]：
あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 紅月　[初回限定生産盤] / [通常盤]


[キャスト]：
【紅月】
蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)


【デッドマンズ】
朔間 零 (CV:増田 俊樹)、蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、大神 晃牙 (CV:小野 友樹)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)

[収録予定]：
01. 風雅 (Instrumental)


02. 絲
作詞 / 作曲：町屋 (和楽器バンド)　編曲：町屋 & 和楽器バンド


03. 紅月いろは唄
作詞：こだま さおり　作曲：本多 友紀 (Arte Refact)　編曲：脇 眞富 (Arte Refact)


04. 夏鳥の詩 -サマーバード-
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：佐藤 純一 (fhana)


05. 月光奇譚
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：飯塚 昌明


06. 金色千夜夢舞台
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：めんま


07. 夜空、然りとて鵲は
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)


08. fuzz. (Instrumental)


09. ROCK ROAR (Bonus Track)
作詞：(K)NoW_NAME:Genki Mizuno　作曲 / 編曲：(K)NoW_NAME:Shuhei Mutsuki　歌：デッドマンズ


10. Unpredictable Reincarnation (蓮巳 敬人 Solo)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：小木 岳司


11. 紅返礼歌 (鬼龍 紅郎 Solo)
作詞：こだま さおり　作曲：本多 友紀 (Arte Refact)　編曲：脇 眞富 (Arte Refact)


12. 誠心決風録 (神崎 颯馬 Solo)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：玉木 千尋


■SPECIAL DISC TRACK LIST (※初回限定生産盤のみ)
01. BRAND NEW STARS!! (紅月 ver.)
作詞：こだま さおり　作曲：桑原 聖（Arte Refact）　編曲：脇 眞富 (Arte Refact)


02. Walk with your smile (紅月 ver.)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：中土 智博 (APDREAM)


03. FUSIONIC STARS!! (紅月 ver.)
作詞：こだま さおり　作曲：大熊 淳生 (Arte Refact)　編曲：大熊 淳生 & 原田 篤 (Arte Refact)


04. Surprising Thanks!! (紅月 ver.)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)


05. One with One (紅月 ver.)
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)


[発売日]：2024年2月7日（水）


[価格]：
初回限定生産盤　5,830円(税込)
通常盤　3,630円(税込)


[初回封入特典]：
『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -8th Tour "Praesepe #Cancer"-』アルバム先行 一般チケット抽選申込券


●出演ユニット
Trickstar／ALKALOID／Crazy:B／UNDEAD／Ra*bits／紅月／Double Face／MaM


イベントの詳細は
『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -8th Tour "Praesepe #Cancer"-』公式HPをご確認ください
https://stars-dreamlive.com/


●応募期間
2024年1月24日(水) 12：00～2024年2月27日(火) 23：59


●当選発表 & 入金期間
2024年3月2日(土)15：00～2024年3月5日(火) 23：00


※一般チケットのみの販売となります。
※アルバム先行は共通先行となりますので、予めご了承ください。
※こちらの抽選申込券は、初回限定生産盤と通常盤の初回プレス分に封入されます。
※商品入荷時期によって申込期間終了に伴い封入が終了している場合がございます。
　ご利用予定の店舗様へ、初回封入特典付きの商品が購入できるかご確認ください。


[店舗特典]：
【アニメイト全店（通販含む）・あんさんぶるスターズ！！ストア】
●購入者特典
　A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）
●有償特典
『紅月』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）
税込：1,320円（税抜：1,200円）
※ユニットに所属するアイドル全員分（全3個）の缶バッジセットです


【Amazon.co.jp】
長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）


【タワーレコード（※一部店舗除く）】
レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）


【TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/TSUTAYAオンラインショッピング】
2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）


【楽天ブックス】
ポストカード（ジャケットイラスト使用）


【HMV,HMV&BOOKS online】
L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）


【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】
マルチクロス（ジャケットイラスト使用／縦15cm×横18cm）


※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。


[商品コード]：
初回限定生産盤　FFCG-0255・JAN：4589644785888
通常盤　FFCG-0256・JAN：4589644785895


[発売元]：フロンティアワークス・Happy Elements


[販売元]：フロンティアワークス



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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://X.com/ES_Disc_info
『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/
『あんさんぶるスターズ！！』公式X（https://X.com/ensemble_stars


(C) 2014-2019 Happy Elements K.K


企業プレスリリース詳細へ （2023/12/27-18:16）

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