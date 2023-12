[株式会社アニメイトホールディングス]

東京都内と近郊に「書泉」「芳林堂書店」を展開する株式会社書泉が、2023年のベストセラーを独自に集計しましたのでお知らせします。各社からさまざまなベストセラーランキングが既に発表されていますが、「趣味の本屋」「アタマオカシイ本屋」として独自路線をいく弊社のランキングはやはり、独特なラインナップとなりました。全体ランキングとともに、力を入れているジャンルのベスト5もまとめています。「まだこれは読んでいない!」「そもそも、その本を知らない!」というものも見つかるかもしれません。年末年始の読み物として是非ご覧ください。



1. 総合売上ベスト10







売上ベスト10上位4冊は、弊社独占復刊の『中世への旅』3部作と、『堕天使拷問刑』となりました。これからも「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」という復刊企画としてさまざまな分野で展開をしていく予定です。また、イベントに強い書泉らしく写真集が2冊ランクイン。さらに弊社では定番で毎年多くの鉄道ファンの方に買っていただける『貨物時刻表』。そして、今回ご縁があって企画から一部参加させていただいた太田出版さんの『サンソフトクロニクル』の書泉限定特装版『さんそふと くろにくる』がランクインしています。



2. 総合販売数ベスト10







こちらは書籍の販売価格に関係なく、「より多くの冊数が売れたもの」をベスト10にしてみました。

やはり、こちらのランキングでも1位から3位までは『中世への旅』三部作が独占。弊社にとって2023年はこの本を売りまくった1年だったことがわかります。4位にランクインしている『マイルストーン』は早稲田大学の学生の方が編集・発行されている名物マガジンです。こちら芳林堂書店高田馬場店を中心に毎年多くのお客さまに買っていただいています。そして、やはり強い少年ジャンプのコミックが3タイトル。それを縫うように、「鉄道の書泉」ならではの時刻表が2タイトルランクインしました。「東武時刻表2023」は東上線から、相鉄新横浜線・東急新横浜線が通じ新横浜までダイレクトにつながるという大きなトピックスもあり多くのお客様にお買い求めいただきました。そして5位の『堕天使拷問刑』は、著者の飛鳥部勝則先生の久々の書き下ろし短編がついた特別版が話題となりました。





ここからは、株式会社書泉が力を入れ、たくさんの熱心なファンのみなさまにも支えられている8つのジャンル別のベスト5です。



■ 鉄道関連ベスト5

1.『貨物時刻表2023』 (鉄道貨物協会)

2.『詳説 東武8000系 総集編 2023年』 (丸目会)

3.『東武時刻表2023』 (東武鉄道)

4.『相鉄・東急新横浜線開業記念時刻表』 (相模鉄道)

5.『増補版 よみがえる貨物列車』 吉岡心平/植松昌/編・著(Gakken)



毎年、定番ですが時刻表が上位を独占しています。

全体的には書泉で人気の貨物列車や東武鉄道の商品が目立っています。また1~4位までは他の書店では取り扱いがあまりない商品がランクインしています。



■ プロレスベスト5

1.『安納サオリ写真集 unknown』 岡本武志/写真(東京ニュース通信社)

2.『SLK STYLE~スターライト・キッド スタイルブック~』 スターライト・キッド/著(彩図社)

3.『STARDOMファンブック 2』 STARDOM / 全力監修/監修(玄光社)

4.『まるっとTJPW!! 東京女子プロレス OFFICIAL “FUN” BOOK 2023』 東京女子プロレス/監修(玄光社)

5.『格闘家 アントニオ猪木』 木村光一/著(金風舎)



総合10位の「安納サオリ写真集 unknown」が1位。そこから4位までは女子プロレス関連となりました。オリジナルの特典などをあわせた展開で上位が女子プロレスという傾向が近年続いています。



■ 数学書ベスト5

1. 『せいすうたん1整数たちの世界の奇妙な物語』 小林銅蟲/関真一朗/著(日本評論社)

2. 『関数解析』 宮島静雄/著(横浜図書)

3.『グリーン・タオの定理』 関真一朗/著(朝倉書店)

4.『量子コンピュータの頭の中』 束野仁政/著(技術評論社)

5.『表現論入門』 P.エティンゴフ/O.ゴルバーグ/S.ヘンゼル/T.リウ/Aシュヴェンドナー/

D.ヴェイントロブ/E.ユドヴィナ/S.ゲローヴィチ/著 西山享/訳(丸善出版)



書泉グランデ4階にある数学書コーナー発でさまざまな講義型のイベントも実施しています。イベント実施した書籍が主に上位にランクイン。1位の『せいすうたん~』は、日本評論社さんの協力のもと、オリジナルのアニメ動画も作成してプロモーションをしました。

https://youtu.be/xI8VHqLsZ5M?feature=shared



■ コンピュータ ベスト5

1.『【令和5年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集』

高橋京介/著(SBクリエイティブ)

2.『Unreal Engine 5で極めるゲーム開発~サンプルデータと動画で学ぶゲーム制作プロジェクト~』

湊和久/著(ボーンデジタル)

3.『リーダブルコード-より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック』 フォシェ・トレバー/

ボズウェル・ダスティン/著 角征典/訳 (オライリー・ジャパン)

4.『PC-9801パーフェクトカタログ (下巻 美少女ゲーム編)』 前田尋之/監修(ジーウォーク)

5.『シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301』 林口裕志/著(翔泳社)



定番の情報処理資格書とPC専門書が売れ続けている中、売上金額ベースではゲーム開発エンジンとして人気のUnreal Engineの解説本がランクイン。

レトロPC関連書籍も秋葉原ではよく動きます。



■ 占いベスト5

1.『グランジュ・ルノルマン・カード』 R.M.Bijou /著 鏡 リュウジ /解説 AKi xenubilum /イラスト

(駒草出版)

2.『モダンマジック』 ドナルド・マイケル・クレイグ /著 婀聞マリス/折刃覇道/白鳥至珠/バザラダン/

HierosPhoenix/ Raven/訳 (国書刊行会)

3.『星の叡智と暮らす 西洋占星術完全バイブル』 キャロル・テイラー/著 鏡 リュウジ/監修 榎木 鳰/訳 (グラフィック社)

4.『毒と薬の蒐集譚』 医療系雑貨生みたて卵屋/著 (芸術新聞社)

5.『Stargazer占星暦』 小曽根秋男/監修&データ制作 栗丸真理子/製作&編集(アルマナック)



1位の作品は日本で発行された最初のカード。占いを専門とされる方の間で話題の商品でもありました。イベントも開催し50名ほど集客があり大人気でした。鏡リュウジ先生の翻訳・監修されている書籍が多数ランクインしており、ご本人登壇のイベント、SNSの発信などご一緒させていただいています。



■ コミックベスト5

1.『新谷かおる航空機グラフィティ 著者が語るビジュアルガイド』 新谷かおる/著(玄光社)

2.『ファイブスター物語 17』 永野護/著 KADOKAWA

3.『きょうのアンナコムネナ』 佐藤二葉/著(星海社)

4.『THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE』 井上雄彦/原作・脚本・監督(集英社)

5.『ベルセルク 42 特装版』 三浦建太郎・スタジオ我画/著(白泉社)



数多の作品が誕生した2023年、ベスト5は世代を超えて愛される名作の待望の最新巻やファンには堪らない貴重な設定資料集、グランデの看板コーナー「ヒストリ屋」の人気作品と実に書泉・芳林堂書店らしいランキングとなりました。



■ 新文芸・ラノベ ベスト5

1.『キドナプキディング 青色サヴァンと戯言遣いの娘』 西尾維新/著(講談社)

2.『ブレイド&バスタード1』 蝸牛くも/著(ドリコム)

3.『裏世界ピクニック 8』 宮澤伊織/著(早川書房)

4.『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 18』 大森藤ノ/著(SBクリエイティブ)

5.『本好きの下剋上 第五部 女神の化身 11』 香月美夜/著(TOブックス)



MANTANWEB編集部さまからも毎月発信いただいている書泉のラノベランキング。

ちなみに2位の『ブレイド&バスタード1』は日本一売った店として版元様公認です。



■ ゲーム関連 ベスト5

1.『さんそふと くろにくる~サンソフトクロニクル書泉限定版~』 Continue編集部/著 (太田出版)

2.『ブルーアーカイブ オフィシャルアートワークス』 DMC・REX編集部/編・著(一迅社)

3.『原神 ファンブック』 PASH! 編集部/編(主婦と生活社)

4.『ALL ABOUT DATA EAST データイーストのすべて』 ゲーム文化保存研究所/編(電波新聞社)

5.『ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK Volume I』 電撃ゲーム書籍編集部/編(KADOKAWA)



1位は書泉オリジナルの特典を付けた『さんそふと くろにくる~サンソフトクロニクル書泉限定版~』でした。最近発売された『ALL ABOUT DATA EAST データイーストのすべて』が短期間で4位にランクインするなど旬のゲームタイトルとレトロゲーム系のものが混在するのは書泉・芳林堂書店ならではといえそうです。



【写真】

売上上位を占めた白水社さまとの買い切り復刊『中世への旅』三部作は実売で3万冊を販売しました。まだ販売数を伸ばしています。







復刊企画「書泉と、10冊」の第3弾で早川書房さまと取り組んだ『堕天使拷問刑』は、飛鳥部勝則先生の書き下ろし冊子をセットにした特装版も販売。4,000冊以上を販売しています。







