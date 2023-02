[株式会社セガ]

株式会社セガは、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC(Steam)用ソフト『龍が如く 維新! 極』を本日2月22日(水)に発売開始しました。







『龍が如く 維新! 極』は、2014年にリリースされた『龍が如く 維新!』をあらゆる面で進化させたフルリメイク作品。幕末の京を舞台に、恩師の仇をとるため、己の名を捨てて“斎藤一”という偽名を使い、新選組に潜入した“坂本龍馬”の物語が展開します。



シリーズキャラクターが多数登場する新規サブストーリー、新規のカラオケ楽曲を楽しめる「歌声酒場」などのプレイスポット、田舎にある別宅で遥とのスローライフを楽しめるアナザーライフ、本作より新たに追加されたフォトモードなど、遊び要素が満載です。











また、ゲームをより深く楽しむためのダウンロードコンテンツ(DLC)を本日より配信。メインストーリー攻略の手助けとなるのはもちろん、幕末をもっと楽しめるコンテンツとなっています。



※DLCをご利用いただくには、『龍が如く 維新! 極』本編が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

※購入したコンテンツは、本編2章以降、「寺田屋」の1階にいる「運び屋 宇都宮」から受け取ることができます。

※「最高難易度:維新!」のみ、「運び屋 宇都宮」から受け取らなくても選択可能になります。

※各コンテンツの内容・名称などは予告なく変更することがございます。





■各種DLCを紹介



●オールインワン・パック(※デジタルデラックスエディションに同梱)

パッケージ版・デジタル版のスタンダードエディションを、デジタルデラックスエディションへアップグレードすることができます。



本作の最高難易度「維新!」がプレイ可能となるほか、主人公の外見や新選組幹部の衣装変更、経験値アイテムや武器強化素材、隊士カードなど、様々な追加コンテンツが利用可能になります。



配信日

2023年2月22日(水)

販売価格

1,800円(税込)

セット内容

・新選組・満喫こしらえ一式

・龍馬・成長支援つめ合わせ

・刀強化・素材つめ合わせ

・銃強化・素材つめ合わせ

・三番隊・軍備拡張つめ合わせ

・<デジタルデラックス限定>龍馬スキン「堂島の龍」



●新選組・満喫こしらえ一式(※デジタルデラックスエディション、オールインワン・パックに同梱)

本作の最高難易度「維新!」がプレイ可能となるほか、主人公の外見や、新選組幹部の衣装を変更できる、特別セットです。



配信日

2023年2月22日(水)

販売価格

800円(税込)

セット内容

・最高難易度:維新!

・龍馬スキン「切り傷」

・龍馬スキン「忍」

・龍馬スキン「歌舞伎」

・龍馬スキン「鶏」

・羽織「烈火」

・羽織「黄金」

・羽織「大漁旗」

・羽織「桜花」

・羽織「漆黒」

・羽織「東城会」

・羽織「美人画」

・羽織「大相撲」

・羽織「寿司」

・羽織「湯呑み」

・羽織「龍」

・羽織「祭」



※購入した衣装は、「寺田屋」のアジトで切り替えることができます。

※新選組幹部の衣装変更も、「寺田屋」のアジトで行うことができます。

※龍馬の衣装は「新選組の羽織」を着用する本編5章以降で反映され、ストーリーの設定で新選組の羽織を着用していない状況では反映されませんが、クリア後の幕末漫遊では、いつでも好きな衣装を設定することができます。



●龍馬・成長支援つめ合わせ(※デジタルデラックスエディション、オールインワン・パックに同梱)

プレイヤーの経験値を得るアイテムと、窮地から復活するアイテムが詰まったパックです。

このコンテンツは何度でも購入が可能です。



配信日

2023年2月22日(水)

販売価格

500円(税込)

セット内容

・赤大福×3

・黄大福×3

・青大福×3

・緑大福×3

・修練大福×3

・身代わり石×1



※本コンテンツは受け取った後に、手動でセーブを行う必要があります。セーブを行わない場合アイテムがなくなってしまう事がございますので、ゲーム内でアイテムを受け取った後は、すぐに手動でのセーブを行ってください。

※こちらの追加コンテンツは、ゲーム中で使用可能にする権利が含まれております。ご購入の履歴は「サービスリスト」で確認することができます。



●刀強化・素材つめ合わせ(※デジタルデラックスエディション、オールインワン・パックに同梱)

主に武器(刀)を作成、強化する際に使う素材やアイテムが詰まったパックです。

武具作成時に、武具の格を最大まで上昇させる「極の金槌」、武具強化時に印のランクを確定で上昇させる「玉印:極」など、ゲーム内で入手難度が高いアイテムのほか、必要性が高く、貴重なものが揃っています。

このコンテンツは何度でも購入が可能です。



配信日

2023年2月22日(水)

販売価格

500円(税込)

セット内容

・真珠×1

・蛍石×1

・射手の扇子×1

・玉鋼×15

・銀の欠片×20

・小さな金塊×20

・大きな金塊×20

・極の金槌×1

・玉印:極×2



※本コンテンツは受け取った後に、手動でセーブを行う必要があります。セーブを行わない場合アイテムがなくなってしまう事がございますので、ゲーム内でアイテムを受け取った後は、すぐに手動でのセーブを行ってください。

※こちらの追加コンテンツは、ゲーム中で使用可能にする権利が含まれております。ご購入の履歴は「サービスリスト」で確認することができます。



●銃強化・素材つめ合わせ(※デジタルデラックスエディション、オールインワン・パックに同梱)

主に武器(銃)を作成、強化する際に使う素材やアイテムが詰まったパックです。

武具作成時に、武具の格を最大まで上昇させる「極の金槌」、武具強化時に印のランクを確定で上昇させる「玉印:極」など、ゲーム内で入手難度が高いアイテムのほか、必要性が高く、貴重なものが揃っています。

このコンテンツは何度でも購入が可能です。



配信日

2023年2月22日(水)

販売価格

500円(税込)

セット内容

・黒曜石×1

・射手の扇子×1

・龍の髭×1

・精巧な歯車×20

・錆びたバネ×20

・小さなぜんまい×15

・金の金槌×1

・極の金槌×1

・玉印:極×2



※本コンテンツは受け取った後に、手動でセーブを行う必要があります。セーブを行わない場合アイテムがなくなってしまう事がございますので、ゲーム内でアイテムを受け取った後は、すぐに手動でのセーブを行ってください。

※こちらの追加コンテンツは、ゲーム中で使用可能にする権利が含まれております。ご購入の履歴は「サービスリスト」で確認することができます。



●三番隊・軍備拡張つめ合わせ(※デジタルデラックスエディション、オールインワン・パックに同梱)

主に隊士を獲得、強化するためのアイテムが詰まったパックです。必要性が高く、貴重なものが揃っています。

このコンテンツは何度でも購入が可能です。



配信日

2023年2月22日(水)

販売価格

500円(税込)

セット内容

・レジェンダリー隊士「春日 一之丞」

・レジェンダリー隊士「西谷 清誉」

・レジェンダリー隊士「向田 佐江」

・レジェンダリー隊士「牧村 マコ」

・レジェンダリー隊士「虎之助」

・レジェンダリー隊士「ヤマゴロシ」

・レジェンダリー隊士「コケ小春」

・レジェンダリー隊士「マメ蔵」

・エピック隊士「攻撃師範」×3

・エピック隊士「守備師範」×3

・エピック隊士「衛生師範」×3

・エピック隊士「応援師範」×3

・エピック隊士「支援師範」×3

・転生の龍玉×2



<三番隊・軍備拡張つめ合わせ 購入特典>

・金の皿×5



※本コンテンツは受け取った後に、手動でセーブを行う必要があります。セーブを行わない場合アイテムがなくなってしまう事がございますので、ゲーム内でアイテムを受け取った後は、すぐに手動でのセーブを行ってください。

※こちらの追加コンテンツは、ゲーム中で使用可能にする権利が含まれております。ご購入の履歴は「サービスリスト」で確認することができます。

※隊士は、本編5章で新選組の仕事の説明を受けた後から使用することができます。

※このコンテンツに含まれる要素はゲーム内でも入手可能です。



●<デジタルデラックス限定特典>龍馬スキン「堂島の龍」(※デジタルデラックスエディション、オールインワン・パックに同梱)

シリーズを代表するキャラクター、桐生一馬の衣装で幕末を満喫することができる、龍馬専用スキンです。





配信日

2023年2月22日(水)

セット内容

・龍馬スキン「堂島の龍」



※本コンテンツは『龍が如く 維新! 極 デジタルデラックスエディション』または『オールインワン・パック』にのみ付属するコンテンツです。単体での購入はできません。

※購入した衣装は、「寺田屋」のアジトで切り替えることができます。



●無償DLC エリート隊士カードつめ合わせ

「ストーリーを進めて、彼らの力を解放せよ!」

本編5章以降で使用可能になる、特別な隊士カードが詰まったパックです。





配信日

2023年2月22日(水)

セット内容

・レジェンダリー隊士「Rahul Kohli」

・レジェンダリー隊士「Kenny Omega」

・レジェンダリー隊士「Nyatasha Nyanners」

・レジェンダリー隊士「Cohh Carnage」

・レジェンダリー隊士「Alex Moukala」

・レジェンダリー隊士「VampyBitMe」



※ダウンロードしたコンテンツは、本編2章以降、「寺田屋」の1階にいる「運び屋 宇都宮」から受け取ることができます。

※隊士は、本編5章で新選組の仕事の説明を受けた後から使用することができます。





■各プラットフォーム購入特典DLC



PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4版での購入特典

●無償DLC 細雪

白を基調とした雅な一本。酒を求めると言われる怪しい一振り。ヒートゲージが溜まりやすく、酒を飲めばさらにその効果が高まります。



配信日

2023年2月22日(水)

セット内容

・細雪



※ダウンロードしたコンテンツは、本編2章以降、「寺田屋」の1階にいる「運び屋 宇都宮」から受け取ることができます。



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows版での購入特典

●無償DLC 歌仙

36名の無頼の者を切り捨てても切れ味が衰えなかったと伝わる名刀。一刀の溜め攻撃の威力が大きく増加します。



配信日

2023年2月22日(水)

セット内容

・歌仙



※ダウンロードしたコンテンツは、本編2章以降、「寺田屋」の1階にいる「運び屋 宇都宮」から受け取ることができます。



Steam版での購入特典

●無償DLC 小竜

刀身に細かな装飾が施されており、細かに光輝く一本。斬られた相手は一時的に眼がくらみ、行動不能となってしまう。



配信日

2023年2月22日(水)

セット内容

・小竜



※ダウンロードしたコンテンツは、本編2章以降、「寺田屋」の1階にいる「運び屋 宇都宮」から受け取ることができます。





■『龍が如く 維新! 極』とは

不朽の名作『龍が如く 維新!』が装い新たに登場!

本作では、“維新の英雄である坂本龍馬が、幕末最強の剣客集団・新選組に入隊していたら…”という壮大な物語が描かれます。Unreal Engineで表現された美麗なグラフィックに加え、刷新されたシリーズオールスターキャラクターの共演、更に爽快感の増したバトルシステム、新規コンテンツ等、あらゆる進化を遂げた「極」の名にふさわしいフルリメイク作品です。





【商品概要】

商品名 : 龍が如く 維新! 極

対応機種 : PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)

※Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)はデジタル版のスタンダードエディション・デジタルデラックスエディションの販売のみ。

発売日 : 発売中(2023年2月22日(水) 発売)

希望小売価格 :

【スタンダードエディション】6,990円(税込7,689円)

【デジタルデラックスエディション】7,990円(税込8,789円)※デジタル版のみ

ジャンル: アクションアドベンチャー

プレイ人数: 1人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO : D区分(17歳以上)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://ryu-ga-gotoku.com/Ishin_kiwami/



※画面はすべて開発中、PlayStation(R)5 版のものです。





