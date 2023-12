[株式会社アニメイトホールディングス]





2019年11月29日に第1幕が始まった、逃亡者「サバイバー」と追跡者「ハンター」に分かれて戦う,NetEase Gamesの非対称対戦型マルチプレイゲーム「Identity V」(iOS / Android / PC)の舞台「Identity V STAGE」。



サバイバー公演とハンター公演では,1つのエピソードをサバイバーとハンターそれぞれの視点で掘り下げ,両方を見ることで両者の真実の姿を知ることができる構成になっている。一方,特別公演では、特別衣装&コメディータッチなストーリーを楽しむことができ、3公演それぞれに、さまざまな仕掛けが用意されているようだ。

今回は、2023年10月15日に公演が発表された、「IdentityV STAGE Episode4」の公演スケジュールと物語の概要、出演キャストの詳細を公開。



●出演キャスト

【サバイバー】



「囚人」(ルカ・バルサ-)・・・ 穴沢裕介

機械技師(トレイシー・レズニック)・・・ 坪井未来

占い師(イライ・クラーク)・・・ 千葉瑞己

探鉱者(ノートン・キャンベル)・・・ 須賀京介

傭兵(ナワーブ・サベダー)・・・ 松藤拓也

墓守(アンドルー・クレス)・・・ 正木航平

ポストマン(ビクター・グランツ)・・・ 鈴木遥太

祭司(フィオナ・ジルマン)・・・ 佐倉花怜

画家(エドガー・ワルデン)・・・ 宮城紘大

庭師(エマ・ウッズ)・・・ 内田彩澄

納棺師(イソップ・カール)・・・ 平井雄基



【ハンター】



白無常(謝必安)・・・ 國島直希

黒無常(范無咎)・・・ 縣 豪紀

リッパ-(ジャック)・・・ 成松慶彦

写真家(ジョゼフ)・・・ 五十嵐啓輔

泣き虫(ロビー・ホワイト)・・・ 渡部大稀

芸者(美智子)・・・ 中野あいみ

彫刻師(ガラテア)・・・ 八木ましろ

二平壮悟

立花 涼



●公演概要

・公演名

Identity V STAGE Episode4『Phantom of The Monochrome』

・会場

1.IMM THEATER(東京都文京区後楽1−3−53)

2.ヒューリックホール東京(東京都千代田区有楽町2−5−1 有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側)



・日程 全15公演(サバイバー8公演、ハンター7公演 ※特別公演(特別衣装&コメディー公演)1公演ずつ含む)



1.2024年5月30日(木)~6月2日(日) 全7st @IMM THEATER

5月30日(木)18:30(サバイバー)

5月31日(金)13:30(ハンター)/18:30(サバイバー)

6月1日(土)13:30(サバイバー)/18:30(ハンター)

6月2日(日)12:30(ハンター)/17:30(サバイバー)



2.2024年6月6日(木)~6月9日(日) 全8st @ヒューリックホール東京

6月6日(木)13:30(サバイバー(特))/18:30(ハンター)

6月7日(金)13:30(ハンター(特))/18:30(サバイバー)

6月8日(土)13:30(サバイバー)/18:30(ハンター)

6月9日(日)12:30(ハンター)/17:30(サバイバー)



・チケット

平日:¥9,800(税込) ※入場特典付

土日祝:¥12,000(税込) ※入場特典付

特別公演:¥12,000(税込) ※入場特典付 ※終演後特別公演特典あり

※特典内容は後日発表いたします。



1.オフィシャル先行(抽選)

2023年12月22日(金)18:00~2024年1月8日(月・祝)23:59

2. 2.5フレンズ先行(抽選)、ムビステFC先行(抽選)

2024年1月13日(土)10:00~2024年1月28日(日)23:59

3.セブン-イレブン先行(抽選)

2024年1月24日(水)10:00~1月31日(水)23:59

4. オフィシャル2次先行(抽選)

2024年2月3日(土)10:00~2024年2月18日(日)23:59

5. 一般販売(先着)

2024年3月15日(金)18:00~



・スタッフ

【原作】NetEase Games

【脚本】赤星ユウ(ゼロテラ)

【演出】三貝 豪(PLANET KIDS ENTERTAINMENT)

【総合プロデューサー】伊藤秀隆(PLANET KIDS ENTERTAINMENT)



・企画・制作

荘園劇場(ムービック/サンライズプロモーション東京/Planet Kids Entertainment/DeNA)



・公演に関するお問い合わせ

サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



●あらすじ

四対一の鬼ごっこ、勝てば叶えましょう。どのような「願い」でも…



荘園でサバイバーとハンターが繰り広げる不可解なゲームの中で、

存在してはいけない“アイツ”が現れた。



「亡霊(ファントム)」



いつしか、サバイバーもハンターも彼のことをそう呼んだ。



謎を解明すべく、サバイバーからは「囚人」が、ハンターからは白黒無常がそれぞれ動き出す。

その中で、彼らは自分たちの過去と対峙することになる。



果たして、亡霊(ファントム)とは何なのか?



●コピーライト

(C) identityV_stage PoTM (C) 2024 NetEaseInc. All Rights Reserved.



●HP・X(旧Twitter)

HP:identityv-stage.com

X(旧Twitter):@identityV_stage



