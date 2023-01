[パナソニックグループ]





パナソニック ホールディングス株式会社(以下、パナソニック)は認定特定非営利活動法人 日本NPOセンターと共催で、2023年1月27日(金)に「組織基盤強化フォーラム 組織基盤強化における「参加」の力~誰と一緒に組織をつくるのか?~」を開催します。組織基盤強化を考えているNPO/NGOの皆様や、中間支援組織、コンサルタント、行政、助成財団、企業の社会貢献担当の方からの参加を募集しています。



▼フォーラムの詳細・お申し込みはこちら

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/presentation/forum2022.html



パナソニックは、NPO/NGOが戦略的に社会課題の解決をはかるためには、その組織基盤強化が重要との認識のもと、「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」を通じてNPO/NGOの組織基盤強化を支援しています。あわせて組織基盤強化をテーマに先進事例等を学ぶ「組織基盤強化フォーラム」を毎年開催しています。



今回のフォーラムは「組織基盤強化における「参加」の力~誰と一緒に組織をつくるのか?~」がテーマです。

NPO/NGOは活動分野、団体の規模を問わず、事業や組織が会員、寄付者など多様な人々の「参加」で成り立っています。NPO/NGOにとっての「参加」の力を組織基盤強化の観点で、改めて考えます。

当日は組織のミッション・ビジョンに共感する人たちの参加を大切に組織運営を行っている団体から、多様な人々が参加する意義と価値を学びます。

皆様のご参加をお待ちしています。



【開催概要】

・日時:2023年1月27日(金)15時~17時

・形式:Zoomウェビナー

・内容:

15:00~ 開会挨拶

15:10~ 基調講演「NPO/NGOにおける参加の意義と価値」

認定特定非営利活動法人 シャプラニール=市民による国際協力の会 事務局長 小松 豊明さん

15:50~ サポートファンド助成団体による事例報告

認定特定非営利活動法人 ウォーターエイドジャパン 事務局長 高橋 郁さん

認定特定非営利活動法人 豊島こどもWAKUWAKUネットワーク 理事長 栗林 知絵子さん

16:20~ パネルディスカッション「組織運営で実感した参加の価値とは?」

16:55~ クロージング

17:00 閉会



・定員:200名

・対象:組織基盤強化に関心を持つNPO/NGO、全国各地(都道府県、市町村)のNPO支援センター、NPO/NGO支援のコンサルタント、行政、助成財団、企業のCSR担当など

・主催:パナソニック ホールディングス株式会社、認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター

・参加費:無料(要・事前申込)



▼プログラムの詳細・お申込みはこちら

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/presentation/forum2022.html



<パナソニックグループの企業市民活動>

私たちパナソニックグループは、一企業市民として「ものづくりやサービスなどの事業」とは異なる方法で、社会課題と直接向き合い、社員一人ひとりが社会貢献活動に取り組んできました。

社会の一員として、人々のくらしを、すこしでも豊かで平和なものにするために。

そして、これからの世界を、すこしでも明るく、照らしつづけるために。

誰もが自分らしく活き活きとくらす「サステナブルな共生社会」の実現に向けて、「貧困の解消」「環境活動」「人材の育成(学び支援)」という、3つの重点テーマを軸にさまざまな「企業市民活動」を行なっていきます。



