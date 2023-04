[株式会社 学研ホールディングス]

株式会社学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)は、2023年5月20日(土)に、無料オンラインイベント「学研キッズフェス みんなに伝えたい!わたしの推し本 Supported by 博報堂教育財団」を開催します。開催に伴い、特設サイト( https://www.gakken.jp/kidsfes/oshibon2023may/ )をオープンしました。







【オンライン開催で毎回好評の「学研キッズフェス」、今度は読書がもっと好きになる!】





学研グループでは、幼児および小学生・中学生のお子さんとその保護者を対象に、自宅から気軽に参加できるオンラインイベント「学研キッズフェス みんなに伝えたい!わたしの推し本 Supported by 博報堂教育財団」を開催します。

「遊んでたら、学んでた!」をコンセプトに、科学実験やクイズなど親子で楽しみながら学べる内容で、夏・秋などにさまざまなテーマで開催をしてきました。今回は、役者・作家として大活躍中の松井玲奈さん、児童文学作家の久米絵美里さんなどをゲストに迎えて、子どものころにお気に入りだった本や、おすすめの本の選び方、読書推せん文の書き方などを紹介していくスペシャルな内容となっています。本を読むことがもっともっと好きなる、そしてそれを誰かに伝えたくなる、そんなすてきな時間を提供いたします。どうぞふるってご参加ください!



【参加型の楽しいコンテンツで、ますます本が好きに! 文章の書き方の参考にも】





1.本が好きになったきっかけは? 忘れられない本の想い出トーク

本が好きなゲストのみなさんと、今でも忘れられない子どものころに読んでいた本についてトーク。本を読んだきっかけ、読んだことで興味を持ったことなどを語ってもらいます。本の選び方のコツもレクチャー。



2.あなたの好きな本を誰かにおすすめしよう! みんなの推せん文紹介コーナー

3月に発表された「読書推せん文コンクール」の入賞作品の中から、ゲストのみなさんが気になった作品を紹介。また、配信中に視聴者からおすすめ本をチャットで募集し、お気に入りの本を誰かにおすすめする楽しさをみんなで体験。読書推せん文の書き方のポイントも教えます!





【参加した人だけが応募可能! プレゼントも当たる】





イベント中に発表されるキーワードを応募フォームから入力すると、学研のおすすめの書籍などが当たるプレゼント企画もあります。





【概要】

イベント名:学研キッズフェス みんなに伝えたい!わたしの推し本 Supported by 博報堂教育財団

特設サイト: https://www.gakken.jp/kidsfes/oshibon2023may/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=event&utm_content=20230425







参加費:無料

日時:2023年5月20日(土)11:00~12:00

対象:小学生~中学生(目安)

※小学校低学年も楽しめるプログラムです!

申込しめきり:2023年5月19日(金)23:59

※お申し込み多数の場合は抽選となります

視聴方法:「Zoomウェビナー」を使用。お申し込みいただいた方へメールで視聴用URLをお送りします

主催:株式会社学研ホールディングス 学研キッズフェス事務局

協賛:公益財団法人博報堂教育財団

配信元:株式会社学研ホールディングス

〒141-8510 東京都品川区西五反田2-11-8



