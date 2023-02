[株式会社セガ]

株式会社セガは、PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / PC版が発売中の『ホグワーツ・レガシー』につきまして、霜降り明星 せいやさんが出演する日本版CM映像を公開しました。









■『ホグワーツ・レガシー』CM あの頃の僕たちへ篇

https://www.youtube.com/watch?v=mLanvU5Gz3s



■『ホグワーツ・レガシー』CM 果てしない魔法の旅へ篇

https://www.youtube.com/watch?v=hkNircixqK4



『ホグワーツ・レガシー』の日本版CMには、ご自身も魔法ワールドの大ファンという、霜降り明星のせいやさんが出演。魔法魔術学校の生徒になりきってゲームを楽しむせいやさんの熱演をぜひご覧ください。





■『ホグワーツ・レガシー』発売記念! プレゼントキャンペーン実施中

せいやさんをMCに、タレントの小林麗菜さん、お笑い芸人「令和ロマン」のおふたりとともに、ゲームプレイを交えながら『ホグワーツ・レガシー』の魅力をお伝えする発売記念生放送、「霜降り明星 せいやの部屋!」のアーカイブ映像を公開中!

現在セガ公式Twitterアカウント(https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL)では、『ホグワーツ・レガシー』の発売を記念したプレゼントキャンペーンを実施中です。セガ公式Twitterアカウントをフォロー&対象の投稿(https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL/status/1623985124965765122?s=20&t=S5abgagm305yGIuD9GA5cA)をリツイートいただくことで、抽選で1名様に『ホグワーツ・レガシー』オリジナルグッズをプレゼントしたします。ぜひご参加ください。





■【『ホグワーツ・レガシー』発売記念生放送】霜降り明星 せいやの部屋!

https://www.youtube.com/watch?v=lGiDxtsze5M





■『ホグワーツ・レガシー』について

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPGです。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ます。

冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターし、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていきます。新たな仲間たちとの出会いや個性豊かな教師たちとの交流を経験し、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かいましょう。





■CM出演者情報:

霜降り明星 せいや

1992年9月13日生まれ。大阪府出身。

2013年1月に粗品と霜降り明星を結成。2016年8月21日、単独ライブ「つのドリル」開催。2016年9月5日、よしもと漫才劇場「Kakeru翔LIVE」に出演。趣味はフォークギター、カラオケ喫茶、サッカー。特技はリフティング、フォークギター、ビブラート、一度見た物を脳みそに映像として残しておけることなど。







【 商品概要 】

商品名 : ホグワーツ・レガシー

対応機種 : PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Nintendo Switch™ / PC

発売日 :

通常版:発売中(2023年2月10日(金) 発売)

デラックス・エディション:発売中(2023年2月7日(火) 発売)

※PS4™ / Xbox One版は2023年4月4日(火) 発売予定

※Nintendo Switch™版は2023年7月25日(火)発売予定

価格 :

PS5™ / Xbox Series X|S 通常版:8,980円(税込9,878円)

PS5™ デラックス・エディション(パッケージ版):9,980円(税込10,978円)

デラックス・エディション(デジタル版):9,980円(税込10,978円)

PS4™ / Xbox One 通常版:7,980円(税込8,778円)

PS4™ デラックス・エディション(パッケージ版):8,980円(税込9,878円)

Nintendo Switch™版:未定

ジャンル: オープンワールド・アクションRPG

プレイ人数: 1人

メーカー : WB Games

CERO表記 : C区分(15歳以上対象)

著作権表記:

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.



公式サイト : https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp



Facebook: https://www.facebook.com/warnergame

Twitter: https://twitter.com/warnergame

YouTube: https://t.co/Z5IRcQusSA



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:16)