東京ディズニーリゾート(R)・フォトグラフィープロジェクト「Imagining the Magic」と写真家・蜷川実花さんのコラボレーション。

東京ディズニーランド(R)「ミニーのスタイルスタジオ」に登場する四季の装いのミニーマウスを写真家・蜷川実花さんが撮影。唯一無二の世界観で表現された、パークの花々と可憐なミニーマウスの写真は、見る人を圧倒的な幸福感で満たします。



東京ディズニーリゾート(R)・フォトグラフィープロジェクト「Imagining the Magic(イマジニング・ザ・マジック)」とは、新たな東京ディズニーリゾート(R)の魅力を紹介するプロジェクト。パークの楽しい想いとともに撮った写真は、ときに魔法のような瞬間を切り撮ります。”Imagining”の”in”をとると「イメージング(Imaging)に。”魔法を画像化する”……タイトルには、そんな意味も込められています。













Tokyo Disney Resort Photography Project Imagining the Magic

Photographer Mika Ninagawa

BLOOMING COLORS

ブルーミングカラーズ



定価:4620円(税込)

ISBN:978-4-06-530492-1

ハードカバー

オールカラー 80P

2023年4月10日発売



●著者プロフィール

蜷川実花 にながわみか

写真家・映画監督

写真を中心として、映画、映像、空間インスタレーションも多く手掛ける。木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。2010年にはニューヨークの老舗書店から写真集を出版。台北現代美術館や北京時代美術館など海外でも個展を開催。



